Na leto bi morali kupiti samo toliko novih oblačil

Proizvodnja oblačil ima še vedno prevelik ogljični odtis, saj kupujemo kar petkrat več oblačil kot v 80. letih. Zato bi morali svoje nakupe omejiti na pet kosov letno.

Hitra moda še vedno nosi velik del odgovornosti pri naraščajočem globalnem segrevanju. Kupne navade se namreč niso bistveno spremenile in kupce še naprej premamljajo nenehno spreminjajoči se trendi in množična proizvodnja poceni oblačil.

Ker so ta pogosto namenjena kratkotrajni uporabi, jih potrošniki hitro zavržejo, količina tekstilnih odpadkov pa se iz leta v leto povečuje. Oblačila so postala cenejša, kolekcije se menjajo hitreje, nakupovanje pa je vse bolj impulzivno – posledično se življenjska doba garderobe krajša.

Proizvodnja oblačil ima velik ogljični odtis: od pridobivanja surovin in izdelave do transporta, nošenja in končnega odlaganja. Vsak korak v življenjskem ciklu oblačila prispeva k emisijam toplogrednih plinov in porabi naravnih virov, še posebej težavni pa so sintetični materiali, ki nastajajo iz fosilnih goriv in v okolje sproščajo mikroplastiko.

Foto: Unsplash

Zadostna garderoba ima 74 kosov oblačil

Kako daleč smo od trajnostnega ravnovesja, kažejo tudi številke. Po podatkih berlinske raziskovalne organizacije Hot or Cool Institute bi morali za omejitev globalnega segrevanja kupiti največ pet novih kosov oblačil na leto. Ta smernica vključuje kose iz druge roke in vintage oblačila ter tudi čevlje, ne zajema pa spodnjega perila in nogavic.

Morda ni presenetljivo, da so najbolj težavni prav kupci v bogatejših državah. Poročilo je pokazalo, da imajo Avstralija, Japonska, ZDA in Združeno kraljestvo najvišji ogljični odtis na prebivalca, ko gre za porabo modnih oblačil, Indija, Brazilija, Kitajska, Turčija in Indonezija pa najnižji ogljični odtis na prebivalca.

Raziskovalci so na podlagi teh ugotovitev prišli do splošne usmeritve, da je primerna garderoba sestavljena iz skupno 74 kosov oblačil in 20 različnih kombinacij. Kot primer so predlagali šest kombinacij za službo, tri komplete za domačo uporabo, tri komplete za šport, dva kompleta za praznične priložnosti ter štiri jakne in hlače ali krila za prosti čas.

Foto: Shutterstock

Bodite kreativni s kosi, ki jih že imate

Pri trajnosti nam tako ne pomaga več niti trajnostna moda, saj je trajnostno le še to, da kupujemo manj. Biomateriali, recikliranje in preprodaja oblačil ne pomagajo več, preprosto moramo zmanjšati količino, so še izpostavili pri inštitutu Hot or Cool.

Več oblačil namreč pomeni tudi več pranja oblačil, kar drastično vpliva na ogljični odtis. Zato v teh izračunih niso sprejemljiva niti oblačila iz druge roke; še vedno imate oblačilo, ki ga morate oprati in sčasoma zavreči.

Najmočnejša modna odločitev torej ni kupovanje novega, temveč nošenje tistega, kar že imate. Z manj nakupi, ki naj bodo bolj premišljeni, se poudarek premakne s količine na vrednost. Naj upor novim trendom in kupovanje manj postane izziv, predvsem pa poiščite veselje v tem, kako kreativni ste lahko s kosi, ki jih že imate v omari.

