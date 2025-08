Po soncu brez lupljenja: kako poskrbeti, da koža ostane mehka in sijoča?

Poletno sonce poskrbi za porjavelo polt, a hkrati povzroča, da je koža suha, razdražena in opečena. Če si želite, da bo vaša koža tudi po sončenju ostala mehka, elastična in sijoča, brez neprijetnega lupljenja, je ključno, da ji namenite nekaj nežne, a dosledne nege. V nadaljevanju vam razkrivamo nekaj preprostih, a učinkovitih korakov, ki jih lahko vključite v svojo rutino.

Prvi in najpomembnejši korak je zaščita pred soncem

Prvi in najpomembnejši korak k zdravi koži je zaščita. Preden stopite na sonce, vedno nanesite kakovostno kremo z zaščitnim faktorjem, ki naj bo najmanj SPF 30 in z zaščito pred žarki UVA in UVB. Nanesite jo vsaj 30 minut pred izpostavitvijo in nanos obnovite na vsaki dve uri, še posebej po kopanju ali potenju. Pri tem ne pozabite, da tudi senca ne pomeni popolne zaščite.

Foto: Shutterstock

Hladna prha namesto vroče

Po sončenju naj bo vaša prva misel nežna prha s hladno oziroma mlačno vodo. Izogibajte se vroči vodi in agresivnim milom, saj dodatno izsušijo že tako občutljivo kožo. Priporočamo uporabo kremastega, nežnega čistilnega gela brez parfumov in alkohola. Po prhanju kože nikar ne drgnite z brisačo, raje jo nežno popivnajte in na še rahlo vlažno nanesite vlažilni losjon ali gel.

Foto: Shutterstock

Hidracija je ključna

Kožo boste pred lupljenjem najbolje zaščitili z zadostnim vlaženjem. Po sončenju izberite izdelke z aloe vero, vitaminom E ali pa preprosta naravna masla, kot sta karitejevo ali kokosovo maslo. Poleg tega poskrbite tudi za notranjo hidracijo, zato čez dan pijte dovolj vode – lahko si pripravite osvežilno vodo z limono, meto ali kumaro. Hidracija pomaga koži, da se hitreje obnovi in ostane prožna.

Foto: Shutterstock

Izogibajte se pilingom

Čeprav je morda mamljivo, se izogibajte pilingom. Koža po sončenju namreč potrebuje čas, da si opomore, zato jo raje večkrat navlažite kožo. Prav tako pomagajo hladilni obkladki in počitek.

Foto: Shutterstock

Če se začnete lupiti, se odzovite nežno

Če se kljub zaščiti koža vseeno začne luščiti, je pomembno, da ne trgamo ali pospešujemo procesa. Koža potrebuje mir, vlago in nežnost. V tem obdobju storite naslednje:

povečajte nanos hranilnih in pomirjujočih izdelkov,

nosite zračna bombažna oblačila,

izogibajte se ponovnemu sončenju, dokler se koža popolnoma ne obnovi.

