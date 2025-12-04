Četrtek, 4. 12. 2025, 15.15
Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), 9. dan
Črnogorke proti Nemkam
Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske se bodo Črnogorke danes v skupini II drugega dela tekmovanja pomerile z Nemkami. Ekipi zasedata vrh lestvice, Nemčija je pri šestih točkah, Črna gora pa pri štirih.
V glavnem delu tekmovanju se bodo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin uvrstile v četrtfinale, nato pa nastopijo tekme na izločanje. Odločilne tekme, obe polfinalni ter tekmi za prvo in tretje mesto, bodo med 12. in 14. decembrom v Rotterdamu.
