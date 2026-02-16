Kateri šport je idealen za vaš znak horoskopa?

Če v telesni vadbi uživate, je veliko bolj verjetno, da boste pri njej tudi vztrajali. Zato velja preveriti, katero obliko športnega udejstvovanja astrologi pripisujejo vašemu nebesnemu znamenju.

Oven

Ovni se najbolje počutijo v športih, kjer se takoj vidi, kdo je hitrejši, močnejši in drznejši. Zanje sta idealna boks in šprint, saj prinašata adrenalin, neposreden boj in nedvoumno zmago.

Bik

Biki imajo radi ustaljen ritem, vzdržljivost in občutek, da počasi, a zanesljivo gradijo formo. Dvigovanje uteži ali veslanje jim odgovarjata zaradi moči, discipline in veselja, ko vidijo konkreten napredek.

Dvojčka

Dvojčki potrebujejo dinamiko, spremembe in družabnost. Njihove misli najbolje zaposlijo tenis, badminton ali odbojka, saj zahtevajo hitre odzive, ob tem pa lahko s soigralci ves čas komunicirajo skozi igro.

Rak

Raki so povezani s čustvi, varnostjo in ekipo, v kateri se počutijo sprejete. Plavanje ali vaterpolo sta pogosto njihova prva izbira, ustreza jim tudi veslanje v posadki – voda jih umirja, ekipa pa jim daje občutek pripadnosti.

Lev

Levi imajo radi oder, energijo občinstva in trenutke, v katerih lahko zablestijo. Košarka ali nogomet sta idealna, ker nudita spektakel in možnost, da vodijo ekipo, v atletiki pa so lahko v središču pozornosti.

Devica

Device si najraje izberejo šport, kjer so najpomembnejše tehnika, natančnost in rutina. Popolna izbira sta pilates ali joga, pa tudi strelstvo ali namizni tenis, saj pri njima odločajo podrobnosti.

Tehtnica

Tehtnice iščejo ravnovesje, lepoto in dobro počutje, pa tudi ferplej. Drsanje, plesni športi ali tenis jim ustrezajo, saj povezujejo skladnost in eleganco ter jim dajejo možnost druženja z ljudmi.

Škorpijon

Škorpijoni gredo vedno globoko ter težijo k intenzivnosti, osredotočenosti in vzdržljivosti. Odgovarjajo jim borilni športi in veščine ter potapljanje, saj od njih zahtevajo nadzor, hladnokrvnost in notranjo moč.

Strelec

Strelci obožujejo svobodo, prostornost in občutek, da so "na poti". Planinarjenje, gorski tek in kolesarstvo so kot ustvarjeni zanje, saj kot šport predstavljajo pustolovščino, trening pa postane raziskovanje.

Kozorog

Kozorogi izbirajo športe, pri katerih se rezultate gradi dolgoročno, z delom in potrpežljivostjo. Maraton, tek na smučeh ali triatlon so popolni zanje, saj zahtevajo disciplino, načrtovanje in mentalno moč.

Vodnar

Vodnarji imajo radi vse, kar je neobičajno, moderno in ekipno. Plezanje, rolkanje ali celo tekmovalno metanje frizbija jih privlačijo, ker so to drugačni in ustvarjalni športi z zelo specifično skupnostjo.

Ribi

Ribe izbirajo športe, ki spodbujajo njihovo domišljijo in jim dajejo občutek bega pred resničnostjo. Rojene so za ples ali jogo, zaradi miru in ritma pa jim ustreza tudi klasično plavanje.