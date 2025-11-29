Podprvakinje proti Kazahstanu

Nadaljuje se boj na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske. Hrvaška se bo danes pomerila z Dansko, Norveško pa s Kazahstanom.

Po tri najboljše reprezentance iz vseh osmih skupin bodo napredovale v glavni del tekmovanja, zadnjeuvrščene pa bodo nastopile v predsedniškem pokalu za uvrstitev od 25. do 32. mesta.

V glavnem delu tekmovanju se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.

SP v rokometu, 4. dan:

Sobota, 29. november:

Lestvica:

