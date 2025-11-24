Slaba novica za Putina: je to as Zelenskega iz rokava?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Donald Trump Keith Kellogg Vladimir Putin Volodimir Zelenski Daniel Driscoll

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 16.20

20 minut

Volodimir Zelenski in Daniel Driscoll | Daniel Driscoll je novi Trumpov posebni odposlanec za Ukrajino. Na fotograiji: Zelenski in Driscoll v Kijevu. | Foto Guliverimage

Daniel Driscoll je novi Trumpov posebni odposlanec za Ukrajino. Na fotograiji: Zelenski in Driscoll v Kijevu.

Foto: Guliverimage

Daniel Driscoll je Trumpov novi mirovni pogajalec za Ukrajino. Prijatelj podpredsednika JD Vancea velja za diplomatsko neizkušenega. Kljub temu bi lahko posredoval pri dogovoru, ki bi koristil tudi Ukrajini. Driscoll se namreč ukvarja tudi s sklenitvijo posla z droni med ZDA in Ukrajino.

Donald Trump se za pogajanja o mirovnem sporazumu med Rusijo in Ukrajino zanaša na novega moža. Daniel Driscoll prevzema vlogo posebnega Trumpova odposlana za Ukrajino od posebnega odposlanca Keitha Kellogga. Po več poročilih Trumpova administracija meni, da je Kellogg preveč proukrajinski, zato naj bi januarja odstopil.

Novinec v diplomaciji

Medtem ko je Kellogg prinesel diplomatske izkušnje vsaj iz Trumpovega prvega mandata, Driscoll velja za novinca na tem področju, piše britanski medij The Guardian. "V njegovem življenjepisu – preteklem ali sedanjem – le malo nakazuje, da je usposobljen za razumevanje krvave zgodovine odnosov med Rusijo in Ukrajino," piše britanski medij.

Volodimir Zelenski in JAS 39 gripen
Novice Ukrajinska hladna prha za Trumpa

Driscoll se je rodil v Severni Karolini kot sin vojaka. Sam je tri leta in pol služil v vojski, od tega devet mesecev v Iraku. Kasneje je delal kot pripravnik v Odboru za veteranske zadeve senata, nato pa za neko investicijsko banko.

Vanceov znanec iz študentskih let

Razlog za Driscollovo nenadno politično kariero je verjetno v njegovih študentskih letih: obiskoval je pravno fakulteto na univerzi Yale, kjer je takrat študiral tudi zdajšnji podpredsednik ZDA JD Vance.

Driscoll, ki še ni dopolnil 40 let, je bil v drugi Trumpovi administraciji imenovan za sekretarja na ameriškem obrambnem ministrstvu. Na svoje sodelavce v administraciji naj bi naredil dober vtis in velja za enega najsposobnejših članov administracije. Na fotografiji: Driscoll sedi ob ameriškem obrambnem ministru Petu Hegsethu med vojaško parado v Washingtonu maja letos. | Foto: Guliverimage Driscoll, ki še ni dopolnil 40 let, je bil v drugi Trumpovi administraciji imenovan za sekretarja na ameriškem obrambnem ministrstvu. Na svoje sodelavce v administraciji naj bi naredil dober vtis in velja za enega najsposobnejših članov administracije. Na fotografiji: Driscoll sedi ob ameriškem obrambnem ministru Petu Hegsethu med vojaško parado v Washingtonu maja letos. Foto: Guliverimage

Čeprav je Driscoll očitno prijatelj z Vanceom, ki je kritičen do Ukrajine, bi lahko bila njegova nova vloga mirovnega pogajalca dobra novica za Ukrajino in predsednika Volodimirja Zelenskega. To je povezano z razlogom, zakaj je Driscoll prvotno odšel v Ukrajino: kot t. i. mož za drone naj bi v imenu Trumpove administracije posredoval pri orožnem poslu.

ZDA mikajo ukrajinski droni

ZDA so si zadale cilj, da v prihodnjih dveh ali treh letih kupijo milijon dronov. Vendar to z domačo proizvodnjo ni mogoče, ker so zmogljivosti ameriške obrambne industrije nezadostne. Zato se ZDA zanašajo na Ukrajino, ki je znana po razvoju dronov.

Gripen E
Novice Hud letalski udarec za ZDA. To je znano.

Guardian namiguje, da bi to vprašanje lahko igralo vlogo v mirovnih pogovorih: "Kijev bi lahko svojo znano proizvodnjo dronov, ki trenutno proizvede več kot 1,5 milijona enot na leto, videl kot pogajalski adut za preprečitev najhujšega slabega dogovora. V tem primeru bi lahko bil Driscoll koristen pogajalski partner."

Ameriške koristi od mirovnega sporazuma

To bi se ujemalo s pristopom Trumpove administracije k politiki: v smislu dogovorov. Če bodo ZDA imele koristi od mirovnega sporazuma, bodo morda bolj pripravljene prepričati Rusijo, da Ukrajini zagotovijo koncesije glede drugih vprašanj.

Driscoll je dobil vzdevek mož za drone, ker želi s Kijevom doseči dogovor o dobavi ukrajinskih dronov. Na fotografiji: ukrajinski vojak opazuje ukrajinski dron. | Foto: Guliverimage Driscoll je dobil vzdevek mož za drone, ker želi s Kijevom doseči dogovor o dobavi ukrajinskih dronov. Na fotografiji: ukrajinski vojak opazuje ukrajinski dron. Foto: Guliverimage

Tudi prvotni ameriški načrt za mir v 28 točkah, ki je bil objavljen prejšnji teden, vsebuje točke, od katerih bi ZDA imele koristi. Dvanajsta točka med drugim določa, da bi ZDA sodelovale z Ukrajino pri skupni obnovi in ​​upravljanju ukrajinske plinske infrastrukture.

Droni namesto obnove plinske infrastrukture?

Kot pa poroča ameriški medij Politico, je ta člen za evropske diplomate nesprejemljiv. To točko so med ženevskimi pogovori odstranili iz dokumenta v svojih predlaganih spremembah. ZDA ne bi smele imeti pogodbeno zagotovljenih ogromnih dobičkov od obnove Ukrajine.

Razmere bi bile verjetno drugačne z dogovorom o dronih med Ukrajino in ZDA. Države članice EU verjetno ne bi imele težav, če bi ZDA na ta način imele koristi od mirovnega načrta, še piše Guardian.

