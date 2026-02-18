Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
18. 2. 2026,
15.40

Zala Đurić Ribič

Sreda, 18. 2. 2026, 15.40

16 minut

Zala Đurić Ribič se je razveselila prvega otroka

Zala Đurić Ribič z mamo Tanjo Ribič.

Zala Đurić Ribič z mamo Tanjo Ribič.

Foto: Saša Despot, Mediaspeed

Igralka Zala Đurić Ribič je postala mamica. Skupaj z možem Gregorjem sta se po poročanju Žurnala razveselila deklice.

Priljubljena slovenska igralka  Zala Đurić Ribič se je skupaj z možem Gregorjem razveselila prvega otroka. Po poročanju Žurnala se jima je rodila deklica. 

Da je Zala noseča, je pred meseci potrdila njena mama, igralka Tanja Ribič, ki je prvič postala babica. 

Novopečena starša svojo ljubezen skrbno skrivata pred očmi javnosti. Izjemo sta naredila pred leti, ko sta se skupaj sprehodila po rdeči preprogi 29. Sarajevskega filmskega festivala.

Po poročanju Slovenskih novic sta septembra 2022 svojo ljubezen kronala s poroko. 

