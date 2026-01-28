Bivanje med vinogradi: preplet večstoletne tradicije in sodobnosti

"Prebuditi se med vinogradi in pogledati na dolino je nekaj posebnega," pravi ena od obiskovalk. Vinogradniški dvorec v Škalcah nad Slovenskimi Konjicami združuje večstoletno tradicijo z udobjem sodobnosti in panoramskimi razgledi na okoliške vinograde, igrišče za golf in dolino. Destinacija je idealna za raziskovanje pokrajine, pokušino kakovostnih vin in miren pobeg od vsakdanjika.





Vinogradniška krajina tu že stoletja oblikuje podobo prostora, Vinogradniški dvorec pa je njen neločljivi del. Zgradili so ga leta 1470 kot vinsko zidanico s prešnico in kletjo, skozi stoletja pa so ga zaznamovali različni lastniki, ki so v njegovi zgodbi pustili svoje sledi.

Bogata preteklost Vinogradniškega dvorca je oblikovala pokrajino in še danes po prenovi pripoveduje svoje zgodbe, ki jih varuje za prihodnje generacije. Foto: Zlati grič

Prvi znani lastnik dvorca je bil velik ljubitelj vina grof Tattenbach, ki si je v prostorih objekta v 17. stoletju uredil majhno vinsko klet. Lastništvo so leta kasneje prevzeli kartuzijani, ki so z znanjem o vinu že v 12. stoletju pomembno oblikovali to vinogradniško pokrajino. Nazadnje so bili lastniki dvorca knezi Windischgrätz, ki so stanovali nad konjiškim parkom v Dvorcu Trebnik. Kljub spremembam je do danes dvorec ohranil svojo vlogo povezovanja vina, vinogradov in lokalnega okolja. Danes je prepoznan kot kulturni spomenik, ki je naravno vključen v krajino in jo sooblikuje.

Obnova Vinogradniškega dvorca



Do leta 2000 so bila v dvorcu stanovanja, kasneje pa je začel propadati. Leta 2006 je Do leta 2000 so bila v dvorcu stanovanja, kasneje pa je začel propadati. Leta 2006 je Zlati grič pod nadzorom Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine končal prenovo dvorca in mu nadel novo vlogo. V njem so danes sodobno opremljeni apartmaji, ki spoštujejo dediščino stavbe in hkrati omogočajo prijetno bivanje.

Dediščina se elegantno prepleta z udobjem: les, svetloba in premišljene podrobnosti pričarajo občutek domačnosti. Foto: Zlati grič

Med vinogradi čas teče drugače

V dvorcu lahko danes prenočite v treh sodobno opremljenih apartmajih z zgodovinskim značajem. Apartmaji Trta, Rozga in Vitica nudijo različne možnosti bivanja s panoramskimi razgledi na vinograde, igrišče za golf in okoliško dolino.

Pogledi na vse strani segajo med vinograde, ki se razprostirajo čez 70 hektarjev in proti okoliškemu hribovju. Foto: Zlati grič

Gostje pogosto poudarjajo, da je bivanje v dvorcu edinstveno prav zaradi harmonije med preteklostjo in sedanjostjo ter naravo in udobjem: "Prebuditi se med vinogradi in pogledati na dolino je nekaj res posebnega," pravi obiskovalka, ki poudarja, da so apartmaji na Zlatem griču več kot le prostor za nočitev, saj so odlično izhodišče za raziskovanje okolice.

Obiskovalci Zlatega griča lahko med vinogradi in v okolici uživajo v različnih športnih in kulturnih dejavnostih: od igranja golfa med vinogradi ter smučanja in pohodništva na Rogli do obiska Žičke kartuzije, Centra Noordung ali živalskega vrta ZOO Land za družine z otroki.

Doživetje v dvoje: romantika med vinogradi

Za pare, ki si želijo mirnega romantičnega pobega v idiličnem okolju, Vinogradniški dvorec ponuja paket Vinska pravljica. Ta združuje funkcionalnost, preteklost in vzdušje vinogradov. Obiskovalce pričaka prijetno urejen apartma, kjer so bivanje in z zgodovino prežeti trenutki eno.

Počasna jutra, ko razgledi povedo več kot besede: Vinogradniški dvorec je več kot le ustvarjen za trenutke v dvoje. Foto: Zlati grič Paket vključuje nastanitev v enem izmed treh apartmajev, kulinarično razvajanje v Gostilni Zlati grič in voden ogled vinske kleti z degustacijo vin. Med bivanjem lahko gostje uživajo tudi v panoramskih razgledih na dolino in vinograde ter se v okolici sprehodijo.

To je priložnost, da skupaj preživite kakovosten čas in se sprostite, saj Vinogradniški dvorec vse leto razkriva svoje čare. Če imate srečo, lahko pozimi uživate v zasneženih gričih, čeprav je pokrajina tudi brez snežne odeje spokojna in očarljiva. Spomladi se narava in vinogradi prebujajo, griči pa zaživijo v svežih zelenih odtenkih. V vročih poletnih dneh obiskovalce razveseljujejo zvoki ptičjega petja in čričkov ter vonj sveže trave in sladkega grozdja. S prihodom jeseni pa Škalce preplavijo topli zlati toni, ki ustvarjajo občutek miru in topline.

Okusi, vino in trenutki med vinogradi

Obisk Vinogradniškega dvorca v Škalcah je več kot bivanje, je doživetje za vse čute. Zlati grič vas vabi na pokušino lokalnih vin, pri čemer je vsaka degustacija priložnost, da okusite pokrajino, ki jo že stoletja sooblikujejo vinogradi, in začutite povezanost preteklosti s sedanjostjo.

Tik ob dvorcu boste našli Gostilno Zlati grič, kjer lahko uživate v vrhunski domači kulinariki iz lokalnih sestavin. Naj bo to preprosto kosilo ali večhodni degustacijski meni z vinsko spremljavo – z vsakim obrokom boste odkrili zgodbo Zlatega griča in njegovega dvorca.

V Vinogradniškem dvorcu so danes trije sodobno opremljeni apartmaji, ki spoštujejo zgodovinski značaj stavbe in hkrati omogočajo prijetno bivanje. Foto: Zlati grič

Pobegnite v kraj, kjer se čari preteklosti povežejo s sedanjostjo

Vinogradniški dvorec povezuje stoletja tradicije z naravno lepoto vinogradov in sodobnim udobjem, kar obiskovalcem omogoča miren pobeg in stik z lokalno kulturo.

Naročnik oglasnega sporočila je Zlati grič d. o. o.