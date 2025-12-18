Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Četrtek,
18. 12. 2025,
Slovenski avto leta 2026

Četrtek, 18. 12. 2025

Kje je izpušna cev? Le eden od petih jo pokaže, tako smo jo iskali pri dacia bigsterju.

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Le enemu od petih finalistov izbora Slovenski avto leta se na zadku vidijo izpušne cevi. Dacia bigster jo ima še posebej dobro skrito.

izpušna cev | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Na Centru varne vožnje AMZS na Vranskem smo za zadnji preizkus zbrali finaliste izbora Slovenski avto leta. Zanimiva podrobnost – izpušne cevi so v tej peterici prava redkost. Trije je sploh nimajo, saj so električni. Zlahka jo opazimo le pri audiju A5, tudi pri klasično gnanem dacia bigsterju pa smo jo iskali kar nekaj časa. Dobro je skrita. Preverite v zgornjem videu, spodaj pa vas vabimo h glasovanju. Vaši glasovi bodo avtomobilom za januarski finale že prinesli prve točke. 

Le audi A5 pokaže izpušne cevi

Kot že rečeno, so trije finalisti izbora električni. To je prvič, da so v finalu trije električni avtomobili. Bigster na posnetku je hibrid, a seveda ima še vedno vgrajen klasični motor z notranjim zgorevanjem in potrebuje izpušno cev. Zadaj je ni videti, pa tudi če na hitro počepnemo ob vozilu, je ne vidimo. Skriva se na sredini vozila, za pogled cevi pa se je treba spustiti povsem nizko. 

Izpušne cevi brezkompromisno razkazuje le audi A5. To je bil nekoč audi A4, ki pa je zdaj dobil novo oznako – liho število pomeni klasični motor. Da je mogoče že od daleč prepoznati, kakšen motor je v audiju A5, so prilagodili še videz izpušnih cevi. Zgolj ena cev kvadratne oblike na levi strani na primer razkriva A5 z dizelskim motorjem.

izpušna cev | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Slovenski auto leta izpušna cev | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Slovenski auto leta izpušna cev | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Slovenski auto leta izpušna cev | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

izpušna cev dacia bister izbor Slovenski avto leta 2026
