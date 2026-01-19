Zakaj ji v želji po spremembi zaupa toliko Slovenk? #intervju

Ne obljublja hitrih rešitev, čudežnih diet ali popolnosti. Namesto tega gradi na rutini, ravnovesju in občutku, da na poti spremembe nisi sam. Prav zato ji v želji po spremembi že leta zaupa na tisoče posameznic po vsej Sloveniji. Patricia Pangeršič, ustanoviteljica Fit akademije, je danes eno najbolj prepoznavnih imen na področju gibanja in zdravega življenjskega sloga pri nas – ne zato, ker bi bila najglasnejša, ampak ker njen pristop deluje v resničnem življenju. "Program je lahko še tako dober, a če se ljudje v njem ne počutijo videne, slišane in sprejete, ne bo deloval. Prav ta povezanost je srce Fit akademije," opiše odnose v programu njegova ustanoviteljica. V intervjuju govori o začetkih Fit akademije, o tem, zakaj zavrača hitre rešitve, kako pomembna je skupnost pri vztrajanju ter zakaj verjame, da se trajne spremembe zgodijo šele takrat, ko si dovolimo delati majhne, nepopolne korake. Razkrije tudi, kaj je po njenem mnenju najpogostejša napačna predstava o spremembi življenjskega sloga in zakaj se pot ne bi smela končati po šestih tednih.

Fit akademija je z nami že več sezon. Kako se spomnite njenih začetkov in kaj vas je takrat spodbudilo k temu, da ste se lotili takšnega projekta?

Začetkov se spominjam z ogromnim navdušenjem in veseljem. Pred Fit akademijo sem delala kot osebna trenerka, hkrati pa sem bila že takrat zelo dejavna na družbenih omrežjih, kjer sem delila treninge, zdrave obroke in nasvete za aktiven življenjski slog. Opazila sem, da želijo z menoj sodelovati posameznice iz cele Slovenije, osebno trenerstvo pa je omejeno na eno lokacijo. Prav to me je spodbudilo k razmišljanju o tem, kako bi lahko svoje znanje in podporo ponudila širšemu krogu ljudi. Tako sva s partnerjem leta 2018 prišla do ideje o cenovno dostopnem štiritedenskem izzivu, imenovanem Športno poletje s Patricio.

Ker je bil odziv izjemen, sva v letu 2020 nadaljevala s programoma Fit s Patricio 1 in Fit s Patricio 2. Z vsakim opravljenim izzivom je bilo zanimanje večje, skupnost močnejša, vsebina pa bogatejša. Po zaključku prvih izzivov sem začela prejemati prve povratne informacije udeleženk. Prav te zgodbe o večji samozavesti, boljšem počutju, novih navadah in drugačnem odnosu do sebe so me in me še danes puščajo brez besed. Opominjajo me, zakaj je pomembno vztrajati, tudi ko je naporno – ker s tem, kar delamo, resnično spreminjamo življenja. Leta 2021 se je projekt tako dodatno razvil in preimenoval v Fit akademijo.

Fit akademija je nastala še iz enega razloga – ker je na trgu manjkalo cenovno dostopnih, a vsebinsko bogatih programov, ki bi na enem mestu ponujali treninge, recepte in podporo.

Od približno 20 treningov, ki sem jih na začetku snemala sama, smo danes prišli do prave male ekipe – v Fit akademiji 18 sodeluje 11 vaditeljev. To lepo pokaže, kako zelo se je prvotna ideja skozi leta nadgradila in ''profesionalizirala'', ob tem pa ohranila svojo osnovno vizijo.

V Fit akademiji 18 sodeluje 11 strokovnjakov. Foto: Fit akademija

Veliko ljudi je nagnjenih k iskanju hitrih rešitev, vi pa ste se zavestno odločili za dolgoročen pristop in gradnjo rutine. Kaj vas je vodilo k tej odločitvi in zakaj verjamete, da je takšen pristop edini, ki prinaša trajne spremembe?

Odgovor je zelo preprost: hitre rešitve na dolgi rok ne delujejo. Prava sprememba se zgodi takrat, ko si vzamemo čas, naše vsakodnevne navade spreminjamo počasi in ne obupamo ob prvem padcu. Fit akademija ne obljuba čudežev, ampak priložnost, da tokrat spremembo narediš na način, pri katerem lahko zdržiš – in prav zato deluje.

V čem je po vašem mnenju bistvena razlika med Fit akademijo in drugimi podobnimi programi na trgu?

Mislim, da je največja razlika v energiji in odnosu. Fit akademija ni produkt, ampak živ program, v katerega tudi sama vlagam ogromno sebe. Udeleženke pri nas niso številke – vedno imajo možnost podpore, vprašanj, pogovora in spodbude. Seveda je na vsaki posameznici, koliko to izkoristi, a občutek, da nisi sama, naredi ogromno razliko.

Fit akademija ne ustvarja pritiska, ne "kaznuje", ne ustvarja občutka krivde .... Naše vodilo je ravnovesje. Ne verjamemo v ekstreme, prepovedi ali popolnost. Gradimo na ravnovesju med gibanjem, prehrano, počitkom in življenjem, ki ga dejansko živimo. Prav ta kombinacija človeškega pristopa, strukture, močne skupnosti in ravnotežja je tisto, kar Fit akademijo loči od drugih programov.

Zakaj se vam zdi pomembno, da Fit akademija poleg vadbe vključuje tudi prehrano, podporo in skrb za notranje počutje?

Zato ker ni treba v formo spraviti samo našega telesa, ampak tudi glavo – razmišljanje. Tempo življenja je vedno bolj naporen, veliko ljudi je izčrpanih, preobremenjenih in preveč kritičnih do samih sebe.

Zato se mi zdi izjemno pomembno, da Fit akademija ponuja tudi podporo, vodene meditacije in prostor, kjer se lahko udeleženke za trenutek ustavijo, zadihajo in se ponovno povežejo s sabo. Ko se počutiš varno, slišano in podprto, se spremembe ne dogajajo iz prisile, ampak iz skrbi zase, in prav takšne spremembe so tiste, ki ostanejo.

Program je zasnovan tako, da se prilagaja različnim posameznikom. Kako v Fit akademiji odgovarjate na različne cilje, potrebe in ravni telesne pripravljenosti?

Fit akademija ponuja zelo širok nabor vadb, v Fit akademiji 18 pa smo treninge prvič razdelili na začetno in napredno raven. Vsi treningi omogočajo individualizacijo – vsaka udeleženka jih lahko prilagodi svojim zmožnostim. Na voljo so lažje različice vaj; trening lahko po potrebi skrajšajo; naredijo manj ponovitev ali krogov; delajo z lastno težo ... Tiste, ki želijo več izziva, lahko dodajo uteži in druge vadbene pripomočke. Ni treba delati več, kot zmoreš – cilj je gibanje, ki je vzdržno in prilagojeno tvojemu tempu.

Razdelitev treningov na dve ravni omogoča, da vsaka posameznica resnično napreduje v svojem tempu. Hkrati pa daje tudi jasne občutek napredka – ko si pripravljena, lahko narediš korak naprej. To je varen, motivacijski in dolgoročno vzdržen način za izboljšanje telesne pripravljenosti.

"Razdelitev treningov na dve ravni omogoča, da vsaka posameznica resnično napreduje v svojem tempu. Hkrati pa daje tudi jasne občutek napredka – ko si pripravljena, lahko narediš korak naprej. To je varen, motivacijski in dolgoročno vzdržen način za izboljšanje telesne pripravljenosti." Foto: Osebni arhiv Patricie Pangeršič Osnovni program ponuja celosten nabor raznolikih vadb – od treningov za začetno in napredno raven do funkcionalnih, pilates in fizioterapevtskih vadb – ter jasno strukturiran prehranski del s šesttedenskimi jedilniki, več kot 70 recepti in nakupovalnimi seznami. Program dopolnjujejo vodene meditacije, dnevnik treningov, dodatne motivacijske vsebine in dostop do zaprte skupine na Facebooku, kjer udeleženci najdejo podporo in spodbudo. Nakup Fit akademije 18 >> Za tiste, ki si želijo še več raznolikosti in nadgradnje, je na voljo Fit akademija 18 Premium. Ta poleg vseh osnovnih vsebin vključuje dodatne treninge tabate, plesa, korakanja in posebno online Premium knjižico receptov, ki sta jo pripravila tekmovalca oddaje MasterChef, Barbara in Luka. Premium različica je namenjena vsem, ki želijo program še bolj prilagoditi sebi in ohraniti motivacijo na daljši rok. Nakup Premium Fit akademije 18 >>

Fit akademija je prilagojena tudi ljudem z zelo zasedenim urnikom. Kaj bi svetovali tistim, ki imajo občutek, da za gibanje in skrb zase preprosto nimajo časa?

Najprej bi vsem rekla, da jih razumem in da je to povsem normalen občutek. Vsi imamo polno zasedene urnike in sebe žal (pre)pogosto postavimo na zadnje mesto. Ni treba vsega narediti popolno – tudi 20 minut je dovolj. Pomembno je, da na gibanje in skrb zase začnemo gledati na pravi način – kot na naložbo v svoje zdravje. Tega ne delamo zato, ker "moramo", ampak zato, ker si to zaslužimo.

Na začetku je povsem normalno, da se malo lovimo, iščemo proste minute, svoj ritem ... ampak ko enkrat začnemo, zelo hitro "pademo notri". Vsak dan je lažje, rutina se začne sestavljati, gibanje pa postane del dneva in ne še ena dodatna obremenitev. In takrat se ne spremeni samo telo, ampak tudi počutje, energija ter odnos do sebe.

Ena izmed največjih posebnosti programa je zelo močna motivacijska skupnost. Kako pomembno vlogo ima ta po vaših izkušnjah pri uspehu udeleženk?

To, da si del motivacijske skupnosti, ima izjemno pomembno vlogo. Skupnost daje občutek, da nisi sama; da so vzponi in padci del procesa in da je vse, kar doživljaš, normalno. Ko vidiš druge, ki se trudijo, vztrajajo in delijo svoje izkušnje, tudi sama dobiš dodatno motivacijo. Po mojih izkušnjah je prav skupnost velikokrat tisti razlog, da udeleženke ne obupajo ob prvem težkem dnevu. Ravno to naredi razliko pri dolgoročnem uspehu.

Kaj je po vašem mnenju največja napačna predstava, ki jo imajo ljudje o spremembi življenjskega sloga?

Da mora biti sprememba popolna in hitra. Veliko ljudi misli, da morajo vse obrniti na glavo, sicer nima smisla. V resnici pa sprememba nastaja iz majhnih, nepopolnih korakov, ki jih ponavljamo znova in znova. Ne gre za to, da nikoli ne pademo – gre za to, da se vedno znova poberemo in nadaljujemo. Prav v tem je prava moč trajne spremembe.

Foto: Osebni arhiv Patricie Pangeršič

Zakaj menite, da udeleženke Fit akademije pogosto vztrajajo, tudi če so v preteklosti pri podobnih poskusih hitro obupale?

Ker se pri nas ne počutijo slabo, če jim kdaj ne uspe. Fit akademija ne temelji na pritisku, ampak na razumevanju, podpori in realnih pričakovanjih. Udeleženke vedo, da ni treba biti popolna, dovolj je, da vztrajaš. Prav ta občutek varnosti, skupaj z jasno strukturo in podporno skupnostjo, je tisto, kar jim pomaga ostati na poti tudi takrat, ko je težko.

Tudi vi se lahko pridružite programu, ki je že več kot 83 tisoč posameznikom pomagal narediti konkretne spremembe. Z novim zagonom, osveženimi vsebinami in preverjenim pristopom se vrača Fit akademija 18, nadaljevanje enega najbolj prepoznavnih online programov za celostno preoblikovanje življenjskega sloga pri nas. Prijave na Fit akademijo 18 so že odprte. Zagotovite si dostop po akcijski ceni 27,90 evra!

Preverite zgodbo mamice, ki ji je Fit akademija spremenila življenje:

V vseh teh letih ste spremljali ogromno zgodb udeleženk. Vam je katera zgodba še posebej ostala v spominu?

Uf, v glavi imam ogromno zgodb. Najljubše so mi ponavadi tiste, ko udeleženke zaradi spremembe življenjskega sloga (izguba prekomerne teže, ustrezna prehrana, redna aktivnost ...) po letu oz. celo letih truda naravno zanosijo.

Če bi morala izpostaviti le eno, pa bi bila to zgodba izpred parih let. Ko sem brala sporočilo naše udeleženke, ki je uspešno opravila Fit akademijo in osvojila nov življenjski slog, sem jokala kot dež. Ne želim iti preveč v podrobnosti; omenila bi le to, da jo je vse, kar je pri nas pridobila, rešilo iz temne luknje, v kateri se je znašla zaradi nepričakovane smrti moža. Če povzamem njene besede, sem bila jaz njena svetla luč na koncu tunela.

Preverite nekatere izmed preobrazb preteklih udeleženk Fit akademije:

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Fit akademija 18 vključuje tudi nadaljevalni Surprise Challenge. Komu je namenjen in zakaj se vam zdi pomembno, da se pot ne konča po šestih tednih?

Surprise Challenge je namenjen vsem, ki so zaključili šesttedenski program Fit akademija 18 in želijo ohraniti motivacijo, ritem in občutek pripadnosti še naprej. Ravno takrat, ko si že v ritmu in se začneš počutiti bolje, je namreč najlažje pasti nazaj v stare navade. Ta izziv je kot nekakšen most med zaključkom programa in novim življenjskim slogom – z dvema vodenima treningoma na teden pod mojim vodstvom, jasnim načrtom in brez razmišljanja "kaj pa zdaj?". Gre za majhno odločitev, ki naredi veliko razliko: ne dopusti, da padeš iz ritma, temveč ti pomaga nadaljevati samozavestno ter s pravim tempom graditi rutino, ki ti ostane za vedno.

Če bi morali iz programa izpostaviti eno stvar, brez katere Fit akademija ne bi delovala – katera bi bila to?

Ljudje – vsi, ki sestavljajo ta program (tako udeleženci kot vaditelji). Odnos. Energija. Brez prave podpore, občutka varnosti in človeškega pristopa Fit akademija ne bi bila to, kar je. Program je lahko še tako dober, a če se ljudje v njem ne počutijo videne, slišane in sprejete, ne bo deloval. Prav ta povezanost je srce Fit akademije.

Ob tem pa ne morem mimo prehranskega dela: naši recepti prejemajo ogromno pohval, saj so enostavni, okusni in uporabni v vsakdanjem življenju.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Kako bi Fit akademijo opisali nekomu, ki o njej sliši prvič in morda še dvomi, ali je program primeren zanj?

Fit akademija ni program, kjer se moraš kakorkoli dokazovati. K nam prideš takšna, kot si – utrujena, negotova, brez rutine ali z nešteto neuspelimi poskusi za sabo. Sprejmemo te ne glede na to, kje se trenutno nahajaš. Tukaj lahko začneš brez strahu, pritiska in primerjanja. Ne silimo te v popolnost, ampak spodbujamo, da narediš majhne, realne korake – takšne, ki jih zmoreš danes. Ko enkrat začutiš, da na tej poti nisi sama in da zmoreš, se začnejo dogajati spremembe, ki niso vidne le navzven. Spremeniš se kot celota.

Kaj bi svetovali vsem, ki o prijavi razmišljajo, a še oklevajo?

Svetovala bi jim, naj se vprašajo, kaj se bo spremenilo, če še enkrat ne naredijo ničesar. Za začetek ti ni treba verjeti, da zmoreš – dovolj je že, da si dovoliš poskusiti. Za ostalo bomo poskrbeli skupaj.

Za konec – kakšen je vaš osebni cilj za Fit akademijo v prihodnosti?

Moj osebni cilj je, da Fit akademija ostane to, kar je danes – iskren, podporen in povsem človeški program, ki posameznikom pomaga spreminjati svoja življenja in graditi zdrave navade.

Fit akademija 18 vas nagradi Foto: Fit akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred začetkom akademije in po njenem koncu. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce. prvo mesto = 1.000 evrov + darilni bon MYPROTEIN v vrednosti 300 evrov

drugo mesto = 800 evrov + darilni bon MYPROTEIN v vrednosti 200 evrov

tretje mesto = 500 evrov + darilni bon MYPROTEIN v vrednosti 100 evrov Pridružite se Fit akademiji 18 in osvojite ne le boljšega počutja, temveč tudi dodatno nagrado za svoj trud.

