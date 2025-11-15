Sobota, 15. 11. 2025, 8.04
Rokometna liga prvakinj, 8. krog
Krimovke upajo na presenečenje
Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja v ligi prvakinj v 8. krogu v nedeljo čaka še en dvoboj z danskim Odensejem. Lanske finalistke lige prvakinj so v soboto v Tivoliju premagale krimovke z 38:30, zdaj pa bodo v nedeljo v domači dvorani gostile Ljubljančanke. Te se na zadnjo tekmo letos odpravljajo z upanjem na presenečenje.
To bo zadnja tekma Krimovk v ligi prvakinj letos, saj se bo tekmovanje nadaljevalo januarja.
