V preddverju Bele hiše, ki povezuje zahodno krilo in stanovanjske prostore, se je na eni od sten znašla skupna fotografija ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Na fotografijo, ki je nastala 15. avgusta lani, ko sta se Trump in Putin srečala na Aljaski in govorila o vojni v Ukrajini ter morebitnih pogajanjih za mir, je prva opozorila Elisabeth Landers, dopisnica iz Bele hiše ameriške televizije PBS.

Pod portretom Donalda Trumpa in Vladimirja Putina je fotografija ameriškega predsednika z njegovo vnukinjo Carolino, ki je bila posneta februarja lani med dirko Daytona 500:

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

Eden od predstavnikov administracije Donalda Trumpa je za več ameriških medijev pojasnil, da fotografije predsednika z drugimi svetovnimi voditelji, razstavljene na različnih mestih v Beli hiši, niso nič neobičajnega.

Toplo-hladno razmerje med Trumpom in Putinom



Donald Trump in Vladimir Putin na Aljaski 15. avgusta 2025 Foto: Reuters



Razmerje Donalda Trumpa in Vladimirja Putina oziroma predvsem Trumpov odnos do ruskega predsednika, ki ga večkrat izraža javno, tako v televizijskih nastopih kot v objavah na družbenih omrežjih, bi lahko opisali kot toplo-hladnega.



Trump je v preteklosti med drugim dejal, da sta s Putinom prijatelja in da mu zaupa bolj kot ameriškim obveščevalcem. Ob nastopu drugega predsedniškega mandata je nato večkrat zapisal, da ga Putin jezi in da se obnaša kot norec, nato pa ga je na Aljaski prisrčno sprejel z rdečo preprogo. Še isti dan naj bi se Trump sicer ponovno razjezil zaradi Putina, saj se je ta med njunim pogovorom zapletel v dolg zgodovinski monolog. Kasneje je Trump v svojih objavah na družbenem omrežju Truth Social Putina znova tako kritiziral zaradi silovitih napadov Rusije na Ukrajino kot označeval za dobrodušnega človeka.