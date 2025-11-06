Bankirke v Lizboni premagane, a ne nadigrane

Slovenske odbojkarske prvakinje, igralke OTP banke Branika so neuspešno začele evropsko sezono. V Lizboni so z 1:3 (23, -18, -26, 18) izgubile proti Benfici, a dogajanje na igrišču vendarle daje upanje, da bi lahko na povratni tekmi prišle do želenega cilja, napredovanja v skupinski del.

Bankirke so imele priložnost, da se domov vrnejo z bolj ugodnim rezultatom. Potem ko so dobile prvi niz, v katerem sta imela obe ekipe svoje trenutke, in gladko izgubile drugega, so imele v tretjem dve zaključni žogi za vodstvo z 2:1, kar bi pomenilo delno izpolnitev cilja na Portugalskem. A vodstva s 25:24 in 26:25 niso oplemenitile, zadnje tri točke so osvojile gostiteljice, dve je z blokom dosegla Američanka Claudia Anne Dillon.

Foto: CEV

Kot da bi to vzelo nekaj volje gostjam, je bil četrti niz povsem v domeni mednarodno pisane zasedbe Benfice, ki je s petimi zaporednimi točkami povedla z 9:4. Dokončno je resen odpor gostij zlomila po izidu 13:9, ko je z delnim izidom 6:1 prišla do vodstva 19:10. Slovenke se sicer še niso predale, s točko Nike Jularić so se približale na pet točk zaostanka (16:21), to pa je tudi vse, kar jim je uspelo.

Gostiteljice so si strelsko dobro porazdelile delo, najučinkovitejša pa je bila Anne Dillon, dosegla je 17 točk, od tega pet z bloki. Njena ameriška rojakinja Kyra Ciara Holt jih je prispevala 15, prav tako kot Srbkinji Veronika Dokić in Isidora Ubavić. Prva je prispevala štiri od skupno 11 blokov svoje ekipe.

Foto: CEV

Pri Mariborčankah sta Iza Mlakar in Sydney Palazzolo dosegli po 18 točk, Mlakar je v statistiko vpisala štiri bloke, Palazzolo pa tri ase.

Povratna tekma bo v sredo, 12. novembra v mariborski dvorani Tabor, Štajerke bodo morale za napredovanje najprej dobiti tekmo, nato pa še zlati niz.