Neverjetne čarovnije Luke Dončića, Lakersi zmagali po veliki drami #video

Košarkarji Los Angeles Lakers nadaljujejo zmagoviti niz v ligi NBA. Tokrat so odpravili Utah še v gosteh (108:106), Luki Dončiću, s 33 točkami najboljšemu strelcu na tekmi, pa sta do novega trojnega dvojčka zmanjkali le dve asistenci (11 skokov in 8 asistenc). Jezerniki, pri katerih sta se izkazala tudi Austin Reaves in LeBron James, so v zadnjih minutah zapravili lepo prednost. Utah bi tako lahko priredil nor povratek, a je Keyonte George (27 točk) ob zvoku sirene zapravil met za zmago.

Utah Jazz : Los Angeles Lakers 106:108 (30:32, 55:62, 81:84)

Učinek Luke Dončića: 33 točk (za tri 3/12, za dve 7/12, prosti meti 10/12), 11 sk., 8 as., 3 ukr. žoge, 6 izg. žog v 40 minutah in 10 sekundah

Najboljši strelci: George 27 (trojke 4/10, 8 as., 5 sk.), Markkanen 20 (trojke 2/7, 7 sk.), Mykhailiuk 12 (5 as.), Nurkić 11 (10 sk.); Dončić 33, Reaves 22 (trojke 1/8, 10 sk.), James 17 (met iz igre 8/18, 8 as., 6 sk.), Hachimura 13 (6 sk.)

Lepo je zmagovati, še lepše pa je ponuditi nekaj več, nekaj čarobnega, kar greje srce košarkarskim sladokuscem in kliče po temu, da postane spletna uspešnica. Luka Dončić je znan po tem, da premore toliko znanja in visoke stopnje košarkarske inteligence, da neizmerno uživa na parketu in hrepeni po takšnih trenutkih. Ko je gostoval v Salt Lake Cityju, ga je za ligo NBA neobičajno dolg premor v kombinaciji s prizoriščem, ki leži na višji nadmorski višini (1.288 metrov), nekoliko vrgel iz ritma, kar se tiče zadetih metov iz igre.

Vrhunci srečanja med Utahom in LA Lakers:

Kapetan slovenske reprezentance je tudi po dvoboju potožil, kako ni dovolj dobro čutil nog, njegov met pa je bil nemiren, kar se je hitro opazilo zlasti pri njegovih metih z razdalje. Nekateri so celo zgrešili stik z obročem. Zato se je v prvem delu srečanju bolj osredotočal na tisto, v čemer je skoraj neprekosljiv. V igri ena na ena si je znal mojstrsko priigrati toliko košev, da je bil znova prvi strelec srečanja. Čeprav mu met tudi v nadaljevanju dvoboja ni pretirano stekel, tako da je od 12 metov za tri točke zadel vsakega četrtega (3/12), pa je vseeno na dvoboju čaral kot že dolgo ne in nizal atraktivne poteze, ki so še povzdignile njegov ugled.

Tako se je podpisal pod najbolj spektakularno akcijo srečanja, ki je hitro postala spletna uspešnica. Najprej je prestregel žogo, nato pa mojstrsko preigral Kevina Lova. Zaobšel ga je, pred tem pa mu žogo enostavno, a drzno poslal med nogama, nato pa akcijo končal s kraljevsko asistenco, po kateri je zverinsko zabil njegov ''bodoči'' soigralec v izbrani vrsti Jaxson Hayes.

Čarobna poteza Luke Dončića, ki je najprej prestregel žogo, nato preigral Kevina Lova, tako da je žogo atraktivno potisnil med njegovima nogama, nadaljeval akcijo in podal Jaxsonu Hayesu, nato pa je sledilo zabijanje:

To je bil le eden izmed Dončićevih vrhuncev na srečanju, 26-letni Ljubljančan pa je bil po tesni zmagi (108:106) najbolj zadovoljen, da se je izšlo moštvu in da so Jezerniki nadaljevali zmagoviti niz. To je bila četrta zaporedna zmaga. Po novem se lahko Lakersi pohvalijo že z 12 zmagami in le štirimi porazi, s čimer so se še približali vrhu lestvice zahodne konference.

Mojstrsko preigravanje Luke Dončića v prvi četrtini, po katerem je dosegel koš, nato pa zadel še prosti met:

LUKA DONCIC YOU HAVE TO STOP pic.twitter.com/EygQknE6j5 — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) November 24, 2025

Vseeno pa je košarka v ligi NBA na srečanju v zvezni državi Utah večkrat pokazala svoj nepredvidljiv obraz. Ko se je že zdelo, da so si Los Angeles Lakers zagotovili dovolj visoko prednost, s katero bi lahko mirno prekrmarili do zmage, pa se je prebudil Utah in prek do takrat uspevanega Finca Laurija Markkanena skoraj priredil veličastni preobrat. Markkanen je najprej 20 sekund pred koncem zgrešil met s polrazdalje za vodstvo Utaha, v zadnjem napadu, ko so imeli LA Lakers po zadnjem zadetem prostemu metu Luke Dončića (predzadnjega je zgrešil) prednost 108:106, pa se je gostiteljem ponudila celo priložnost za zmago.

Svoj trenutek je takrat začutil Keyonte George. Mladi branilec je hotel postati junak srečanja. Do takrat je dosegel 27 točk, nato pa je ob zvoku sirene skušal zadeti še trojko za zmago. Načrt se mu ni posrečil. Naletel je na preveč dobro postavljeno obrambo, tako da je bil njegov met prekratek. Ostalo je pri vodstvu Lakersov (108:106) in novim uspehom Redickove čete, ki je še drugič zapored zaigrala s tremi najboljšimi igralci. Zdaj še prvič na gostovanju.

Luka Dončić v dvoboju s Kylom Filipowskim. Foto: Reuters

LeBron James je znova vnesel v moštvo veliko pozitivnih elementov (17 točk, 8 asistenc in 6 skokov), izstopal je zlasti z všečnimi in atraktivnimi podajami, večino točk pa nabral v protinapadih. V rubriki skokov sta najbolj blestela "prijatelja" Luka Dončić (11 skokov) in Austin Reaves (10 skokov), ki sta tako na dvoboju kot edina v taboru Jezernikov vpisala dvojni dvojček.

Lakersi so dobili prvi polčas z 62:55, kar štirje člani začetne peterke pa so dosegli dvomestno številko. Pri Utahu je bil v tistem delu srečanja presenetljivo rezerviran v napadu Markkanen. Finec, ki v tej sezoni dosega v povprečju na tekmo skoraj 30 točk, je v prvem delu proti Jezernikom dal le šest točk.

Markkanen se je prebudil, nato je George zgrešil met za zmago

V tretji četrtini, ki je v zadnjem obdobju že večkrat spravljala trenerja Lakersov JJ Redicka v slabo voljo, saj so znali njegovi varovanci v tem delu srečanja nerazumljivo zapravljati prednost, je resnično zadišalo po preobratu Utaha. Ni le ujel Jezernikov, ki jih je pustil na cedilu slabši odstotek meta iz igre, ampak tudi povedel z 78:71.

Takrat pa so Lakersi le doumeli, kako bo potrebno zaigrati bolje, če se želijo vrniti iz dvorane Delta Center z zmago. Svoje je dodal tudi Luka Dončić, ki se mu je nasmehnilo tudi malce sreče, ko se je srečno po več odbitkih skozi obroč skotalila njegova trojka, s katero so se Lakersi povsem približali Utahu (78:77). Jezerniki so pozneje znova prevzeli vodstvo, v zadnjo četrtino pa vstopili s +3 (84:81).

Lauri Markkanen je v zadnji četrtini povzročal ogromne težave Jezernikom. Foto: Reuters

V nadaljevanju je Dončić, ki se je na začetku zadnje četrtine privoščil krajši počitek, prevzel stvari v svoje roke, Lakersi pa so gostiteljem ušli krepko nad deset točk razlike (+13). Nato pa je košarka pokazala, zakaj je lahko tako čudovit, a tudi napet šport.

Markkanen, ki pred tem ni kaj prida izstopal, je postal zelo vroč. Začel je zadevati v serijah. Utah se je dve minuti pred koncem približal le še na -6, vmes je na kratko prekinil niz gostiteljev Maxi Kleber z zabijanjem, a Finec še ni rekel zadnje. Okrog 40 sekund pred koncem je z novo trojko pripeljal Utah na zgolj točko zaostanka. Ker Jezernikom ni steklo v napadu, prave rešitve ni našel prav nihče izmed treh najboljših strelcev (Dončić, Reaves in James), so Jazz odhiteli po popoln preobrat.

Razburljive zadnje tri minute srečanja v Salt Lake Cityju:

Markkanen, ki je v zadnji četrtini dosegel kar 12 točk, je prevzel odgovornost, a nato zapravil met s polrazdalje. Žogo je pri vodstvu s 107:106 ujel Dončić, nad njim pa je bil storjen prekršek. Roka se mu je prvič s črte prostih metov zatresla, v drugo pa je bil uspešen. Utahu je tako ostalo še dobrih pet sekund, da bi si z morebitno trojko zagotovil zmago, s košem za dve točki pa bi izsilil podaljšek.

Pri gostiteljih so se odločili za prvo možnost. Šli so na vse ali nič, Keyonte George, ki je do takrat metal za tri točke 4/9, pa je ob dobri obrambi naletel na preveč težav, da bi sprožil povsem nadzorovan met za trojko. Zgrešil ga je, nato se je oglasila sirena, Dončić in druščina pa so lahko tako po veliki drami le proslavljali težko priigrano zmago.

Naslednji izziv čaka Lakerse v noči na sredo, ko bodo na domačem parketu gostili sosede Los Angeles Clippers.

Harden dan po rekordu zgrešil vseh osem trojk

Če gre Lakersom odlično v tej sezoni, pa sosedom iz mesta angelov ne gre kaj dosti po načrtih. Clippersi so znova izgubili. Tokrat so ostali prekratki proti Clevelandu (105:120), največ preglavic pa jim je povzročal Donovan Mitchell (37 točk, trojke 5/9).

Ivica Zubac je izstopal proti Clevelandu, a je s Clippersi vseeno vpisal nov poraz. Foto: Reuters

James Harden je imel le dan po rekordnem učinku, s 55 točkami je takrat postavil rekord franšize, tokrat zelo nemirno roko. Dosegel je 19 točk, a zgrešil vseh osem metov za tri točke, skupno pa je imel met iz igre 5/16. Več točk od njega sta dosegla povratnik Kawhi Leonard (20), ki je pred tem izpustil deset tekem, in pa hrvaški center Ivica Zubac, ki je navdušil s 33 točkami in 18 skoki.

Vseeno pa Hrvat ni zbral največjega števila skokov v tem večeru lige NBA. To je uspelo veteranu v vrstah 76ers Andreju Dummondu, ki je zbral kar 24 skokov.

Oklahoma se je maščevala Portlandu

Shai Gilgeous-Alexander je povzročal preglavice tudi Toumaniju Camari. Foto: Reuters Lakersi so se po razmerju zmag in porazov tik pod vrhom zahodne konference izenačili z Jokićevim Denverjem (12-4), še naprej pa ostaja razred zase Oklahoma City Thunder. Branilci naslova so v tej sezoni na 18 tekmah izgubili le enkrat. To se jim je zgodilo pred tremi tedni proti Portlandu (119:121), zato so bili v noči na ponedeljek, ko so se znova pomerili s TrailBlazersi, še kako motivirani, da jim vrnejo milo za drago. To so tudi uresničili.

Zmagali so s 122:95, razlika pa je bila znova že tako visoka po treh četrtinah, da najboljši igralci vključno s prvim asom Shaijem Gilgeous-Alexandrom v zadnji četrtini sploh ni stopilo na parket. Kanadčan je do takrat v 30 minutah dosegel kar 37 točk, iz igre pa zadel 13 od 18 metov. To je bila deveta zaporedna zmaga vodilnih OKC, za katere je Ajay Mitchell dosegel 20 točk in pri tem metal iz igre popolnih 8/8.

Čeprav Oklahoma še vedno pogreša Jalena Williamsa, drugega najboljšega strelca iz prejšnje šampionske sezone, na dvoboju pa ni bilo tudi Aarona Wigginsa, je bila znova prepričljiva. Tekmece v tej sezoni premaguje z ogromno razliko. Povprečno z 22,3 točkami razlike, Portland pa je ugnala s +27. Pri Portlandu je Jerami Grant dal 21 točk, Izraelec Deni Avdija, ki je 3. novembra nasul OKC 26 točk, pa je dosegel tokrat ob skromnem metu iz igre 4/16 le 11 točk. Portland je sicer pogrešal dva zelo pomembna igralca, drugega najboljšega strelca Shaedona Sharpa in specialista za igro v obrambi Jrueja Holidaya.

Odmor izkoristili za poseben turnir

Lakersi so v petek izkoristili dolg odmor med tekmami za organizacijo ekipnega turnirja v pickleballu. Na dogodku je nastopilo več zvezdnikov, med njimi LeBron James, Rui Hachimura, Austin Reaves, Jarred Vanderbilt in celo Luka Dončić, ki se je skupaj s pomočnikom trenerja Tyjem Abbottom uvrstil v finale. Turnir se je končal z zmago Jakea LaRavie in pomočnika trenerja Beaua Levesquea, ki sta bila v finalu boljša od dvojice Dončić–Abbott.

The Lakers had a pickleball tournament won by assistant coach Beau Levesque and Jake LaRavia pic.twitter.com/AeCarKCtUb — Dan Woike (@DanWoikeSports) November 22, 2025

Že sam žreb je postal skoraj tako zabaven kot rezultati. Na seznamu je bil tudi predsednik košarkarskih operacij Rob Pelinka, njegova ekipa pa bi se lahko v primeru napredovanja pomerila z ekipo JJ Redicka, a se to ni zgodilo.

Norman Powell je bil z 32 točkami prvi strelec tekme. Foto: Guliverimage

Na prvi tekmi dneva je Miami Heat na nedeljski matineji s 127:117 slavil na gostovanju pri Philadelphii 76ers. Vročica je tako zmagala še na svoji četrti zaporedni tekmi, skupno je Miami pri izplenu 11-6, Philadelphia pa 9-7. 76ers v domači Xfinity Mobile Areni niso vodili niti enkrat na celem srečanju, Miami pa je vodil z največ 16 točkami naskoka.

Norman Powell je ob zmagi svoje ekipe dosegel 32 točk (4/7 za 3), Jaime Jaquez Jr. jih je dodal 22. Za domačo zasedbo je Tyrese Maxey prispeval 27 točk.

Liga NBA, 23. november:

