Avtor:
Sportal

Petek,
12. 12. 2025,
22.13

SP v rokometu za ženske 2025 svetovno prvenstvo

Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), polfinale

Za naslov svetovnih prvakinj Nemke in Norvežanke

Nemška ženska rokometna reprezentanca | Nemke so v prvem polfinalu SP izločile reprezentanco Francije. | Foto Reuters

Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske sta danes bili odigrani obe polfinalni tekmi. Na prvi so Nemke z 29:23 premagale Francijo, na drugi pa so bile Norvežanke s 25:25 boljše od Nizozemk. Finale in tekma za tretje mesto bosta na sporedu v nedeljo.

Nemke so na prvi polfinalni tekmi v Rotterdamu premagala Francijo z 29:23 (15:12) in si drugič izborile finalni nastop na svetovnih prvenstvih. Pred 32 leti so v velikem finalu na Norveškem premagale Danke, v nedeljo pa bodo naskakovale svojo drugo odličje najbolj žlahtnega leska. V svojih vitrinah imajo tudi tri bronaste kolajne s svetovnih prvenstev v Zahodni Nemčiji 1965, Nemčiji 1997 in Franciji 2007.

Nemke, sicer tekmice Slovenk v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo prihodnje leto na Češkem, Poljskem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji, so z bojevito predstavo povsem razorožile favorizirane Francozinje.

Pri Nemkah je bila najučinkovitejša Antje Döll z devetimi goli, medtem ko je vratarka Katharina Filter zbrala 11 obramb. Lena Grandveau in Sarah Bouktit sta za Francozinje dosegli po pet zadetkov, Tamara Horaček, zunanja igralka ljubljanskega Krima, pa se ni vpisala med strelke.

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih so bile najuspešnejše rokometašice iz Rusije in Norveške, ki so po štirikrat osvojile zlato kolajno. Po trikrat so zmagale Francija ter nekdanji Sovjetska zveza in Vzhodna Nemčija, po enkrat pa Madžarska, Srbija, Danska, Romunija, Nizozemska, Brazilija, Južna Koreja in nekdanja Češkoslovaška.

SP v rokometu, polfinale:

Petek, 12. december:

rokomet SP Nemčija
