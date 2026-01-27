Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Torek,
27. 1. 2026,
20.15

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
nemško prvenstvo Bundesliga Prva liga Telemach Eintracht Frankfurt Celje Albert Riera

Torek, 27. 1. 2026, 20.15

11 minut

Nemci trdijo: Albert Riera prihaja v Frankfurt

Šok za Celje: Albert Riera blizu nemškega prvoligaša

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Albert Riera | Albert Riera je prvi favorit za klop Eintrachta iz Frankfurta. | Foto Aleš Fevžer

Albert Riera je prvi favorit za klop Eintrachta iz Frankfurta.

Foto: Aleš Fevžer

Prva liga Telemach odšteva zadnje dni pred začetkom spomladanskega dela sezone. Celje bo v nedeljo na štajerskem derbiju gostovalo v Ljudskem vrtu, prav lahko pa se zgodi, da bo vodilna ekipa lige pred nadaljevanjem doživela največji možen pretres. Albert Riera je po informacijah, ki prihajajo iz Nemčije, glavni kandidat za klop Eintrachta iz Frankfurta.

Harry Kane
Sportal Harry Kane bi lahko nadaljeval v Barceloni, toda ... odpeljala še enega zvezdnika

Na sončni strani Alp bi težko našli ljubitelja nogometa, ki se ne bi strinjal, da je Albert Riera glavni tvorec zgodovinskih celjskih podvigov v zadnjih dveh sezonah. Majorčan je na slovenske zelenice vnesel novo filozofijo, Celje je pod njegovo taktirko postalo nasprotnik, ki ga globoko spoštujejo slovite evropske ekipe, v letošnji sezoni Prve lige Telemach pa drvi proti novemu naslovu državnega prvaka.

Ta cilj bi se lahko za klub iz knežjega mesta kmalu zelo zapletel. Majorčan je očitno zelo blizu odhoda iz knežjega mesta. Kot poročajo nemški mediji, je prvi kandidat za klop frankfurtskega Eintrachta. Kot gre razbrati iz trditev Nemcev, je Riera pravzaprav že precej več kot to.

Alberta Riero pogodba s Celjem veže do konca sezone 2027/28. | Foto: Aleš Fevžer Alberta Riero pogodba s Celjem veže do konca sezone 2027/28. Foto: Aleš Fevžer

Novi trener bo predstavljen kmalu

Eintracht je v minuli sezoni med nemško elito zasedel tretje mesto in letos igra tudi v elitni ligi prvakov, kjer pa mu ne gre vse po načrtih. Pred zadnjim krogom ima na svojem računu zgolj štiri točke, kar pomeni, da teoretičnih možnosti za napredovanje v izločilne boje ni več.

Ekipi iz Frankfurta gre slabše tudi v bundesligi, kjer zasedajo osmo mesto. Slabši rezultati so s klopi nemškega prvoligaša sredi januarja odnesli Dina Topmöllerja, od takrat ekipo vodi začasni trener Dennis Schmitt.

"Novi trener bo predstavljen kmalu. Pogovori so v zaključni fazi," je v ponedeljek dal vedeti Axel Hellmann, ki zastopa odbor nemškega kluba.

Plettenburg: Riera je glavni kandidat

Po trditvah dobro obveščenega nemškega novinarja Floriana Plettenberga je glavni kandidat ravno strateg z Balearov, ki sedi na klopi Celja. Riero s slovenskim klubom pogodba sicer veže vse do konca sezone 2027/28, a so Nemci očitno pripravljeni plačati tudi zajetno odškodnino.

Kot smo izvedeli, v Celju dejansko gorijo vsi alarmi. Albert Riera je blizu dogovora z nemškim velikanom; če ne bo velikega preobrata, bo Valeriju Kolotilu in Celjanom v tolažbo ostala zgolj visoka odškodnina.

Milan Andjelković Anđelković Primorje
Sportal "Žalostno je, da se moramo o tem pogovarjati leta 2026"
Bassirou N'Diaye, Koper
Sportal Na slovenskih zelenicah bo spomladi igral tudi Senegalec
nemško prvenstvo Bundesliga Prva liga Telemach Eintracht Frankfurt Celje Albert Riera
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.