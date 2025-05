S toplimi sončnimi žarki in daljšimi dnevi prihaja tudi čas, ko mora koža zadihati in zasijati v vsej svoji naravni lepoti. To pa lahko dosežete le, če ji pravočasno prilagodite nego. Spomladanski in poletni meseci zahtevajo nekaj ključnih sprememb v rutini nege kože, ki poskrbijo za svežino in zaščito.

Izberite lažje formule

Pozimi koža potrebuje bogate in hranljive teksture, v toplejših mesecih pa je ključna lahkotnost. Izberite vlažilne gele, tekoče serume in meglice, ki kožo navlažijo brez občutka teže. Hialuronska kislina, niacinamid in aloe vera so odlične sestavine za pomiritev in navlaženost v toplem vremenu.

Izdelki naj navlažijo kožo. Foto: Shutterstock

Okrepite zaščito pred soncem

Uporaba zaščite SPF ni le sezonska izbira, je vsakodnevna obveza. Zlasti v obdobju močnega sevanja UV je priporočljivo uporabljati kremo z zaščitnim faktorjem vsaj SPF 30. Ne pozabite obnoviti zaščite vsaki dve uri, če se zadržujete na prostem. Izberite lažje, nemastne teksture, ki bodo poskrbele za udobje in hkrati zaščito.

Zaščita pred soncem je obvezen del vaše lepotne rutine. Foto: Shutterstock

Nežno čiščenje

Sonce, znoj, zaščitni faktorji in nečistoče se hitro naberejo na koži. Dvojno čiščenje (najprej z oljnim čistilom, nato z nežnim gelom) učinkovito odstrani vse ostanke, ki se nakopičijo na obrazu čez dan.

Do svoje kože bodite nežni. Foto: Shutterstock

Zmernost pri uporabi pilingov

Kljub želji po gladki koži, zlasti v toplem vremenu, je treba s pilingi ravnati zelo previdno. Kemične pilinge uporabljajte zmerno, od enkrat do dvakrat tedensko, in jih vedno kombinirajte z visoko zaščito UV. Alternativa so encimski pilingi ali glinene maske, ki delujejo nežno, a tudi učinkovito.

Zmerna uporaba je ključ do uspeha. Foto: Shutterstock

Naj bo rutina preprosta

Manj je več, to še posebej velja poleti. Namesto plastenja številnih izdelkov izberite le tiste, ki resnično delujejo. Minimalistična rutina ne pomeni manj učinkovitosti, temveč več prostora za naravni sijaj kože.

Manj je več. Foto: Shutterstock

Ne pozabite na ustnice in predel okoli oči

Tanki in občutljivi predeli prav tako potrebujejo dodatno zaščito. Uporabljajte balzame za ustnice z zaščitnim faktorjem ter kreme za predel okoli oči, ki vključujejo filtre UV.

Ne pozabite na zaščito pred soncem. Foto: Shutterstock

