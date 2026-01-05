Slovenski nogometni prvoligaši so večinoma že začeli priprave na spomladanski del prvenstva. V klubskih pisarnah pa so aktivni na tržnici. Po povratniku Svitu Sešlarju je vodilna ekipe prve slovenske nogometne lige Celje predstavila drugo zimsko okrepitev. To je 26-letni defenzivni vezist Ivan Ćalušić. FC Koper pa je sporočil, da se mu je kot prvi zimski novinec pridružil bočni branilec Scotty Sadzoute.

Iz NK Celje so sporočili, da so z NK Radomlje dosegli dogovor za prestop Ivana Ćalušića. Hrvat je tako z grofi sklenil pogodbo do 30. junija 2028. Je otrok splitskega Hajduka. Barve ponosa Dalmacije je pri 14 letih zamenjal za drugi splitski klub - RNK Split, kjer je končal svojo nogometno izobrazbo in vknjižil prvi nastop v članski konkurenci.

Ivan Ćalušić, dobrodošel v Celju! ✍️🇭🇷



Sklenjen je dogovor z NK Radomlje za prestop defenzivnega vezista, ki je Grofom obljubil zvestobo do 30.6.2028! 👑 pic.twitter.com/aFaLuc0MuW — NK Celje (@NKCelje) January 5, 2026

Sledilo je leto nabiranja izkušenj pri NK Croatia Zmijavci, nato pa se je vrnil k Hajduku in v sezoni 2020/21 ter prvi polovici sezone 2021/22 za prvo in drugo ekipo Belih skupaj zbral 32 nastopov. Pot ga je nato prvič vodila v Slovenijo, kjer je v dresu Radomelj v drugi polovici sezone 2021/22 resno opozoril nase. Njegova naslednja postaja je bila Istra, katere član je bil do začetka aktualne sezone, ko se je drugič pridružil Mlinarjem in znova pokazal za kako kakovostnega nogometaša gre.

Ćalušića na Celje veže družinska zgodovina, saj je njegov starejši brat Josip Ćalušić v sezoni 2019/20 z grofi osvojil naslov državnega prvaka.

Celje, ki prepričljivo vodi po prvi polovici domače lige, je pred tem v klub vrnilo Svita Sešlarja, Danijela Šturma pa za skoraj dva milijona evrov prodalo na Češko k Sigmi Olomouc.

V Koper nogometaš iz Madagaskarja

Sedemindvajsetletni Scotty Sadzoute je reprezentant Madagaskarja in ima tudi francoski potni list, kariero je začel v akademiji Lilla, odigral 62 tekem v drugi francoski ligi, igral še v Belgiji za Leuven, nazadnje pa v Litvi za Šiauliai, so zapisali pri Kopru. Na Obali bo ostal do konca sezone 2026/27.

Pri primorskem klubu pa so tudi uradno potrdili, da so sporazumno prekinili pogodbo z Ivanom Borno Jelićem Balto, ki je bil v dveh obdobjih član Kopra. V prvem je zanj odigral 80 tekem, v drugem, jesenskem delu te sezone, pa devet. Že pred tem je koprsko zasedbo zapustil Damjan Bohar.

Novo okrepitev so po povratniku Mateju Dvoršaku dobili tudi Radomljani. Kot so zapisali, je njihov novinec Borna Graonić, 20-letni bočni branilec, ki je odrasel v mladinskem pogonu zagrebškega Dinama in je nekdanji mladinski reprezentant Hrvaške.

Nov odhod se je zgodil v Domžalah, kjer igralci zapuščajo klub v velikih finančnih težavah. Po Luki Dovžanu Karahodžiću, Konstantinosu Cogasu, Lukasu Hemptu, Ninu Miliću, Luki Mlakarju in Reneju Rantuši Lamprehtu, ki je okrepil slovaško Podbrezovo, je odšel še Rene Hrvatin, ki je že dobil novega delodajalca. Do leta 2030 je podpisal pogodbo s hrvaško Istro 1961. Ta trenutno v hrvaški prvi ligi zaseda tretje mesto.

West Ham z dvema okrepitvama v napadu

Angleški prvoligaš West Ham, ki je pred dnevi do konca sezone Milanu posodil Nemca Nicklasa Füllkruga, je dobil novega napadalca. To je postal Argentinec Valentin Taty Castellanos. Tega so od rimskega Lazia odkupili za 29 milijonov evrov. Castellanos je v Lazio prišel poleti leta 2023 iz New York Cityja, za Rimljane pa je na 92 tekmah dosegel 22 golov. Z West Hamom je podpisal štiriinpolletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Že pred tremi dnevi je angleški klub napad za 23 milijonov evrov okrepil z Brazilcem Pablom Felipejem. Dvaindvajsetletnik je nazadnje igral za portugalski Gil Vicente, v Londonu pa podpisal enako dolgo pogodbo kot Castellanos. West Ham je trenutno na 18. mestu v 20-članski angleški ligi, kjer ima po 20 krogih le 14 točk.