Drama v Dallasu #video

V noči na četrtek je bil v ligi NBA pester večer. Drama pa se je odvijala v Dallasu. Nekdanji soigralci Luke Dončića so parket spet zapustili sklonjenih glav, potem ko so proti New York Knicks po dramatični končnici izgubili s 111:113. Oklahoma City Thunder še vedno melje svoje nasprotnike.

Jalen Brunson je dosegel 28 točk. Foto: Guliverimage

V dramatičnem obračunu v Dallasu so povsem razglašeni New York Knicks s 113:111 premagali Mavericks. Po dveh tekmah premora se je vrnil Jalen Brunson in imel glavno vlogo na igrišču. Dosegel je 28 točk, dal pa je tudi odločilni met 3,8 sekunde pred koncem tekme.

Ali je bil res prekršek, presodite sami.

🥴—• Brandon Williams thought he had brought the Dallas Mavericks back to life with this — which was judged as a offensive foul at the death!

* New York Knicks pic.twitter.com/DesR9VZH8E https://t.co/QaJj0y8vt5 — Stephen ‡ Magyezi (@gyezi_) November 20, 2025

This was ruled an offensive foul on Brandon Williamspic.twitter.com/lGr6sQOFM5 — Pikkit (@pikkitsports) November 20, 2025

A še več zaslug za tesno zmago New Yorka je imel Landry Shamet. Ta je v zadnji minuti zadel dve trojki, nato pa 0,7 sekunde pred koncem tekme izsilil prekršek v napadu. S tem je izničil koš Brandona Williamsa in Dallasu preprečil podaljšek oziroma je svoji ekipi priboril zmago.

New Yorku, ki je imel katastrofalen večer s črte prostih metov (19/35), je tako uspelo prekiniti niz štirih zaporednih porazov na gostovanjih. Za gostujočo ekipo je Karl-Anthony Towns dosegel 18 točk in 14 skokov, Josh Hart pa je prispeval 16 točk in deset skokov.

Pri Dallasu so dobro delo opravili predvsem igralci s klopi, ki so prispevali 64 točk. D’Angelo Russell in Najij Marshall sta dosegla po 23 točk, medtem ko člani prve peterke ta večer niso bili razpoloženi. Na parket pa ni stopil niti Cooper Flagg, prvi izbor letošnjega nabora, ki je tekmo izpustil zaradi bolezni. Dallas ostaja pri izjemno skromnem izkupičku (4 zmage in 12 porazov) in je trenutno pri dnu zahodne lestvice.

Nikola Jokić je dosegel trojni dvojček. Foto: Guliverimage

Pri Denverju spet Nikola Jokić

Košarkarji Denver Nuggets so v gosteh v noči na četrtek s 125:118 premagali New Orleans. Pri Denverju je znova blestel Nikola Jokić, ki je še enkrat več dosegel trojni dvojček. V svojo statistiko je vpisal 28 točk, 12 podaj in 11 skokov. Junak večera pa je presenetljivo postal Peyton Watson. Dosegel je 32 točk in dosegel svoj rekord, Jamal Murray je prispeval 14 točk.

Pelikani so ob vrnitvi Ziona Williamsona, ta je na tekmi dosegel 14 točk, dobro začeli tekmo in hitro povedli za 13 točk. Denver je v nadaljevanju našel svoj ritem in se ob polčasu približal domači ekipi. New Orleansu je v končnici tekme uspelo nekoliko zmanjšati zaostanek, a je odločilna koša dosegel Jonas Valančiunas.

Pri domači ekipi je s 30 točkami izstopal Derik Queen, ob tem pa je dodal devet skokov.

Oklahoma že do 15. zmage Foto: Guliverimage

Branilci naslova v severnoameriški ligi NBA, košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, so dosegli 15. zmago na 16. tekmi nove sezone. Doma so s 113:99 ugnali Sacramento Kings.

Oklahoma letos melje vse pred seboj, še enkrat več pa je bil prvi strelec ekipe Shai Gilgeous-Alexander s 33 točkami, Chet Holmgren jih je dodal 21, pomemben pa je bil tudi učinek Isaiaha Hartensteina, ki je zbral 12 skokov.

Na vzhodu je drugi Toronto, ki je v Philadelphii z izidom 121:112 serijo zmag raztegnil na pet, skupaj pa na 15. tekmi dosegel deseto zmago. Po 22 točk sta dosegla RJ Barrett in Brandon Ingram, Jakob Pöltl jih je dal 19.

Luka Dončić Foto: Guliverimage

Luka Dončić na parketu spet v nedeljo

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem in povratnikom LeBronom Jamesom ostajajo četrti na zahodu. Po krajšem premoru jih naslednja tekma čaka v nedeljo, ko bodo gostovali pri Utah Jazz.

Liga NBA, 19. november:

Lestvica

Vzhodna konferenca:

Detroit Pistons 13 zmag– 2 poraza

Toronto Raptors 10–5

New York Knicks 9–5

Cleveland Cavaliers 10–6

Atlanta Hawks 9–6

Miami Heat 9–6

Chicago Bulls 8–6

Philadelphia 76ers 8–6

Boston Celtics 8–7

Orlando Magic 8–7

Milwaukee Bucks 8–7

Charlotte Hornets 4–11

Brooklyn Nets 2–12

Indiana Pacers 2–13

Washington Wizards 1–13

Zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder 15 zmag – 1 poraz

Denver Nuggets 11–3

Houston Rockets 10–3

Los Angeles Lakers 11–4

San Antonio Spurs 10–4

Minnesota Timberwolves 10–5

Phoenix Suns 9–6

Golden State Warriors 9–8

Portland Trail Blazers 6–9

Utah Jazz 5–9

LA Clippers 4–10

Memphis Grizzlies 4–11

Dallas Mavericks 4–12

Sacramento Kings 3–12

New Orleans Pelicans 2–13

