Avtor:
Š. L.

Sobota,
15. 11. 2025,
8.04

Osveženo pred

20 ur, 12 minut

liga prvakinj Krim Mercator Krim Mercator

Sobota, 15. 11. 2025, 8.04

20 ur, 12 minut

Rokometna liga prvakinj, 8. krog

Krimovke upajo na presenečenje

Avtor:
Š. L.

Krim Mercator | Krim čaka gostovanje na Danskem. | Foto Filip Barbalić

Krim čaka gostovanje na Danskem.

Foto: Filip Barbalić

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja v ligi prvakinj v 8. krogu v nedeljo čaka še en dvoboj z danskim Odensejem. Lanske finalistke lige prvakinj so v soboto v Tivoliju premagale krimovke z 38:30, zdaj pa bodo v nedeljo v domači dvorani gostile Ljubljančanke. Te se na zadnjo tekmo letos odpravljajo z upanjem na presenečenje.

To bo zadnja tekma Krimovk v ligi prvakinj letos, saj se bo tekmovanje nadaljevalo januarja.

Sportal Krimovke na zahtevno gostovanje: Želimo pokazati nekaj novih taktičnih zamisli

Liga prvakinj, 8. krog

Sobota, 15. november:

Nedelja, 16. november:

Lestvici 

