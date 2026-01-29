A Very VS Valentine s Hailey Bieber

Hailey Bieber blesti v kampanji A Very VS Valentine , s katero Victoria’s Secret zaznamuje prihod valentinove kolekcije za leto 2026. Vizualno bogata in igriva kampanja v ospredje postavlja sodobno zapeljivost, samozavest ter premišljen poklon ikonični dediščini znamke.

Ob Hailey Bieber v kampanji nastopajo tudi manekenke Isabeli Fontana, Maty Fall Diba in Alexis Carrington, skupaj pa ustvarjajo estetsko zgodbo, ki združuje glamur, igrivost in brezčasno ženstvenost.

Vsi smo že opazili zapeljiv videoposnetek, v katerem 29-letna Hailey pozira pred ogledalom v izjemno minimalističnem rdečem videzu, ki poudarja njeno samozavest in lahkotno zapeljivost. V kampanji nosi ključne modne kose valentinove kolekcije za leto 2026, kolekcijo pa dopolnjujejo še pižame ter dišavi Very Sexy Euphoric in Very Sexy Blush Eau de Parfum.

Foto: Victoria's Secret

Posebno pozornost pritegne tudi fotografija, na kateri Hailey sedi v velikem predalu komode in si v spodnjem perilu Victoria’s Secret lakira nohte na nogah. Prizor je subtilen poklon Gisele Bündchen, ki je v podobni pozi pozirala v kampanji leta 2001. Nova interpretacija ikoničnega motiva tako elegantno povezuje dediščino znamke s sodobnim, fashion forward izrazom.

Za kreativno zasnovo letošnje valentinove kampanje A Very VS Valentine je poskrbel Adam Selman, modni oblikovalec in kreativni sodelavec Victoria’s Secret, ki je ikonično dediščino znamke interpretiral skozi sodoben, igriv in samozavesten vizualni okvir. Svoj pogled na zapeljivost in navdih za kampanjo Selman podrobneje razkrije tudi v pogovoru.

Adam Selman o kreativni zasnovi valentinove kampanje Victoria’s Secret

Foto: Victoria's Secret

Navdih za letošnjo valentinovo kampanjo Victoria’s Secret je Adam Selman našel v ritualih romantike: v načinu, kako izkazujemo ljubezen, in v drobnih pozornostih, ki jo spremljajo, je nekaj izjemno lepega. Prav v teh intimnih pozornostih vidi posebno lepoto, zato se je pri zasnovi kampanje zavestno naslonil na bogato dediščino znamke ter jo preoblikoval v vizualno pripoved, ki jo lahko ustvari le Victoria’s Secret. Osrednjo vlogo v tej zgodbi prevzema Hailey Bieber s svojo samozavestjo in ljubeznijo do same sebe, zaradi katerih je bila popolna izbira za osrednji obraz kampanje.

Kako vaša vizija v tej kampanji ujame bistvo zapeljivosti?

Zame zapeljivost nikoli ni enodimenzionalna. Je večplastna. Je pomežik, je droben namig. V njej sta igrivost in zabava. Prepleta se s kulturo, hkrati pa ostaja zelo osebna in avtentična. Prav to jo naredi prepoznavno, povezovalno in takšno, da sproža pogovor.

Kaj po vašem mnenju naredi kampanje in kolekcije Victoria’s Secret hkrati brezčasne in glamurozne v sodobnem kontekstu?

Že 50 let ustvarjamo z mislijo na sodobno žensko. Naše kolekcije spoštujejo klasične kose perila, kot so natančno krojenje, čutni materiali in čipke ter silhuete, ki poudarjajo telo, vse to pa združujemo z vrhunskimi inovacijami. Vedno si prizadevam, da to strokovno znanje povežem z ikoničnimi elementi iz zgodovine znamke in jih skozi sodoben, kulturno napreden pogled popeljem v prihodnost.

Kot znamka, ki slavi ženske, kako vas ženske navdihujejo pri kreativni zasnovi kampanj?

Ženske so moja stalna inspiracija. Njihova samozavest, individualnost in resnična življenja močno vplivajo na mojo ustvarjalnost. Nenehno opazujem, kako se ženske gibljejo skozi svet, kako se oblačijo zase in kaj jim daje občutek moči ter udobja. Prav to želimo ujeti tudi v vizualnih zgodbah, ki jih ustvarjamo.

Foto: Victoria's Secret

Za konec naj bo jasno, A Very VS Valentine ni le kampanja, temveč razpoloženje, obenem pa praznovanje samozavesti, zapeljivosti in ljubezni do sebe. Valentinova kolekcija Victoria’s Secret za leto 2026 vas vabi, da si dovolite malo igrivosti, razvajanja in glamurja, ki ga prinašajo brezčasni kroji, kakovostni materiali in ikonični detajli. Odkrijte jo v trgovini Victoria’s Secret v Supernovi Ljubljana Rudnik, kjer vas pričaka popolna valentinova izkušnja, ali pa jo raziščite kar iz udobja doma na spletni strani www.victoriassecret.si.

