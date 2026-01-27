Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Torek,
27. 1. 2026,
19.47

nogometna tržnica Koper Prva liga Telemach

Torek, 27. 1. 2026, 19.47

Nogometna tržnica

Na slovenskih zelenicah bo spomladi igral tudi Senegalec

Avtorji:
Ž. L., STA

Bassirou N'Diaye, Koper | Bassirou N'Diaye v Koper prihaja iz francoskega Cannesa. | Foto Guliverimage

Bassirou N'Diaye v Koper prihaja iz francoskega Cannesa.

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni prvoligaš Koper je kader okrepil z novim napadalcem. Kot so Koprčani zapisali na družbenih omrežjih, bo zanje po novem igral napadalec Bassirou N'Diaye.

Dario Vizinger
Sportal Vrste NK Maribor okrepil 27-letni hrvaški napadalec Dario Vizinger

Triindvajsetletni Senegalec je v dosedanjem delu kariere igral v Franciji za Sochaux in Lorient kot član B-ekipe, v Švici za Servette, nazadnje pa za francoski Cannes, so zapisali pri Kopru in dodali, da je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.

Pred tem so Primorci pozimi pripeljali še Francoza Ilanna Petrisota, Michala Kukučko, Scottyja Sadzouteja in Browna Iraborja, odšli pa so Sandro Jovanović, Ivan Borna Jelić Balta, Damjan Bohar, Milan Šikanjić, Bogdan Vaštšuk, Muhamed Šahinović in Tomi Jurić.

Matjaž Marinšek Radomlje
Sportal Ganljiva poteza Radomljanov! Plemeniti sosedi rešili podmladek NK Domžale.
Beno Selan
Sportal Luka Elsner iz Ljubljane pripeljal mladega slovenskega reprezentanta
