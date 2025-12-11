Slovenke v boj za elitno ligo narodov kot tretje nosilke evropske lige

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v prvem delu reprezentančne sezone 2026 nastopila v evropski ligi. Slovenska izbrana vrsta, ki se bo v boj za najvišja mesta podala kot tretja nosilka tekmovanja, si bo skozi tekmovanje skušala zagotoviti tudi nastope v elitni ligi narodov, so zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

Evropska odbojkarska zveza (CEV) je predstavila nov format tekmovanja v evropski ligi, za evropskim prvenstvom drugem najmočnejšem tekmovanju pod svojim okriljem. Vodstvo evropske krovne organizacije se je namreč odločilo, da bo evropska liga od leta 2026 enotna. V preteklih letih smo jo namreč spremljali razdeljeno na zlato in srebrno ligo, so sporočili iz OZS.

Pri moških se bo junija prihodnje leto v boj za najvišja mesta podalo 27 reprezentanc, pri ženskah jih bo tekmovalo 26. Med njimi bodo tudi Slovenke, ki bodo merile na zlato odličje.

Varovanke selektorja Alessandra Oreficeja bodo prvi turnir igrale 6. in 7. junija v Črni gori, kjer se bodo na uvodni tekmi pomerile z Gruzijkami, na drugem obračunu pa se bodo srečale z gostiteljicami Črnogorkami.

Slovenke bodo pred domačim občinstvom igrale med 12. in 14. junijem. Foto: Aleš Oblak

Svojim navijačem se bodo predstavile 12. in 14. junija, ko bodo njihove tekmice Islandke in Latvijke. V okviru tretjega turnirja v Severni Makedoniji, ki bo med 19. in 21. junijem in na katerem si bodo naša dekleta skušala zagotoviti nastop na zaključnem turnirju najboljše šesterice (od 1. do 5. julija), bomo spremljali obračuna s Hrvaticami in Makedonkami.

V evropski ligi bo kot najvišje postavljena reprezentanca na evropski lestvici (11. mesto) igrala Romunija, vlogo drugih nosilk bodo imele Švedinje, Slovenkam, ki v razvrstitvi CEV trenutno zasedajo 13. mesto, pa je pripadla vloga tretjih nosilk. Slovenke se bodo v okviru evropske lige borile tudi za čim višje mesto na svetovni lestvici, na kateri trenutno zasedajo 20. mesto. Od 18. mesta, ki vodi v elitno ligo narodov, v kateri že nekaj let nastopa naša moška zasedba, jih loči le dobrih deset točk.

Ob že omenjenih reprezentancah se bodo v boj za zmago podali še Španija, Madžarska, Slovaška, Grčija, Švica, Finska, Hrvaška, Avstrija, Portugalska, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Azerbajdžan, Latvija, Izrael, Estonija, Gruzija, Kosovo, Severna Makedonija, Islandija, Danska, Luksemburg, Albanija in Litva.