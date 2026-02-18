Sreda, 18. 2. 2026, 15.40
Zala Đurić Ribič se je razveselila prvega otroka
Priljubljena slovenska igralka Zala Đurić Ribič se je skupaj z možem Gregorjem razveselila prvega otroka. Po poročanju Žurnala se jima je rodila deklica.
Da je Zala noseča, je pred meseci potrdila njena mama, igralka Tanja Ribič, ki je prvič postala babica.
Novopečena starša svojo ljubezen skrbno skrivata pred očmi javnosti. Izjemo sta naredila pred leti, ko sta se skupaj sprehodila po rdeči preprogi 29. Sarajevskega filmskega festivala.
Po poročanju Slovenskih novic sta septembra 2022 svojo ljubezen kronala s poroko.