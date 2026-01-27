Šok za Celje: Albert Riera blizu nemškega prvoligaša

Prva liga Telemach odšteva zadnje dni pred začetkom spomladanskega dela sezone. Celje bo v nedeljo na štajerskem derbiju gostovalo v Ljudskem vrtu, prav lahko pa se zgodi, da bo vodilna ekipa lige pred nadaljevanjem doživela največji možen pretres. Albert Riera je po informacijah, ki prihajajo iz Nemčije, glavni kandidat za klop Eintrachta iz Frankfurta.

Na sončni strani Alp bi težko našli ljubitelja nogometa, ki se ne bi strinjal, da je Albert Riera glavni tvorec zgodovinskih celjskih podvigov v zadnjih dveh sezonah. Majorčan je na slovenske zelenice vnesel novo filozofijo, Celje je pod njegovo taktirko postalo nasprotnik, ki ga globoko spoštujejo slovite evropske ekipe, v letošnji sezoni Prve lige Telemach pa drvi proti novemu naslovu državnega prvaka.

Ta cilj bi se lahko za klub iz knežjega mesta kmalu zelo zapletel. Majorčan je očitno zelo blizu odhoda iz knežjega mesta. Kot poročajo nemški mediji, je prvi kandidat za klop frankfurtskega Eintrachta. Kot gre razbrati iz trditev Nemcev, je Riera pravzaprav že precej več kot to.

Alberta Riero pogodba s Celjem veže do konca sezone 2027/28. Foto: Aleš Fevžer

Novi trener bo predstavljen kmalu

Eintracht je v minuli sezoni med nemško elito zasedel tretje mesto in letos igra tudi v elitni ligi prvakov, kjer pa mu ne gre vse po načrtih. Pred zadnjim krogom ima na svojem računu zgolj štiri točke, kar pomeni, da teoretičnih možnosti za napredovanje v izločilne boje ni več.

Ekipi iz Frankfurta gre slabše tudi v bundesligi, kjer zasedajo osmo mesto. Slabši rezultati so s klopi nemškega prvoligaša sredi januarja odnesli Dina Topmöllerja, od takrat ekipo vodi začasni trener Dennis Schmitt.

"Novi trener bo predstavljen kmalu. Pogovori so v zaključni fazi," je v ponedeljek dal vedeti Axel Hellmann, ki zastopa odbor nemškega kluba.

Plettenburg: Riera je glavni kandidat

Po trditvah dobro obveščenega nemškega novinarja Floriana Plettenberga je glavni kandidat ravno strateg z Balearov, ki sedi na klopi Celja. Riero s slovenskim klubom pogodba sicer veže vse do konca sezone 2027/28, a so Nemci očitno pripravljeni plačati tudi zajetno odškodnino.

Kot smo izvedeli, v Celju dejansko gorijo vsi alarmi. Albert Riera je blizu dogovora z nemškim velikanom; če ne bo velikega preobrata, bo Valeriju Kolotilu in Celjanom v tolažbo ostala zgolj visoka odškodnina.