Odbojkarska liga prvakov, prvi krog

ACH Volley prigarano evropsko pot začenja pri italijanskem velikanu

ACH Volley : Dinamo Bukarešta | ACH Volley skupinski del lige prvakov začenja pri Trentinu. | Foto Filip Barbalić

ACH Volley skupinski del lige prvakov začenja pri Trentinu.

Foto: Filip Barbalić

Odbojkarji ACH Volley danes začenjajo nastope v skupinskem delu lige prvakov. Prvi tekmec v močni skupini bo italijanski prvak Trentino, ki mu ljubljanska ekipa priznava vlogo favorita, a se ga ne boji in napoveduje, da bo v Trentu poskušala napraviti veliko presenečenje.

ACH Volley
Sportal Slovenski prvaki pred velikim izzivom: Nikogar se ne bojimo!

Slovenski prvak si je moral skupinski del tekmovanja zagotoviti v kvalifikacijah, v katerih je izločil nizozemski Orion Stars, romunski Dinamo Bukarešta, za konec pa še srbski Radnički. Prvi cilj so izpolnili, zdaj pa jih čakajo precej zahtevnejši tekmeci, v skupini so skupaj z Trentinom, turškim Ziraat Bankasi in francoskim Toursom. Turki so v sredo francosko zasedbo, katere član je Nik Mujanović, premagali s 3:1.

Čeprav se je ACH Volley prav zaradi lige prvakov letos močno okrepil, imajo prav vse ekipe v skupini večji proračun, posledica tega so njihove zvezdniške zasedbe.

"Osebno nimam nič proti težki skupini. Proti boljšim tekmecem tudi bolje igraš. Verjamem, da bodo vse tekme odlične, mi pa se na nobeni nikakor ne bomo predajali vnaprej, na koncu se lahko zgodi marsikaj," pred začetkom skupinskega dela lige nima nič proti težki skupini Alen Pajenk, ob Tinetu Urnautu, Gregorju Ropretu, Tončku Šternu in Jaki Klobučarju ena velikih okrepitev ljubljanskega kluba.

"Proti boljšim tekmecem tudi bolje igraš. Verjamem, da bodo vse tekme odlične, mi pa se na nobeni nikakor ne bomo predajali vnaprej, na koncu se lahko zgodi marsikaj," pravi Alen Pajenk. | Foto: Filip Barbalić "Proti boljšim tekmecem tudi bolje igraš. Verjamem, da bodo vse tekme odlične, mi pa se na nobeni nikakor ne bomo predajali vnaprej, na koncu se lahko zgodi marsikaj," pravi Alen Pajenk. Foto: Filip Barbalić

Njegov prvi tekmec bo italijanski Trentino, ki je poln velikih imen. Poleg italijanskih reprezentantov Alessandra Michieletta, Riccarda Sbertolija, Danieleja Lavie, ki pa je poškodovan in proti ACH Volleyju ne bo nastopil, ter Gabrieleja Laurenzana v njem igrajo še številni reprezentanti drugih držav. Njegov dres nosijo Brazilec Flavio, Američan Gabi Garcia, Romun Bela Bartha, Francoz Theo Faure, Nemec Simon Torwie in Španec Jordi Ramon.

"Poskušali jih bomo zaustaviti, jih z močnimi servisi odriniti od mreže in iskati protinapade. Nikakor ne potujemo v Trento, da si tam ogledamo mesto, ga že dobro poznamo. Gremo na zmago, zavedamo pa se, da nas čaka težka naloga. So namreč odlična ekipa, a tudi mi nismo slabi," meni Pajenk, ki se zaveda, da bo imel glavno vlogo v italijanski vrsti reprezentant Alessandro Michieletto.

Tekma se bo začela ob 20.30 uri.

odbojka Trentino ACH Volley odbojkarska liga prvakov
