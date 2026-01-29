V napadih ruskih dronov so bili ponoči na jugu Ukrajine ubiti trije ljudje, je sporočil guverner regije Zaporožje Ivan Fedorov. Poleg tega je bilo v napadih uničenih več poslopij, na več mestih so izbruhnili požari.

"Rusi so izvedli napade z droni na stanovanjsko območje mesta Vilnjansk. /.../ Ubita sta bila moški in ženska, še en moški je bil ranjen," je na omrežju Telegram sporočil Fedorov, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za nadaljevanje niza ruskih napadov na Ukrajino, ki so na več območjih sredi zime povzročili prekinitev oskrbe z elektriko in zahtevali številne smrtne žrtve med civilisti.

V torek in v noči na sredo je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti v napadih po vsej državi ubitih 16 ljudi, od tega šest v napadu drona na potniški vlak.

Foto: Reuters

Pogajanja o končanju vojne se nadaljujejo

Obenem se sicer nadaljujejo pogajanja o končanju skoraj štiri leta trajajoče vojne. Naslednji krog pogovorov obeh strani pod okriljem ZDA je predviden v nedeljo.

Danes bodo o razmerah v Ukrajini in prizadevanjih za konec vojne razpravljali zunanji ministri članic EU, med njimi tudi slovenska ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.