Na slovenskih zelenicah bo spomladi igral tudi Senegalec

Slovenski nogometni prvoligaš Koper je kader okrepil z novim napadalcem. Kot so Koprčani zapisali na družbenih omrežjih, bo zanje po novem igral napadalec Bassirou N'Diaye.

Triindvajsetletni Senegalec je v dosedanjem delu kariere igral v Franciji za Sochaux in Lorient kot član B-ekipe, v Švici za Servette, nazadnje pa za francoski Cannes, so zapisali pri Kopru in dodali, da je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.

Pred tem so Primorci pozimi pripeljali še Francoza Ilanna Petrisota, Michala Kukučko, Scottyja Sadzouteja in Browna Iraborja, odšli pa so Sandro Jovanović, Ivan Borna Jelić Balta, Damjan Bohar, Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk, Muhamed Šahinović in Tomi Jurić.