Š. L.

Četrtek,
11. 12. 2025,
17.05

53 minut

Michelle Gisin po grdem padcu in težkih poškodbah takoj na operacijo

Michelle Gisin | Michelle Gisin je padla na drugem treningu smuka v St. Moritzu. | Foto Reuters

Michelle Gisin je padla na drugem treningu smuka v St. Moritzu.

Foto: Reuters

Na četrtkovem drugem treningu smuka pred petkovim začetkom sezone v hitrih disciplinah za alpske smučarke jo je hudo skupila Švicarka Michelle Gisin, ki je v spodnjem delu grdo padla, nato pa so jo po polurni prekinitvi odpeljali s helikopterjem. Kot so sporočili iz švicarske smučarske zveze, so pregledi pokazali, da je utrpela poškodbe desnega zapestja, levega kolena in vratne hrbtenice, še danes zvečer pa bo prestala operacijo.

Sportal Nastop Ilke Štuhec v senci grdega padca Švicarke

Po hudem padcu na drugem treningu v St. Moritzu je znana prva diagnoza glede zdravstvenega stanja Michelle Gisin. Poleg poškodbe desnega zapestja in levega kolena ji težave povzroča predvsem poškodba vratne hrbtenice. Zaradi zdravljenja poškodbe je bila s helikopterjem prepeljana iz St. Moritza v kliniko Hirslanden v Zürichu, kjer bo zvečer operirana na vratni hrbtenici. Swiss-Ski poroča, da se Gisin v danih okoliščinah dobro počuti, lahko tudi normalno premika roke in noge.

Gisin, ki je nosila štartno številko 17, je v četrtek zjutraj med drugim treningom na progi Corviglia padla, ko je v spodnji tretjini proge zapeljala v desni ovinek. Švicarska smučarka je po padcu prebila prvo varnostno mrežo, pri drugi se je nato vendarle ustavila. Kmalu zatem je bil na pomoč napoten reševalni helikopter, trening pa se je nadaljeval šele po približno 30-minutnem premoru.

Nadaljnji pregledi in zdravljenja desnega zapestja in levega kolena so možni šele po stabilizaciji vratne hrbtenice, so še poudarili pri švicarski zvezi. Za Gisin to ni prva poškodba v njeni dolgi smučarski karieri. Pri 17 letih si je strgala križno vez v desnem kolenu, tri leta pozneje pa je imela še poškodovan hrustanec. Leta 2019 je bila operirana zaradi poškodovanega hrustanca in zvina križne vezi. Kako dolgo bo po četrtkovem padcu odsotna, še ni jasno.

