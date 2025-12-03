Sreda, 3. 12. 2025, 12.02
33 minut
Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), 8. dan
V ospredju skandinavski obračun
Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske se nadaljuje boj za četrtfinale. Danes bo v ospredju obračun med Norveško in Švedsko.
V glavnem delu tekmovanju se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.
SP v rokometu, 6. dan:
Sreda, 3. december:
Lestvica:
