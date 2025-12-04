Luka Dončić in Anamaria Goltes naj bi še drugič postala starša

Po poročanju portala 24ur.com naj bi slovenski košarkarski as Luka Dončić drugič postal očka. Z izbranko Anamario Goltes naj bi se razveselila rojstva še druge hčerke, ki se je pridružila sestrici Gabrieli, ki je 30. novembra praznovala drugi rojstni dan.

Kot strela z jasnega je v sredo odjeknila novica, da bo Luka Dončić izpustil naslednje srečanje Los Angeles Lakersov, ki ga bodo Jezerniki odigrali v noči na petek v Torontu. Kot razlog za njegovo odsotnost pa so v klubu navedli osebne razloge. Kmalu potem je postalo jasno, da bo oziroma je Dončić odpotoval v Slovenijo, kjer sta bili v zadnjih mesecih njegova zaročenka Anamaria Goltes in hčerkica Gabriela, ki je 30. novembra dopolnila dve leti. Goltes je bila namreč v zadnjem obdobju nosečnosti, že pred tedni pa je z objavo na Instagramu, kamor je objavila fotografijo torbe za v porodnišnico, postalo jasno, da je prihod novega člana družine tik pred zdajci.

Portal 24ur.com zdaj poroča, da se je mlada družinica razveselila prihoda še ene hčerkice, dvoletna Gabriela pa naj bi tako postala starejša sestrica.

