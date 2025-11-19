Današnji dan je ponekod po Sloveniji že prinesel prave zimske jutranje temperature, kot kažejo vremenski modeli, pa utegne konec tedna prinesti tudi snežne padavine do nižin, a obilnejše, kot so bile v torek. Na portalu Neurje.si poročajo, da bi lahko klasičen genovski ciklon, eden najznačilnejših vremenskih vzorcev, ki pozimi prinaša obilnejše padavine in pogosto tudi najmočnejša sneženja pri nas, v petek v naše kraje prinesel obilnejše sneženje. "Ker bo v nižinah vsaj deloma ostalo nekaj hladnega zraka, lahko predvsem nad Notranjsko, Kočevsko, delom Štajerske, Koroške, Prekmurja in Gorenjske pričakujemo prehodno ali celo dalj časa trajajoče sneženje. Ponekod bo sneg sprva suh in rahel, kasneje pa lahko zaradi okrepljenega dotoka toplejšega zraka preide v mokrega, ob meji sneženja tudi v dež," so zapisali na portalu Neurje.si.

Klasičen genovski ciklon je eden najznačilnejših vremenskih vzorcev, ki pozimi prinaša obilnejše padavine in pogosto tudi najmočnejša sneženja pri nas. Gre za ciklon, ki se razvije nad Genovskim zalivom, tam, kjer se hladna masa zraka s severa sreča s toplejšim in zelo vlažnim sredozemskim zrakom. To območje je že desetletja znano kot rojstni kraj zimskih ciklonov, ki imajo izjemen vpliv na vreme v Alpah in na celotnem Balkanu, pojasnjujejo na vremenskem portalu Neurje.si.

Mogoče neprekinjeno sneženje, ki lahko traja tudi več kot en dan

Dodajajo, da se tak ciklon običajno razvije hitro, pogosto že v nekaj urah, nato pa se začne pomikati proti severovzhodu, pri čemer v naše kraje potiska velike količine vlage.

Foto: Neurje.si

"Ko je ob prihodu takšnega ciklona nad Slovenijo dovolj hladen zrak, se ustvari popolna kombinacija za sneženje. Jugo prinaša obilno vlago, severni deli države pa jo sprejemajo v obliki snega. Klasičen genovski ciklon je tako eden glavnih razlogov, da so ob pravih pogojih mogoči dolgotrajni snežni dogodki, včasih tudi več kot en dan neprekinjenega naletavanja snežink. Ob takih razmerah lahko višje lege hitro pobeli debela snežna odeja, medtem ko je v nižinah pogosto ključno, koliko mrzlega zraka ostane ujetega v dolinah," so zapisali na portalu Neurje.si.

Genovski cikloni so bili v preteklosti odgovorni za številne najizrazitejše snežne epizode v Sloveniji. Leta 1952 sta prav genovska ciklona Ljubljano pokrila z več kot pol metra snega, podobno pa smo lahko videli tudi v letih 1985, 1999, 2013 in 2018, ko so se takšni sistemi izkazali kot izjemno učinkoviti snežni "generatorji", poroča omenjeni portal.

Kot napovedujejo na portalu, bo tudi prihajajoči petek po trenutnih napovedih pod vplivom klasičnega genovskega ciklona. V noči na petek se bo nad Genovskim zalivom poglobil ciklon (klin hladnega zraka bo segal precej proti jugu), ki bo proti jutru začel krepiti jugozahodni dotok v naše kraje.

Pričakujte prehodno ali celo dalj časa trajajoče sneženje

Po njihovih napovedih in meteoroloških modelih bo v nižinah vsaj deloma ostalo nekaj hladnega zraka, zato lahko predvsem nad Notranjsko, Kočevsko, delom Štajerske, Koroške, Prekmurja in Gorenjske pričakujemo prehodno ali celo dalj časa trajajoče sneženje. Dodajajo, da bo ponekod sneg sprva sprva suh in rahel, kasneje pa lahko zaradi okrepljenega dotoka toplejšega zraka preide v mokrega, ob meji sneženja tudi v dež.

Nepredvidljivi cikloni: spreminjajoče se razmere in močne padavine

Čeprav se vsak genovski ciklon razvija nekoliko drugače in razlikuje od drugih, pa je vsem tem vrstam ciklonov skupno, da prinašajo hitro spreminjajoče se razmere, močne padavine in pogosto izrazite kontraste med pokrajino. To je tudi razlog, da so med najbolj nepredvidljivimi, hkrati pa med tistimi, ki najpogosteje poskrbijo za pravo zimsko vzdušje, pojasnjujejo na portalu Neurje.si. Dodajajo, da utegnemo v petek dočakati tipično zimsko epizodo, z mešanico snega, dežja in precej vremenske dinamike, čeprav tovrstnih novembrskih anomalij v naših krajih nismo vajeni.

Danes še deloma jasno z občasno zmerno oblačnostjo

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti pa delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

V četrtek se bo od zahoda pooblačilo, le na vzhodu bo še nekaj sonca. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo občasno krajevne padavine. Meja sneženja bo sprva precej nizko, a se bo čez dan postopno dvigovala. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v Zgornjesavski dolini okoli -2, najvišje dnevne od 2 do 6, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija.

V petek bodo večji del Slovenije zajele padavine

V petek bodo padavine zajele večji del Slovenije. V notranjosti bo marsikje snežilo do nižin. Na Primorskem se bo krepila burja. V soboto bo v notranjosti oblačno z občasnim rahlim sneženjem, ki bo sredi dneva večinoma ponehalo. Na Primorskem bo pretežno oblačno in večinoma suho, pihala bo zmerna burja, dodajajo na Arsu.

