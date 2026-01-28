Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Matic Tomšič

Vojna v Ukrajini Bela hiša Aljaska Vladimir Putin Donald Trump

V Beli hiši po novem visi skupna fotografija Trumpa in Putina

Eden od predstavnikov administracije Donalda Trumpa je za več ameriških medijev pojasnil, da fotografije predsednika z drugimi svetovnimi voditelji, razstavljene na različnih mestih v Beli hiši, niso nič neobičajnega.

Eden od predstavnikov administracije Donalda Trumpa je za več ameriških medijev pojasnil, da fotografije predsednika z drugimi svetovnimi voditelji, razstavljene na različnih mestih v Beli hiši, niso nič neobičajnega.

Foto: X / @ElizLanders

V preddverju Bele hiše, ki povezuje zahodno krilo in stanovanjske prostore, se je na eni od sten znašla skupna fotografija ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Na fotografijo, ki je nastala 15. avgusta lani, ko sta se Trump in Putin srečala na Aljaski in govorila o vojni v Ukrajini ter morebitnih pogajanjih za mir, je prva opozorila Elisabeth Landers, dopisnica iz Bele hiše ameriške televizije PBS.

Pod portretom Donalda Trumpa in Vladimirja Putina je fotografija ameriškega predsednika z njegovo vnukinjo Carolino, ki je bila posneta februarja lani med dirko Daytona 500:

Eden od predstavnikov administracije Donalda Trumpa je za več ameriških medijev pojasnil, da fotografije predsednika z drugimi svetovnimi voditelji, razstavljene na različnih mestih v Beli hiši, niso nič neobičajnega.

Toplo-hladno razmerje med Trumpom in Putinom

Donald Trump in Vladimir Putin na Aljaski 15. avgusta 2025 | Foto: Reuters Donald Trump in Vladimir Putin na Aljaski 15. avgusta 2025 Foto: Reuters

Razmerje Donalda Trumpa in Vladimirja Putina oziroma predvsem Trumpov odnos do ruskega predsednika, ki ga večkrat izraža javno, tako v televizijskih nastopih kot v objavah na družbenih omrežjih, bi lahko opisali kot toplo-hladnega.

Trump je v preteklosti med drugim dejal, da sta s Putinom prijatelja in da mu zaupa bolj kot ameriškim obveščevalcem. Ob nastopu drugega predsedniškega mandata je nato večkrat zapisal, da ga Putin jezi in da se obnaša kot norec, nato pa ga je na Aljaski prisrčno sprejel z rdečo preprogo. Še isti dan naj bi se Trump sicer ponovno razjezil zaradi Putina, saj se je ta med njunim pogovorom zapletel v dolg zgodovinski monolog. Kasneje je Trump v svojih objavah na družbenem omrežju Truth Social Putina znova tako kritiziral zaradi silovitih napadov Rusije na Ukrajino kot označeval za dobrodušnega človeka. 

Vojna v Ukrajini
