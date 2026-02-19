Zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov je agencija za okolje (Arso) za visokogorje zahodnih in južnih julijskih Alp izdala oranžno vremensko opozorilo. Rumeno opozorilo pa so zaradi močnega vetra, obilnih padavin in možnosti razlivanja morja izdali za jugozahod države.

Povzetek za 19.02.2026:

ORANŽNA - SNEŽNI PLAZOVI (SZ).

Več na https://t.co/07RIfN7MJS — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) February 19, 2026

Danes bo sicer oblačno, padavine na zahodu se bodo dopoldne okrepile in se čez dan postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine med 1.200 in 1.500 metrov, na severozahodu pa bo lahko snežilo do alpskih dolin. Jugo ob morju se bo dopoldne precej okrepil. Popoldne lahko tudi zagrmi. Dnevne temperature bodo od 8 do 15, na severozahodu od 0 do 4 stopinje Celzija, piše na spletni strani Arsa.

Dobro jutro, danes bo oblačno, padavine se bodo čez dan okrepile in zajele vso državo. Jutri bo večinoma oblačno, padavine bodo od zahoda počasi ponehale. pic.twitter.com/ZHr6yCxZsi — ARSO vreme (@meteoSI) February 19, 2026

Zvečer bodo padavine ponekod na zahodu prehodno ponehale, proti jutru pa se bodo iz vzhodnih krajev znova razširile proti zahodu. Zapihal bo veter severnih smeri. Meja sneženja se bo do jutra na vzhodu in severu spustila vse do nižin, drugod pa bo večinoma na nadmorski višini okoli 600 metrov. Jutranje temperature bodo od –1 do 3, na Goriškem in v Slovenski Istri do 7 stopinj Celzija.

Na severozahodu sneg do nižin

Jutri bodo sprva še padavine, v severovzhodnih krajih bo snežilo vse do nižin. Padavine bodo popoldne od zahoda postopno ponehale, od severozahoda se bo jasnilo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija.

V soboto bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. Jutro bo hladno. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih in južnih krajih. Precej topleje bo.