Sportal

Četrtek,
4. 12. 2025,
15.15

1 ura, 21 minut

svetovno prvenstvo SP v rokometu za ženske 2025

Četrtek, 4. 12. 2025, 15.15

1 ura, 21 minut

Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), 9. dan

Črnogorke proti Nemkam

Sportal

Nemke se bodo pomerile s Črno goro.

Nemke se bodo pomerile s Črno goro.

Foto: Guliverimage

Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske se bodo Črnogorke danes v skupini II drugega dela tekmovanja pomerile z Nemkami. Ekipi zasedata vrh lestvice, Nemčija je pri šestih točkah, Črna gora pa pri štirih.

V glavnem delu tekmovanju se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.

SP v rokometu, 6. dan:

Četrtek, 4. december:

Lestvica:

