Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Četrtek,
19. 2. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
ogljični odtis podnebne spremembe hitra moda moda oblačila

Četrtek, 19. 2. 2026, 4.00

7 ur, 12 minut

Na leto bi morali kupiti samo toliko novih oblačil

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
hitra moda, obleke | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Proizvodnja oblačil ima še vedno prevelik ogljični odtis, saj kupujemo kar petkrat več oblačil kot v 80. letih. Zato bi morali svoje nakupe omejiti na pet kosov letno.

Hitra moda še vedno nosi velik del odgovornosti pri naraščajočem globalnem segrevanju. Kupne navade se namreč niso bistveno spremenile in kupce še naprej premamljajo nenehno spreminjajoči se trendi in množična proizvodnja poceni oblačil. 

Ker so ta pogosto namenjena kratkotrajni uporabi, jih potrošniki hitro zavržejo, količina tekstilnih odpadkov pa se iz leta v leto povečuje. Oblačila so postala cenejša, kolekcije se menjajo hitreje, nakupovanje pa je vse bolj impulzivno – posledično se življenjska doba garderobe krajša.

Proizvodnja oblačil ima velik ogljični odtis: od pridobivanja surovin in izdelave do transporta, nošenja in končnega odlaganja. Vsak korak v življenjskem ciklu oblačila prispeva k emisijam toplogrednih plinov in porabi naravnih virov, še posebej težavni pa so sintetični materiali, ki nastajajo iz fosilnih goriv in v okolje sproščajo mikroplastiko.

hitra moda, obleke | Foto: Unsplash Foto: Unsplash

Zadostna garderoba ima 74 kosov oblačil

Kako daleč smo od trajnostnega ravnovesja, kažejo tudi številke. Po podatkih berlinske raziskovalne organizacije Hot or Cool Institute bi morali za omejitev globalnega segrevanja kupiti največ pet novih kosov oblačil na leto. Ta smernica vključuje kose iz druge roke in vintage oblačila ter tudi čevlje, ne zajema pa spodnjega perila in nogavic.

Morda ni presenetljivo, da so najbolj težavni prav kupci v bogatejših državah. Poročilo je pokazalo, da imajo Avstralija, Japonska, ZDA in Združeno kraljestvo najvišji ogljični odtis na prebivalca, ko gre za porabo modnih oblačil, Indija, Brazilija, Kitajska, Turčija in Indonezija pa najnižji ogljični odtis na prebivalca.

Raziskovalci so na podlagi teh ugotovitev prišli do splošne usmeritve, da je primerna garderoba sestavljena iz skupno 74 kosov oblačil in 20 različnih kombinacij. Kot primer so predlagali šest kombinacij za službo, tri komplete za domačo uporabo, tri komplete za šport, dva kompleta za praznične priložnosti ter štiri jakne in hlače ali krila za prosti čas.

hitra moda, obleke | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Bodite kreativni s kosi, ki jih že imate

Pri trajnosti nam tako ne pomaga več niti trajnostna moda, saj je trajnostno le še to, da kupujemo manj. Biomateriali, recikliranje in preprodaja oblačil ne pomagajo več, preprosto moramo zmanjšati količino, so še izpostavili pri inštitutu Hot or Cool.

Več oblačil namreč pomeni tudi več pranja oblačil, kar drastično vpliva na ogljični odtis. Zato v teh izračunih niso sprejemljiva niti oblačila iz druge roke; še vedno imate oblačilo, ki ga morate oprati in sčasoma zavreči.

Najmočnejša modna odločitev torej ni kupovanje novega, temveč nošenje tistega, kar že imate. Z manj nakupi, ki naj bodo bolj premišljeni, se poudarek premakne s količine na vrednost. Naj upor novim trendom in kupovanje manj postane izziv, predvsem pa poiščite veselje v tem, kako kreativni ste lahko s kosi, ki jih že imate v omari.

Preberite tudi:

Shein
Novice Analiza ultra hitre mode razkrila velika preseganja škodljivih kemikalj
Vintage, Second hand, antikvariat, trajnost
Novice Strokovnjakinja za oblačenje: Nakupovanje oblačil iz druge roke postaja vse bolj običajno
ogljični odtis podnebne spremembe hitra moda moda oblačila
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.