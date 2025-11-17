Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
11.53

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,56

Natisni članek

Natisni članek
reševanje Goriška Brda civilna zaščita hudourniki zemeljski plaz padavine vreme

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 11.53

35 minut

Katastrofalne posledice današnjega neurja #video #foto

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,56

Preteklo noč je obilno deževalo predvsem v pasu od Goriških brd proti Tolminu. Zalilo je nekaj objektov, sprožilo se je več plazov. Padavine se širijo nad vso državo, ob morju se pojavljajo tudi nevihte. V noči na torek nas bo prešla hladna fronta, obeta se sneženje. Največja verjetnost za sneg po nižinah je na Notranjskem in Kočevskem.

Na severnem Primorskem je močno deževje povzročilo veliko težav predvsem v občinah Brda in Kanal ob Soči, kar nekaj dela pa imajo tudi gasilci v občini Tolmin. 

vreme, severna Primorska, poplava, hudournik, zemeljski plaz, vreme | Foto: Neurje.si/Facebook/Občina Brda in Ana Novak Foto: Neurje.si/Facebook/Občina Brda in Ana Novak

vreme, severna Primorska, poplava, hudournik, zemeljski plaz, vreme | Foto: Neurje.si/Facebook/Občina Brda in Ana Novak Foto: Neurje.si/Facebook/Občina Brda in Ana Novak

Fotogalerija
1
 / 4

Zelo hudo je tudi v krajih ob meji na italijanski strani, so okoli 11.30 sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko. 

V Goriških brdih odneslo most 

Plazovi so največjo škodo povzročili v Goriških brdih, kjer je neprevoznih veliko cest, odneslo je tudi en most. 

Zaradi obilnega deževja na območju Goriških brd v krajih Višnjevik in Šlovrenc plazi teren. V Višnjeviku je plaz odnesel betonski steber daljnovoda, zaradi česar je trenutno brez napajanja pet transformatorskih postaj (TP) oziroma približno 200 odjemalcev.

Tudi v Šlovrencu je plaz premaknil en betonski steber daljnovoda, zaradi česar sta brez napajanja dve transformatorski postaji oziroma okoli 80 odjemalcev električne energije.

V Brdih so katastrofalne posledice | Foto: TopFoto Neurje/Facebook/Oliver Bevčič V Brdih so katastrofalne posledice Foto: TopFoto Neurje/Facebook/Oliver Bevčič

S plazovi se spopadajo tudi službe za zaščito in reševanje v občini Kanal ob Soči, kjer imajo odprte številne intervencije. 

Gasilci na Tolminskem so posredovali ob poplavljeni hiši v Bači pri Modreju in Idriji pri Bači, kjer nevarnost povzroča hudournik.

Italija, poplave, zemeljski plazovi, voda
Novice Blizu Gorice po zemeljskem plazu pogrešajo dva človeka
Brane Gregorčič
Novice Bo jutri zjutraj snežilo? To pravi Brane Gregorčič. #animacija

reševanje Goriška Brda civilna zaščita hudourniki zemeljski plaz padavine vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.