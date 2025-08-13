Ti znaki horoskopa poleti potrošijo največ denarja

Poletje prinese obilico možnosti za zapravljanje, nekateri znaki horoskopa pa nočejo zamuditi nobene priložnosti za praznjenje bančnega računa. Kdo je ob koncu poletja v največjih finančnih škripcih? Ljudje, rojeni v enem od teh štirih znakov horoskopa.

Lev

Levi obožujejo poletje, ker takrat resnično zablestijo. Za zabave, potovanja in garderobo v toplem delu leta vedno zapravijo občutno več, kot so nameravali. Radi vlagajo v svoj videz, počutje in atmosfero, ki jih obdaja, zato brez preveč razmisleka kupijo drago vstopnico za koncert, plačajo večerjo na plaži ali luksuzno hotelsko sobo.

Dvojčka

Za dvojčke je poletje čas, ko še okrepijo svoje družabne aktivnosti. Ves čas so v gibanju, ves čas med ljudmi, to pa pomeni tudi, da ves čas trošijo denar, pa naj gre za izlet za podaljšani konec tedna ali večerjo s prijatelji. Znani so po tem, da ne načrtujejo preveč, zaradi česar se jim pogosto pripetijo impulzivni nakupi in nepričakovani stroški.

Tehtnica

Tehtnice obožujejo estetiko in male užitke, poleti pa še posebej rade vlagajo v doživetja, ki jim prinesejo zadovoljstvo. Zanje je poletje čas, ko nočejo varčevati pri stvareh, ki jim lepšajo življenje, pa naj gre za urejanje terase za večerna druženja, nakupovanje novih modnih dodatkov za na plažo ali razvajanje v kozmetičnem salonu.

Strelec

Strelci so rojeni pustolovci in se takoj, ko se temperature dvignejo, odpravijo na načrtovane ali pa popolnoma nenačrtovane pustolovščine. Letalske vozovnice, nastanitve in izleti hitro presežejo proračun, ki ga imajo na voljo, a jim za to ni nikoli žal, ker verjamejo, da so doživetja pomembnejša od denarja.