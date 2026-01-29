Riera spregovoril o Eintrachtu: V Celju ne potrebujejo več trenerja

V Celju so danes priredili novinarsko konferenco pred nadaljevanjem sezone v Prvi ligi Telemach. Proti štajerskemu derbiju, ki ga bo v nedeljo gostil Ljudski vrt, se je poleg trenerja Alberta Riere ozrl tudi povratnik med grofi Svit Sešlar, a je bilo jasno, da obračun z Mariborom ni najbolj vroča tema v knežjem mestu.

Albert Riera bo v nedeljo pod Kalvarijo še zadnjič sedel na klopi Celja. Takšni signali so že v sredo prihajali tudi iz Nemčije, ko so se nadaljevala zagotovila, da je prav Majorčan tisti, ki bo na klopi Eintrachta iz Frankfurta nasledil Dina Toppmöllerja.

Lani tretja ekipa nemškega prvenstva je bila vse od 18. januarja pod vodstvom začasnega strokovnega štaba, v zadnjih dneh pa je vodstvo kluba namigovalo, da je nova trajna rešitev blizu in da bo dogovor kmalu zapečaten. Izkazalo se je, da je glavni akter tega dogovora tvorec zgodovinskih uspehov Celja v zadnjih dveh sezonah.

Strateg z Balearov je mestu ob Savinji pred slabima dvema mesecema obljubil zvestobo vse do leta 2028, prav na račun nove pogodbe pa je imel Valerij Kolotilo odlično pogajalsko izhodišče, ko so na vrata potrkali predstavniki nemškega prvoligaša. Na račun Celja bo tako nakazana zajetna odškodnina, z bonusi bi lahko dosegla približno 1,5 milijona evrov, kljub temu pa je za vodilno ekipo Prve lige Telemach odhod Riere sredi sezone velik udarec.

Dino Toppmöller se je moral posloviti po slabih rezultatih v Evropi in na domačem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Slovo v Ljudskem vrtu?

Eintracht je sicer sinoči svojo pot v ligi prvakov sklenil s porazom, v Frankfurtu ga je ugnal Tottenham, s tem pa so Nemci ostali pri štirih osvojenih točkah in ligaški del končali na skromnem 33. mestu.

Naslednji izziv na nemškem prvenstvu, kjer Eintrachtu prav tako ne gre najbolje in trenutno zaseda osmo mesto, bo domača tekma z Bayerjem iz Leverkusna. Športni direktor Markus Krösche je dal v sredo vedeti, da bo ta obračun še vodil začasni strokovni štab, posledično pa je bil to namig, da bi se utegnil Riera od Celja in slovenskih zelenic posloviti na nedeljskem gostovanju v Ljudskem vrtu.

Ne potrebujejo več trenerja

"Ne morem reči veliko. Celje bom zagotovo vodil v Mariboru in zaenkrat sem osredotočen le na to. To tekmo pripravljam, kot da gre za finale. Od mene ne boste nikoli slišali, da hočem oditi od tu, so pa stvari v nogometu zelo nepredvidljive. Če se zgodi, se zgodi zaradi logičnih razlogov. Tukaj še vedno čutim ljubezen vseh okoli sebe. Ustvarili smo pošast, ki je sposobna igrati z zavezanimi očmi. Po pripravah na Majorki sem svojim igralcem rekel, da ne potrebujejo več trenerja," je prve besede Riere iz drobovja celjskega stadiona Z'dežele prenesel novinar Vala 202 Marko Cirman.

Albert Riera je decembra s Celjem podpisal novo pogodbo. Foto: NK Celje

Nekdanji nogometaš Liverpoola obžaluje, da bo Celje najverjetneje še drugič zapustil brez naslova državnega prvaka. "Če bom odšel, se bo še drugič zgodilo, da Celje zapuščam brez osvojenega naslova državnega prvaka. To kar malo boli, ker v nogometu štejejo lovorike," priznava Riera.

Slovenija bo srečo še potrebovala

Je v pestrem sredinem večeru spremljal evropsko tekmo v Frankfurtu? "Nisem gledal le tekme Eintrachta, gledal sem vse tekme v ligi prvakov in na vsaki bi sam kaj naredil drugače," odgovarja strateg Celja.

Pričakovano je Majorčan prejel tudi vprašanje o končni izbiri selektorja članske reprezentance Slovenije. Matjaža Keka je nasledil Boštjan Cesar, za marsikoga pa je bil dolgo časa prvi favorit prav Riera, ki je bil tudi sam odkrito naklonjen ideji, pod pogojem, da bi ob selektorskem delu lahko ohranil trenersko vlogo v Celju.

"To je zame zaključena zgodba. Lahko rečem le to, da Sloveniji želim veliko sreče, ker jo bo potrebovala," je sporočilo na Nogometno zvezo Slovenije poslal Španec.