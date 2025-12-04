Črnogorke proti Nemkam

Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske se bodo Črnogorke danes v skupini II drugega dela tekmovanja pomerile z Nemkami. Ekipi zasedata vrh lestvice, Nemčija je pri šestih točkah, Črna gora pa pri štirih.

V glavnem delu tekmovanju se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.

