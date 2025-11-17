Katastrofalne posledice današnjega neurja #video #foto

Preteklo noč je obilno deževalo predvsem v pasu od Goriških brd proti Tolminu. Zalilo je nekaj objektov, sprožilo se je več plazov. Padavine se širijo nad vso državo, ob morju se pojavljajo tudi nevihte. V noči na torek nas bo prešla hladna fronta, obeta se sneženje. Največja verjetnost za sneg po nižinah je na Notranjskem in Kočevskem.

Na severnem Primorskem je močno deževje povzročilo veliko težav predvsem v občinah Brda in Kanal ob Soči, kar nekaj dela pa imajo tudi gasilci v občini Tolmin.

Foto: Neurje.si/Facebook/Občina Brda in Ana Novak

Zelo hudo je tudi v krajih ob meji na italijanski strani, so okoli 11.30 sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko.

V Goriških brdih odneslo most

Plazovi so največjo škodo povzročili v Goriških brdih, kjer je neprevoznih veliko cest, odneslo je tudi en most.

Zaradi obilnega deževja na območju Goriških brd v krajih Višnjevik in Šlovrenc plazi teren. V Višnjeviku je plaz odnesel betonski steber daljnovoda, zaradi česar je trenutno brez napajanja pet transformatorskih postaj (TP) oziroma približno 200 odjemalcev.

Tudi v Šlovrencu je plaz premaknil en betonski steber daljnovoda, zaradi česar sta brez napajanja dve transformatorski postaji oziroma okoli 80 odjemalcev električne energije.

V Brdih so katastrofalne posledice Foto: TopFoto Neurje/Facebook/Oliver Bevčič

S plazovi se spopadajo tudi službe za zaščito in reševanje v občini Kanal ob Soči, kjer imajo odprte številne intervencije.

Gasilci na Tolminskem so posredovali ob poplavljeni hiši v Bači pri Modreju in Idriji pri Bači, kjer nevarnost povzroča hudournik.