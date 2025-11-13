Na vremenskem portalu Meteoinfo napovedujejo, da nas po daljšem suhem obdobju v prihodnjih dneh čaka občutnejša sprememba vremena. "Prišli bomo pod vpliv ciklonov in vremenskih front, zato bodo padavine od sobote naprej pogoste. Hkrati se bo od severa proti jugu Evrope spuščal hladnejši zrak, zato lahko v prihodnjem tednu že zadiši tudi po zimi," dogajanje na območju Slovenije v prihodnjih dneh napoveduje meteorolog Rok Nosan. Danes bo na jugozahodu sicer pretežno oblačno, drugod še precej jasno. Po nižinah proti vzhodu bo zjutraj in dopoldne megla, ki se lahko predvsem v Prekmurju zadržuje tudi popoldne. Čez dan bo v osrednji in južni Sloveniji zapihal jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje

Na portalu Meteoinfo tako poročajo, da trenutni izračuni v napovedi za prihodnji teden nakazujejo dve izrazitejši fronti. Prva naj bi nad naše kraje prišla v noči na torek, druga pa v četrtek in petek. "Meja sneženja bi se lahko ob obeh spustila precej nizko, morda celo do nižin," na portalu napoveduje meteorolog Rok Nosan.

Od ciklona odvisna intenziteta padavin

Kot dodajajo na portalu, so tovrstne napovedi za vremensko dogajanje zelo odvisne od natančne postavitve ciklonov nad severnim Sredozemljem in srednjo Evropo. "Ciklon namreč določa, iz katere smeri in kako hitro bo nad naše kraje dotekal zrak. Od tega je nato odvisna tudi intenziteta padavin, ki je v takšnih situacijah ključni dejavnik pri spuščanju meje sneženja," še dodajajo.

Prav zato na Meteoinfo ocenjujejo, da je napoved trenutno še zelo nezanesljiva. "Zagotovo pa nas v drugi polovici novembra čaka precej bolj razgibano vremensko dogajanje kot v prvi polovici meseca," so še zapisali.

Foto: meteologix.com

Občutnejšo spremembo vremena napovedujejo tudi na portal Neurje.si. Že danes bo na Notranjskem in Primorskem več oblačnosti. Meteorolog Gregor Skok v srednjeročni napovedi napoveduje, da se bo prehodno nad Srednjo Evropo vzpostavil omega blok, ki bo prinesel občutno otoplitev zlasti v gorah.

Več možnosti za snežne padavine v drugi polovici prihodnjega tedna

"Prve resne padavine pričakujemo v soboto v zahodni polovici Slovenije. V nedeljo pa bi se lahko pojavljale tudi v osrednjih krajih in v ponedeljek ob vplivu fronte nad vso Slovenijo. Sinoptična situacija bo zanimiva, saj bomo gledali spust grebena nad Grenlandijo proti Britanskemu otočju, desno od sistema pa se bo pogrezala polarna zračna masa iz Skandinavije proti Sredozemlju," je zapisano na strani Neurje.si.

Dodajajo, da se bo prav "zato lahko v noči na torek meja sneženja spustila do nižin, ki pa najverjetneje ne bo prinesla snežne odeje po nižinah, saj bodo padavine slabele. Več možnosti je v drugi polovici naslednjega tedna", so še zapisali.

Današnje najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, v krajih z dolgotrajnejšo meglo pa od 5 do 10 stopinj Celzija.

V petek bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, ponekod bo rahlo rosilo. Drugod bo še povečini jasno. Ponekod po nižinah se bo sprva zadrževala megla, ki bo najbolj vztrajna na skrajnem severovzhodu države. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 0, najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj Celzija, je še zapisano na straneh Arsa.

V zahodnih krajih bo v soboto že začelo rahlo deževati

V soboto se bo oblačnost postopno širila proti vzhodu, predvsem v zahodnih krajih bo začelo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodnik. V nedeljo kaže na oblačno vreme, predvsem v zahodnih, južnih in osrednjih krajih bo tudi deževalo.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam od zahoda topel in suh zrak, pri tleh pa se ob šibkih vetrovih še zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak.

Ob severnem Jadranu bo pretežno oblačno, drugod pa precej jasno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Po nižinah severno in vzhodno od nas se bo zadrževala megla. V petek bo ob Jadranu pretežno oblačno. V panonski nižini se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla. Drugod bo še precej sončen dan.

V krajih z dolgotrajno meglo povečana obremenitev

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden. Obremenitev bo nekoliko povečana v krajih z dolgotrajno meglo.