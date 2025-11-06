Četrtek, 6. 11. 2025, 20.44
0 minut
Liga prvakinj, kvalifikacije, 3. krog, prve tekme
Bankirke v Lizboni premagane, a ne nadigrane
Slovenske odbojkarske prvakinje, igralke OTP banke Branika so neuspešno začele evropsko sezono. V Lizboni so z 1:3 (23, -18, -26, 18) izgubile proti Benfici, a dogajanje na igrišču vendarle daje upanje, da bi lahko na povratni tekmi prišle do želenega cilja, napredovanja v skupinski del.
Bankirke so imele priložnost, da se domov vrnejo z bolj ugodnim rezultatom. Potem ko so dobile prvi niz, v katerem sta imela obe ekipe svoje trenutke, in gladko izgubile drugega, so imele v tretjem dve zaključni žogi za vodstvo z 2:1, kar bi pomenilo delno izpolnitev cilja na Portugalskem. A vodstva s 25:24 in 26:25 niso oplemenitile, zadnje tri točke so osvojile gostiteljice, dve je z blokom dosegla Američanka Claudia Anne Dillon.
Kot da bi to vzelo nekaj volje gostjam, je bil četrti niz povsem v domeni mednarodno pisane zasedbe Benfice, ki je s petimi zaporednimi točkami povedla z 9:4. Dokončno je resen odpor gostij zlomila po izidu 13:9, ko je z delnim izidom 6:1 prišla do vodstva 19:10. Slovenke se sicer še niso predale, s točko Nike Jularić so se približale na pet točk zaostanka (16:21), to pa je tudi vse, kar jim je uspelo.
Gostiteljice so si strelsko dobro porazdelile delo, najučinkovitejša pa je bila Anne Dillon, dosegla je 17 točk, od tega pet z bloki. Njena ameriška rojakinja Kyra Ciara Holt jih je prispevala 15, prav tako kot Srbkinji Veronika Dokić in Isidora Ubavić. Prva je prispevala štiri od skupno 11 blokov svoje ekipe.
Pri Mariborčankah sta Iza Mlakar in Sydney Palazzolo dosegli po 18 točk, Mlakar je v statistiko vpisala štiri bloke, Palazzolo pa tri ase.
Povratna tekma bo v sredo, 12. novembra v mariborski dvorani Tabor, Štajerke bodo morale za napredovanje najprej dobiti tekmo, nato pa še zlati niz.
Liga prvakinj, kvalifikacije, 3. krog, prva tekma
Četrtek, 6. november
Benfica : OTP banka Branik 3:1 (-23, 18, 26, 18)
Dvorana Benfica-Paviljon 2, gledalcev 389, sodnika Kiriopolu (Grčija), Simić (Srbija).
Benfica: Barcelos, M. Garcez 2 (1 blok), Cetin 11 (1 as), Aleixo, Clemente, Balague, Rizzo, Dokić 15 (1 as, 4 bloki), Ubavić 15 (3 asi), J. Garcez, Anne Dillon 17 (1 as, 5 blokov), Holt 15 (1 blok).
OTP Banka Branik: Mlakar 18 (4 bloki), Milošič 11 (1 as, 3 bloki), Palazzolo 18 (3 asi), Kneževič, Štampar 8 (1 blok), Jularić 14 (1 as), Senekovič, Cikač, Farkaš, Mlinar, Kešelj, Halužan Sagadin 3.