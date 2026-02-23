Izkušeni nizozemski nogometni trener Dick Advocaat na prihajajočem svetovnem prvenstvu ne bo vodil reprezentance Curacaa, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Po pisanju nizozemskih medijev se je 78-letnik, ki bi poleti postal najstarejši selektor v zgodovini SP, umaknil zaradi bolezni hčerke.

Advocaat je v severno- in srednjeameriških kvalifikacijah za mundial, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Kanadi in Mehiki, s Curacaom zasedel prvo mesto v skupini B in mu prvič v zgodovini pomagal izboriti mesto na SP.

Toda reprezentance na njem ne bo vodil, potem ko je po pisanju nizozemskih medijev hudo zbolela njegova hčerka. Na klopi izbrane vrste z otočja z okoli 150.000 prebivalci bo 78-letnika zamenjal rojak Fred Rutten.

Curacao bo na SP igral v skupini E proti Nemčiji (14. junij), Ekvadorju (20.) in Slonokoščeni obali (25.).

"Vedno sem dejal, da je družina nad nogometom, zato je to razumljiva in samoumevna odločitev. Seveda pa bom pogrešal Curacao, tamkajšnje ljudi in sodelavce," je v izjavi, ki jo navaja Hina, dejal Advocaat.

Nizozemski strateg je doslej v več kot 40-letni trenerski karieri vodil reprezentance Nizozemske (tudi žensko), Združenih arabskih emiratov, Južne Koreje, Belgije, Rusije, Srbije in Iraka, v klubski karieri pa je bil med drugimi na klopi PSV Eindhovna, Rangers, Borussie Mönchengladbach, Zenita, AZ Alkmaarja, Fenerbahčeja, Feyenoorda in še nekaterih drugih.

