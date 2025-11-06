Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

liga prvakinj odbojka OTP Banka Branik

Liga prvakinj, kvalifikacije, 3. krog, prve tekme

Bankirke v Lizboni premagane, a ne nadigrane

Benfica : otp banka branik | Mariborčanke so klonile z 1:3 v nizih. | Foto CEV

Mariborčanke so klonile z 1:3 v nizih.

Foto: CEV

Slovenske odbojkarske prvakinje, igralke OTP banke Branika so neuspešno začele evropsko sezono. V Lizboni so z 1:3 (23, -18, -26, 18) izgubile proti Benfici, a dogajanje na igrišču vendarle daje upanje, da bi lahko na povratni tekmi prišle do želenega cilja, napredovanja v skupinski del.

Slovenske odbojkarske prvakinje, igralke OTP banke Branika so neuspešno začele evropsko sezono. V Lizboni so z 1:3 izgubile proti Benfici, a dogajanje na igrišču vendarle daje upanje, da bi lahko na povratni tekmi prišle do želenega cilja, napredovanja v skupinski del.

Bankirke so imele priložnost, da se domov vrnejo z bolj ugodnim rezultatom. Potem ko so dobile prvi niz, v katerem sta imela obe ekipe svoje trenutke, in gladko izgubile drugega, so imele v tretjem dve zaključni žogi za vodstvo z 2:1, kar bi pomenilo delno izpolnitev cilja na Portugalskem. A vodstva s 25:24 in 26:25 niso oplemenitile, zadnje tri točke so osvojile gostiteljice, dve je z blokom dosegla Američanka Claudia Anne Dillon.

Benfica : otp banka branik | Foto: CEV Foto: CEV

Kot da bi to vzelo nekaj volje gostjam, je bil četrti niz povsem v domeni mednarodno pisane zasedbe Benfice, ki je s petimi zaporednimi točkami povedla z 9:4. Dokončno je resen odpor gostij zlomila po izidu 13:9, ko je z delnim izidom 6:1 prišla do vodstva 19:10. Slovenke se sicer še niso predale, s točko Nike Jularić so se približale na pet točk zaostanka (16:21), to pa je tudi vse, kar jim je uspelo.

Gostiteljice so si strelsko dobro porazdelile delo, najučinkovitejša pa je bila Anne Dillon, dosegla je 17 točk, od tega pet z bloki. Njena ameriška rojakinja Kyra Ciara Holt jih je prispevala 15, prav tako kot Srbkinji Veronika Dokić in Isidora Ubavić. Prva je prispevala štiri od skupno 11 blokov svoje ekipe.

Benfica : otp banka branik | Foto: CEV Foto: CEV

Pri Mariborčankah sta Iza Mlakar in Sydney Palazzolo dosegli po 18 točk, Mlakar je v statistiko vpisala štiri bloke, Palazzolo pa tri ase.

Povratna tekma bo v sredo, 12. novembra v mariborski dvorani Tabor, Štajerke bodo morale za napredovanje najprej dobiti tekmo, nato pa še zlati niz.

Liga prvakinj, kvalifikacije, 3. krog, prva tekma

Četrtek, 6. november
Benfica : OTP banka Branik 3:1 (-23, 18, 26, 18)

Dvorana Benfica-Paviljon 2, gledalcev 389, sodnika Kiriopolu (Grčija), Simić (Srbija).
Benfica: Barcelos, M. Garcez 2 (1 blok), Cetin 11 (1 as), Aleixo, Clemente, Balague, Rizzo, Dokić 15 (1 as, 4 bloki), Ubavić 15 (3 asi), J. Garcez, Anne Dillon 17 (1 as, 5 blokov), Holt 15 (1 blok).
OTP Banka Branik: Mlakar 18 (4 bloki), Milošič 11 (1 as, 3 bloki), Palazzolo 18 (3 asi), Kneževič, Štampar 8 (1 blok), Jularić 14 (1 as), Senekovič, Cikač, Farkaš, Mlinar, Kešelj, Halužan Sagadin 3.

