Najbolj razvajeni otroci se rodijo v teh znamenjih

Nedelja,
16. 11. 2025,
15.01

Nekateri otroci že od mladih nog hočejo biti v središču pozornosti in težko sprejmejo, če kaj ne gre po njihovih željah. Astrologi so prepričani, da predvsem trije znaki horoskopa kot prioriteto vedno postavijo sebe in težko prenašajo, če jim kdo postavlja omejitve.

Lev

Otroci, rojeni v znamenju leva, imajo prirojeno potrebo po pozornosti. Radi imajo pohvale, aplavz in občutek, da so nekaj posebnega, zaradi česar vedno zahtevajo še več pozornosti, kot je dobijo. Ko česa ne smejo, se odzovejo dramatično, ker pričakujejo, da se bo svet vrtel okoli njih, obenem pa jim starši težko kaj odrečejo, ker jih mali levčki vsakič znova osvojijo s svojo toplino in karizmo.

Bik

Mali bikci obožujejo udobje, težko pa prenašajo spremembe. V bližini morajo ves čas imeti svojo priljubljeno igračo ali hrano, sicer postanejo trmoglavi in pokažejo resno razvajenost. So zelo posesivni in ničesar ne marajo deliti z drugimi, še posebej svojih priljubljenih stvari. Se jim pa starši težko uprejo, ko bikci pokažejo svojo vztrajnost, saj to storijo zelo prisrčno.

Ribi

Ribe so zelo občutljivi in čustveni otroci, ki se močno odzivajo na vse, na kar naletijo. Njihova domišljija je brezmejna, a pričakujejo, da bo tudi resnični svet takšen, kot so si ga zamislili. Ko se to ne zgodi, svoje razočaranje izrazijo skozi solze in žalost. Starši so zaradi takšnega obnašanja do njih pogosto zelo zaščitniški, to pa pri malih ribah le še okrepi njihovo odvisnost od pozornosti.

Preverite svoj današnji horoskop.

