Sindikat SPINS odložil stavko, v petek gre zares

Napovedane stavke, ki jo je za dvoboje 19. kroga 1. SNL napovedal Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS), ne bo. Stavkovni odbor je sprejel enotno odločitev, da stavko zoper Vlado RS, ki je bila napovedana med 30. januarjem in 1. februarjem 2026, odloži do zaključenih posvetovanj z Ministrstvom za finance (MF), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter Vlado Republike Slovenije. Tako se v petek z dvobojem med Radomljami in Aluminijem začenja spomladanski del sezone Prve lige Telemach.

''Stavka, ki je bila napovedana zoper Vlado RS in bi potekala od 30.1.2026 do 1.2.2026, na vseh tekmah 1. SNL, se odloži za nedoločen čas. Sindikat SPINS bo odločitev o nadaljevanju ali prekinitvi stavke sprejel po posvetovanjih z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Vlado RS. Če pride do nadaljevanja stavke, bosta sindikat SPINS in Sindikat športnikov Slovenije k stavki pozvala vse slovenske poklicne športnike,'' je sporočil predsednik stavkovnega odbora Dejan Stefanović in dal vedeti, kako se je stavka odložila za nedoločen čas. O tem, ali se bo nadaljevala oziroma prekinila, bo več jasnega po posvetovanjih z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Vlado RS.

Predsednik Sindikata Spins Dejan Stefanović išče konkretne in trajne rešitve za slovenski šport. Foto: Vid Ponikvar

Zakaj je stavka odložena? "Po napovedi stavke, ki so jo člani SPINS, ki nastopajo v 1. SNL, podprli z več kot dvesto dvajset podpisi, se je vodstvo sindikata SPINS v preteklem tednu odzvalo vabilu ministra za šport na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). Zaradi zagotavljanja transparentnosti in dobrega sodelovanja v socialnem dialogu, je sindikat SPINS na srečanje s predstavniki MGTŠ povabil tudi delodajalce, predstavnike športnih društev in nacionalnih panožnih športnih zvez drugih ekipnih športnih panog, in sicer odbojke, košarke in hokeja. Ob tem je sindikat opravil vrsto posvetovanj z različnimi državnimi institucijami, pristojnimi ministrstvi in vodstvom Nogometne zveze Slovenije (NZS), vse z namenom iskanja konkretnih in trajnih rešitev za slovenski šport. Z NZS so pogovori potekali tudi v smeri reševanja dolgov do igralcev in trenerjev insolventnega kluba NK Domžale, slednja pa, enako kot vsi klubi 1. SNL, jasno ugotavlja, da je trenutna davčna zakonodaja neugodna za delovanje profesionalnih klubov in predvsem popolnoma nekonkurenčna v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. Predstavniki društev so na srečanju pri ministru za šport delili prepričanje NZS ter predstavili svoje težave, s katerimi se srečujejo v praksi v povezavi z obstoječimi statusi športnikov. Hkrati so izrazili pobudo po nujni vpeljavi sistemskih sprememb, ki bi tako športnim društvom kot športnikom omogočale davčno bolj konkurenčno poslovanje, z olajšavami vzpodbudilo sponzorstva v športu in zagotavljalo varno ter stabilno delovno okolje," pojasnjuje sindikat SPINS.

Razgovori z ministrstvi ter Vlado RS se nadaljujejo

"Pri predstavnikih Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport na omenjenem srečanju žal ni bilo moč zaznati preveč posluha za neprimernost in hude posledice statusa samozaposlenih za poklicne športnike in trenerje, kot tudi ni bilo zaznati ustreznih strokovnih kompetenc in izkušenj zaposlenih pri ministrstvu na delovnopravnem in davčnem področju. Direktorat za šport je sicer kasneje podal uradni odgovor na stavkovne zahteve sindikata, v katerem podpira prizadevanja sindikata za športu spodbudno davčno ureditev, vendar pa pri tem zavrača svojo pristojnost za iskanje rešitev. Hkrati usklajevanje vsebin usmerja na resorni ministrstvi, torej MF in MDDSZ, s strani katerih pa je bilo že zaznati nekaj namigov, ki nakazujejo naklonjenost posebni davčni in delovno pravni obravnavi zaposlenih športnikov v okviru socialnega dialoga med delodajalci in delojemalci,"

V petek se bo začel spomladanski del 1. SNL, v katerem pa bo po odstopu Domžal sodelovalo le devet prvoligaških klubov. Foto: Vid Ponikvar

Stavkovni odbor SPINS je po razpravi in tehtanju vseh dejstev ugotovil, da ima med člani še vedno podporo za izvedbo stavke, vendar se je kljub temu odločil, da upošteva usmeritve ministrstva in pobude delodajalcev ter nadaljuje razgovore s pristojnimi ministrstvi ter Vlado RS, s katero bo poskusil vpeljati ustrezne sistemske rešitve na področju športa, po vzoru primerljivih mednarodnih pravnih ureditev.

Tako se v petek začenja spomladanski del 1. SNL, ki bo postregel s številnimi spremembami. Prvoligaški ples bo po neslavnem odstopu Domžal nadaljevalo le devet klubov. Obeta se veliko sprememb. Svoje bo naredil zimski prestopni rok, ogromno bo sprememb v igralskem kadru, prihaja pa tudi do menjav pri strokovnih vodstvih. Jesenski prvak Celje je namreč tik pred tem, da ostane brez trofejnega trenerja Alberta Riere, za katerega se resno zanima bogati nemški bundesligaš Eintracht Frankfurt. Celjani bodo v derbiju 19. kroga v nedeljo gostovali v Ljudskem vrtu.