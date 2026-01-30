Oven

Nekdo si vas bo izbral za zaupnika, kar vam ne bo prav nič všeč, saj se vam bo zdelo, da želi svoje težave prenesti na vas. Tej osebi jasno povejte, da so to njene težave. Nikar ne bodite naivni in se ne vmešavajte, četudi se vam bo vse skupaj zdelo precej nedolžno. Verjemite, da ne bo.

Bik

Čakajo vas globoki pogovori s prijatelji. Zaupali jim boste tudi svoje najbolj skrite občutke. Nekaj vas močno žre, zato se boste po tem pogovoru počutili veliko bolje. Ne držite vedno vsega v sebi, saj to ni dobro za vaše počutje in veselje do vsakdanjih opravkov. Naučite se poslušati svoje občutke.

Dvojčka

Danes vam bodo težave povzročale nerešene čustvene zadeve. Vaša preobčutljivost bo lahko pripeljala do mnogih prepirov, ki jim kar ne bo videti konca, hkrati pa bodo brez pravega smisla. Vzemite v roke kakšno dobro knjigo in dan preživite v samoti, saj boste tako naredili še najmanj škode.

Rak

Pazite, da danes ne boste sklepali dogovorov ali dajali obljub, saj dan ne bo primeren za to. Izogibajte se temu že na daleč, saj vam dan ne bo naklonjen v tej smeri. Raje se posvetite družini in pa sami sebi. Poskusite se sprostiti ob sprehodu ali pa teku. V aktivnosti lahko vključite tudi družinske člane.

Lev

V razmerjih z drugimi se bodo lahko v tem času pojavile nekatere nenadne spremembe. Sila, ki bo gnala te spremembe, bo vaša nestrpnost. V ospredju bo vaša potreba po doseganju večje iskrenosti in razumevanja med vami in drugimi. Držite se tega in počutili se boste bolj ljubljeni in zaželeni.

Devica

Zaradi dejanj in besed neke osebe boste popolnoma zmedeni. Nekdo vam bo še danes pokazal, da obstaja tudi lepši način, kako rešiti težave. Nekoga pa bo zmotila vaša negativna energija. Po pogovoru boste spet žareli, iz trenutka v trenutek boste srečnejši in začutili boste, da je čas za spremembe.

Tehtnica

Razmerja in prijateljstva bodo zaznamovala vaše razpoloženje. Postali boste bolj odprti, topli in tudi odzivni na ljubeč in strasten način. Prišla bo priložnost za novo romanco ali prijateljstvo in za vas se bo zelo dobro obneslo. Vse skupaj vam bo zelo dobro delo, zato boste veliko boljše volje.

Škorpijon

Uživali boste in zelo boste srečni. Nekdo se vam bo danes prekomerno posvečal in vam s tem prav polepšal dan. Pazite le, da se ne boste preveč zagnali. Počasi se daleč pride. Čeprav ste se navajeni učiti na lastnih napakah, lahko tokrat naredite spremembo. Naj bo dan brez napak.

Strelec

Čaka vas dober dan, saj vam bo končno prinesel nagrado za ves vaš trud. Lahko pa se bodo zgodile tudi stvari, na katere ne bi upali pomisliti niti v sanjah. Vi samo sledite svojemu srcu, pa bo počutje zagotovo dobro. Dan bo naklonjen razmišljanju o prihodnosti. Pazite, da boste sprejeli prave odločitve.

Kozorog

Vaše zamisli bodo nekoliko v nesoglasju s tistim, kar si bodo mislili drugi. Znašli se boste v krogu neodobravanja. Odločitve, ki jih boste sprejeli danes, boste mogli prav kmalu še enkrat spremeniti, zato nikar ne hitite. Ne pozabite na sproščanje in dihajte počasi, ker boste danes prevečkrat napeti in pod stresom.

Vodnar

Že zjutraj boste spet občutili manjšo krizo, saj že dolgo niste zadovoljni s svojim stanjem. Proti popoldnevu se boste z nekom resneje pogovorili in to vam bo vlilo novih moči ter upanje. Sprejeti pa boste morali tudi neko novo odločitev, ki bo močno vplivala na vaše počutje, saj boste morali popustiti.

Ribi

Postavljeni boste pred izbiro, zato se boste znašli v dilemi. Pojavil se bo nek nov dejavnik, ki bo vplival na potek vašega vsakdana. Malce boste nemirni in nezadovoljstvo boste pokazali vsakemu, ki ga boste danes srečali. Pazite, da ne boste preveč obremenjevali s tem tudi drugih. Na položaj poglejte z vseh strani.