Putinu se izteka čas: mogoči scenariji padca diktatorja

Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu se izteka čas, je v ekskluzivnem intervjuju za Daily Mail poudaril vodilni strokovnjak za Rusijo pri organizaciji RAND Europe John Kennedy. Nanizal je mogoče scenarije padca diktatorja, od atentata do državnega udara. "Najverjetnejši scenarij je smrt Putina na oblasti, in to bi se lahko zgodilo veliko prej, kot mnogi pričakujejo," je napovedal.

John Kennedy, vodja programa za Rusijo in Evrazijo pri RAND Europe, je v intervjuju z dopisnikom Davidom Averrom za serijo Future Headlines poudaril, da je ruski predsednik Vladimir Putin kljub neuspelemu napadu na Ukrajino, gospodarskemu zlomu in izgubi skoraj milijona vojakov zgradil sistem absolutne zvestobe, zaradi katerega je skoraj neuničljiv, ko gre za notranje nasprotnike. A njegov konec bi lahko prišel mnogo prej, kot predvidevajo številni, kar po besedah Kennedyja dokazujejo verodostojna poročila o Putinu, ki išče alternativne načine zdravljenja za nerazkrite zdravstvene težave.

Kennedy trdi, da Putinovo postavljanje zaveznikov na vse ključne položaje oblasti pomeni, da bo diktator verjetno ostal predsednik do smrti. "Vsi so odvisni od Putina, vsi okoli njega so nekdanji kolegi. Moč je popolnoma osredotočil okoli sebe, kar se je od obsežnega napada na Ukrajino le še okrepilo," je dejal Kennedy in kot dokaz navedel tudi, da po smrti Alekseja Navalnega proti Putinu ni bilo nobenih protestov, ne na strankarski ne na regionalni ravni.

Atentat v organizaciji siromašnih regionalnih frakcij

John Kennedy Foto: https://www.rand.org "Najverjetnejši scenarij je njegova smrt na oblasti," je dejal Kennedy, pri tem pa ni izključil možnosti atentata. Tega ne bi organizirala vladajoča moskovska elita, temveč regionalne frakcije, ki nosijo največje breme ukrajinske vojne. "Med življenjem v Moskvi in ​​življenjem v regijah je precejšnja razlika. Številne regije so revne in sčasoma bi lahko nezadovoljstvo postalo preveliko. Atentat bi lahko imel regionalno razsežnost," je dejal Kennedy.

Zahod, pripravi se že zdaj

Putin je obseden z lastno varnostjo, je še poudaril strokovnjak. "Vedno manj se pojavlja v javnosti, morda zato, ker je bolan, utrujen ali paranoičen, lahko pa gre za mešanico vsega trojega. Vendar pa je, kolikor vemo, zelo dobro varovan predsednik, varnostnim službam in vojski pa je v interesu, da ga zaščitijo."

Putinu so dnevi šteti, je še dejal Kennedy in Zahod pozval, naj se zdaj pripravi na kaos, ki bi lahko sledil njegovi smrti. "Ne glede na to, ali bi šlo za demokratični upor ali vojaški udar, se je treba že zdaj pripraviti na vse te nepredvidene dogodke."