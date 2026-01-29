Zunanji ministri EU o sankcijah proti Iranu in Rusiji

Zunanji ministri članic EU bodo danes predvidoma odločali o uvedbi sankcij proti predstavnikom iranskega režima v povezavi z zatiranjem protivladnih protestov. Ob razmerah na Bližnjem vzhodu bodo razpravljali še o prizadevanjih za konec vojne v Ukrajini, pri čemer bi lahko sprejeli sankcije proti ruski floti ladij v senci.

Vodje diplomacij držav EU, med njimi zunanja ministrica Tanja Fajon, bodo danes razpravljali o dogajanju v Iranu, kjer so oblasti nasilno zatrle proteste, ki so se začeli konec decembra zaradi poglabljajoče se gospodarske krize, nato pa se spremenili v množično gibanje proti avtoritarnemu teokratskemu režimu. Ubitih je bilo na tisoče ljudi.

Pričakovati je, da bodo sprejeli sankcije proti odgovornim za zatiranje protestov, med katerimi naj bi bili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP tudi visoki predstavniki iranske revolucionarne garde.

Več držav, vključno z Italijo, se obenem zavzema, da bi revolucionarno gardo EU uvrstila na seznam terorističnih organizacij, a za to ni potrebnega soglasja članic.

Mirovni načrt za Gazo

Na dnevnem redu zasedanja, na katerem se bo ministrom pri kosilu pridružil tudi visoki predstavnik Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk, imajo še izvajanje mirovnega načrta za palestinsko enklavo Gaza, ki prehaja v drugo fazo.

Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je v sredo na rednem četrtletnem odprtem zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu pozdravil izvajanje mirovnega načrta za Gazo, vendar poudaril, da se ne sme pozabiti, da Gaza ni nikogaršnje ozemlje, ampak gre za palestinsko ozemlje.

Na mizi predlog za izplačilo 90 milijard evrov posojila Kijevu

Zunanji ministri EU pa bodo razpravljali tudi o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini in o nadaljnji podpori tej državi, vključno s predlogom za izplačilo 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu.

Poleg tega bi lahko sprejeli dodatne ukrepe proti t. i. ruski floti ladij v senci, ki jo Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam.

Zasedanje bo sicer potekalo v senci nedavnih napetosti med Evropo in ZDA zaradi prizadevanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa za zavzetje Grenlandije.