Branka Grbin

Nedelja, 29. 3. 2026, 4.00

Ta lepotni poseg je tako tvegan, da ga v Sloveniji ne izvajajo

Obstaja lepotni poseg, ki je povezan z visokim tveganjem za resne zaplete, vodi lahko celo v smrt. To je poseg, ki so ga popularizirale slavne sestre Kardashian.

Gre za tako imenovani BBL oz. Brazilian Butt Lift (v prevodu brazilski dvig zadnjice), kirurški poseg, pri katerem kirurg z liposukcijo odvzeto maščobo vbrizga v področje zadnjice z namenom povečanja volumna in oblikovanja, razlaga estetski kirurg Ernest Novak.

Ker pa je izvirna metoda vključevala vbrizgavanje maščobe tudi v zadnjične mišice, kar se je kasneje izkazalo kot izjemno nevarno – tak način je povezan z visokim tveganjem za resne zaplete, predvsem maščobno embolijo, ki je lahko tudi smrtna –, je ta poseg danes v vseh urejenih državah, tudi v Sloveniji, prepovedan.

Posledično se izvirni BBL v takšni obliki ne izvaja več, pojasnjuje Novak in dodaja, da so dovoljeni le varnejši pristopi, pri katerih se maščoba vbrizgava izključno v podkožno tkivo.

Kim Kardashian je sprožila trend (pre)velike zadnjice, ki vidno odstopa od naravnih proporcev ženske. | Foto: Guliverimage Kim Kardashian je sprožila trend (pre)velike zadnjice, ki vidno odstopa od naravnih proporcev ženske. Foto: Guliverimage

Sestre Kardashian poseg popularizirale pred znanimi tveganji

Za priljubljenost nekdanjega BBL, ki je zadnjico skoraj pretirano (in nevarno) povečal, so poskrbele sestre Kardashian. Po mnenju kirurga so sestre ta poseg popularizirale v času, ko še ni bilo jasno, kako nevarna je ta metoda, in ni bilo poznanih smrtnih primerov. "Takrat se je zanimanje povečalo tudi pri nas, vendar je bilo, na srečo, relativno majhno."

V Sloveniji lahko pacienti izberejo alternativo izvirnemu BBL. To je lipofiling zadnjice, kjer se bistveno manjše količine maščobe vbrizgajo v podkožno tkivo, razlaga estetski kirurg. "Gre za prilagojen, varnejši pristop, ki pa ne omogoča tako ekstremnega povečanja kot nekdanji BBL," pravi in poudarja, da so zapleti pri njem redki in bistveno blažji, najpogosteje gre za oteklino, modrice ali začasno nelagodje. Poseg je mogoče po potrebi ponoviti, s čimer postopno dosežemo povečanje volumna, še pojasnjuje kirurg. "Na ta način lahko dosežemo estetsko zelo lepe rezultate, vendar brez pretiravanja. Ekstremnih povečav, kot jih je omogočal BBL, na varen način ni mogoče doseči."

Lipofiling zadnjice je prilagojen, varnejši pristop, ki ne omogoča tako ekstremnega povečanja kot nekdanji BBL. | Foto: Shutterstock Lipofiling zadnjice je prilagojen, varnejši pristop, ki ne omogoča tako ekstremnega povečanja kot nekdanji BBL. Foto: Shutterstock

Pacientk, ki si želijo pretiranih rezultatov, je vse manj

Za ta poseg se danes odločajo pacientke z realnejšimi pričakovanji, pravi Novak. "V ospredju ni več želja po ekstremnih oblikah, temveč po zmernem, naravnem izboljšanju volumna in kontur. Pacientk, ki bi si želele izrazito pretiranih rezultatov, je vse manj."

Trendi se torej spreminjajo. Če so bile v preteklosti v ospredju izrazite, pretirane obline, danes večina pacientk stremi k harmoničnemu, naravnemu videzu – še vedno poudarjenemu, vendar brez pretiravanja, dodaja kirurg.

Ravno zato, ker se da danes doseči zelo lepe in estetsko dovršene rezultate, Novak odločno odsvetuje klasični BBL, saj predstavlja nesprejemljivo tveganje. "Če pa nekdo razmišlja o lipofilingu zadnjice, svetujem, da izbere izkušenega kirurga, ki poseg izvaja na varen način in hkrati pomaga postaviti realna pričakovanja." Poudaril je še, da je pri takšnih posegih ključno razumeti, da varnost vedno prevlada nad (nerealnimi) željami.

