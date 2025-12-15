Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
16.36

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop dvojčka horoskop lev horoskop strelec horoskop horoskop

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 16.36

48 minut

Ti znaki horoskopa nasmejijo tudi najbolj čemerne ljudi

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
smeh, par, prijatelji, zima | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje preprosto znajo razveseliti vsakogar, tudi tistega, ki ima zelo slab dan. Dovolj je že njihova prisotnost, domislica, pogled ali pripomba, da se obrazi razvedrijo. Takšno prirojeno sposobnost razveseljevanja ljudi imajo predvsem trije znaki horoskopa.

Dvojčka

Dvojčki slovijo po svoji živahni energiji in hitrih mislih. Humor jim je prirojen in je pogosto brez filtra, zaradi česar vedno zadene tja, kamor je treba. Čutijo, kdaj je treba menjati temo, navreči šalo ali povedati anekdoto, ki vsakomur nariše nasmeh na obraz. Ob njih ni nikoli dolgčas, njihova sposobnost, da razvedrijo vsako družbo, pa je naravnost osupljiva.

Strelec

Strelci so nepopravljivi optimisti. Tudi ko stvari niso idealne, bodo našli perspektivo, iz katere je vse videti lažje in bolj veselo. S svojo spontanostjo, iskrenostjo in nalezljivim entuziazmom v vsaki družbi brez truda dvignejo razpoloženje. Ob njih vsakdo, tudi če je slabe volje, nenadoma pomisli, da bo vse v redu, in to se potem tudi uresniči.

Lev

Levi imajo prirojen šarm in sposobnost, da zablestijo povsod, kjer se pojavijo. Prav zares posebni pa so zaradi svoje prirojene želje, da bi bili vsi ljudje okoli njih srečni. Če opazijo, da ste nerazpoloženi, bodo storili vse v svojih močeh, da bi vam popravili dan – s humorjem, gestami, komplimenti ali dramatičnostjo vas bodo nasmejali, ko to najmanj pričakujete.

Preverite svoj današnji horoskop.

plačevanje, plačilo
Trendi Ti znaki horoskopa plačo zapravijo takoj, ko jo dobijo
otroci
Trendi Najbolj razvajeni otroci se rodijo v teh znamenjih
stanovanje
Trendi V teh znakih se rodijo ljudje, ki imajo vse urejeno
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop dvojčka horoskop lev horoskop strelec horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.