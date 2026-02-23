Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
13.08

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Dick Advocaat svetovno prvenstvo

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 13.08

25 minut

Advocaat zaradi bolezni hčerke ne bo vodil Curacaa na SP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Dick Advocaat | Dick Advocaat ne bo vodil reprezentance Curacaa. | Foto Reuters

Dick Advocaat ne bo vodil reprezentance Curacaa.

Foto: Reuters

Izkušeni nizozemski nogometni trener Dick Advocaat na prihajajočem svetovnem prvenstvu ne bo vodil reprezentance Curacaa, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Po pisanju nizozemskih medijev se je 78-letnik, ki bi poleti postal najstarejši selektor v zgodovini SP, umaknil zaradi bolezni hčerke.

Advocaat je v severno- in srednjeameriških kvalifikacijah za mundial, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Kanadi in Mehiki, s Curacaom zasedel prvo mesto v skupini B in mu prvič v zgodovini pomagal izboriti mesto na SP.

Toda reprezentance na njem ne bo vodil, potem ko je po pisanju nizozemskih medijev hudo zbolela njegova hčerka. Na klopi izbrane vrste z otočja z okoli 150.000 prebivalci bo 78-letnika zamenjal rojak Fred Rutten.

Curacao bo na SP igral v skupini E proti Nemčiji (14. junij), Ekvadorju (20.) in Slonokoščeni obali (25.).

"Vedno sem dejal, da je družina nad nogometom, zato je to razumljiva in samoumevna odločitev. Seveda pa bom pogrešal Curacao, tamkajšnje ljudi in sodelavce," je v izjavi, ki jo navaja Hina, dejal Advocaat.

Nizozemski strateg je doslej v več kot 40-letni trenerski karieri vodil reprezentance Nizozemske (tudi žensko), Združenih arabskih emiratov, Južne Koreje, Belgije, Rusije, Srbije in Iraka, v klubski karieri pa je bil med drugimi na klopi PSV Eindhovna, Rangers, Borussie Mönchengladbach, Zenita, AZ Alkmaarja, Fenerbahčeja, Feyenoorda in še nekaterih drugih.

Preberite še:

Manchester United, Benjamin Šeško
Sportal Šeško čaka na priložnost, vodilni Arsenal z zmago na derbiju ubranil prednost
Victor Sanchez, Rijeka
Sportal Victor Sanchez izgubil živce in napadel sodnika, izključen tudi Slovenec
Barcelona : Levante, Lamine Yamal, Marc Bernal
Sportal Barcelona po Realovem spodrsljaju znova na vrhu lige
Dick Advocaat svetovno prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.