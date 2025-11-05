Po ugibanjih, ali bo igralka Zala Djurić res zibala, zdaj dvomov ni več – njena mama Tanja Ribič je potrdila, da bo babica.

Pred tednom dni so v reviji Lady namigovali, da je igralka Zala Djurić noseča, ta pa je glede morebitne vesele novice ostala skrivnostna in za Žurnal24 dejala, da je "novica o nosečnosti morda resnična ali pa tudi ne".

Zdaj pa dvomov ni več, razblinila jih je Zalina mama, igralka Tanja Ribič, ki je v intervjuju za Lady potrdila, da bo babica, in povedala: "Zdaj, ko smo v veselem pričakovanju, imamo od radosti vsi še več energije."

Družina Djurić Ribič je sicer trenutno polno zaposlena, Zala z očetom Brankom Djurićem - Djurom nastopa v predstavi We will, we will rakija, Tanja Ribič pa v predstavi Tako ti je, mala.

