Sportal

Sobota,
29. 11. 2025,
16.14

25 minut

SP v rokometu za ženske 2025 svetovno prvenstvo v rokometu

Sobota, 29. 11. 2025, 16.14

25 minut

Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), 4. dan

Podprvakinje proti Kazahstanu

Sportal

norveška rokometna reprezentanca | Norvežanke čaka druga tekma na prvenstvu. | Foto Guliverimage

Norvežanke čaka druga tekma na prvenstvu.

Foto: Guliverimage

Nadaljuje se boj na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske. Hrvaška se bo danes pomerila z Dansko, Norveško pa s Kazahstanom.

Po tri najboljše reprezentance iz vseh osmih skupin bodo napredovale v glavni del tekmovanja, zadnjeuvrščene pa bodo nastopile v predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta.

V glavnem delu tekmovanju se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.

SP v rokometu, 4. dan:

Sobota, 29. november:

Lestvica:

