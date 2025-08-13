Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sreda,
13. 8. 2025,
14.59

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop strelec horoskop tehtnica horoskop dvojčka horoskop lev horoskop horoskop

Sreda, 13. 8. 2025, 14.59

40 minut

Ti znaki horoskopa poleti potrošijo največ denarja

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
poletje, bazen | Foto Pexels

Foto: Pexels

Poletje prinese obilico možnosti za zapravljanje, nekateri znaki horoskopa pa nočejo zamuditi nobene priložnosti za praznjenje bančnega računa. Kdo je ob koncu poletja v največjih finančnih škripcih? Ljudje, rojeni v enem od teh štirih znakov horoskopa.

Lev

Levi obožujejo poletje, ker takrat resnično zablestijo. Za zabave, potovanja in garderobo v toplem delu leta vedno zapravijo občutno več, kot so nameravali. Radi vlagajo v svoj videz, počutje in atmosfero, ki jih obdaja, zato brez preveč razmisleka kupijo drago vstopnico za koncert, plačajo večerjo na plaži ali luksuzno hotelsko sobo.

Dvojčka

Za dvojčke je poletje čas, ko še okrepijo svoje družabne aktivnosti. Ves čas so v gibanju, ves čas med ljudmi, to pa pomeni tudi, da ves čas trošijo denar, pa naj gre za izlet za podaljšani konec tedna ali večerjo s prijatelji. Znani so po tem, da ne načrtujejo preveč, zaradi česar se jim pogosto pripetijo impulzivni nakupi in nepričakovani stroški.

Tehtnica

Tehtnice obožujejo estetiko in male užitke, poleti pa še posebej rade vlagajo v doživetja, ki jim prinesejo zadovoljstvo. Zanje je poletje čas, ko nočejo varčevati pri stvareh, ki jim lepšajo življenje, pa naj gre za urejanje terase za večerna druženja, nakupovanje novih modnih dodatkov za na plažo ali razvajanje v kozmetičnem salonu.

Strelec

Strelci so rojeni pustolovci in se takoj, ko se temperature dvignejo, odpravijo na načrtovane ali pa popolnoma nenačrtovane pustolovščine. Letalske vozovnice, nastanitve in izleti hitro presežejo proračun, ki ga imajo na voljo, a jim za to ni nikoli žal, ker verjamejo, da so doživetja pomembnejša od denarja.

Preverite svoj dnevni horoskop.

ženska, dekle
Trendi Najbolj zvite ženske so rojene v teh dveh znakih horoskopa
prijatelji, mladi poletje
Trendi Najboljša druženja organizirajo ti znaki horoskopa
prepir
Trendi Ti pari znakov se ves čas prepirajo, a hkrati privlačijo kot magnet
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop strelec horoskop tehtnica horoskop dvojčka horoskop lev horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.