Zakaj je Fit akademija uspešnejša od večine drugih programov?

Želja po spremembi življenjskega sloga, boljši postavi in boljšem počutju je ena najpogostejših zlasti ob začetku novega leta ter takrat, ko se naberejo utrujenost, stres in občutek, da za skrb zase vedno zmanjka časa. Mnogi se odločijo, da bodo rednejše telovadili, zdravo jedli, se vpišejo v fitnes centre, vključijo v programe preobrazbe ali sledijo zdravim receptom – vse v upanju, da bo tokrat drugače. Začetek je običajno poln zagona, a pogosto se zgodi, da se čez nekaj tednov zgodba ponovi – treninge začnemo izpuščati, jedilniki ostanejo neuporabljeni, motivacija pa pade. Ne zato, ker ljudje ne bi bili dovolj disciplinirani, temveč zato, ker večina programov rešuje le del težave. Vprašanje, ki si ga redko zastavimo, ni, kaj program vključuje, temveč zakaj nekateri programi dolgoročno delujejo, večina pa ne.

Sama vadba pogosto ni dovolj

Vadba je pomembna, a sama po sebi redko prinese trajne spremembe. Večina ljudi ve, kaj bi morali početi, težava nastane pri tem, kako vztrajati. Ko pride naporen dan, pomanjkanje časa, stres ali utrujenost, se rutina hitro poruši. Takrat se pokaže razlika med kratkotrajnimi izzivi in programi, ki prinašajo dolgoročne rezultate.

Sprememba življenjskega sloga ni vprašanje ene dobre odločitve, temveč sistema, ki deluje tudi takrat, ko motivacije ni.

Foto: Shutterstock

Ključna razlika: občutek pripadnosti

Ena največjih skrivnosti programov, ki trajajo več let in se jih ljudje znova in znova udeležujejo, je občutek pripadnosti. Ko posameznik ni več sam, ko ve, da ima podporo in da se z enakimi izzivi spoprijemajo tudi drugi, je vztrajanje bistveno lažje.

Prav zato ima skupnost ključno vlogo pri uspehu. Ne gre le za izmenjavo rezultatov ali fotografij, temveč za prostor, kjer so padci nekaj običajnega, vprašanja dobrodošla in napredek viden v vseh oblikah – ne le na tehtnici. In ko motivacija pade, se pokaže pravi pomen skupnosti. Ko posameznik vidi, da ni edini, ki ima slab dan, ko dobi spodbudo, pohvalo ali le občutek, da ga nekdo razume, je verjetnost, da bo nadaljeval, veliko večja.

Pri nas je eden najuspešnejših online programov Fit akademija, ki ji zaupa že več kot 83 tisoč Slovencev. Srce programa je, poleg premišljenih treningov in receptov, zaprta skupina na Facebooku. Gre za varen prostor brez obsojanja, kjer se delijo resnične izkušnje, vprašanja in tudi dvomi. Številne udeleženke to skupnost izpostavijo kot enega ključnih elementov uspeha pri doseganju svojih ciljev. Zdaj imate tudi vi možnost, da se pridružite programu. Z novim zagonom, osveženimi vsebinami in preverjenim pristopom se vrača Fit akademija 18. Prijave na Fit akademijo 18 so že odprte. Zagotovite si dostop po akcijski ceni 27,90 evra!

Sistem namesto popolnosti

Programi, ki prinašajo rezultate, ne temeljijo na popolnosti. Temeljijo na realnosti. Na dejstvu, da ima večina ljudi službo, družino, obveznosti in dneve, ko jim ne uspe vse po načrtu. Namesto občutka krivde ponujajo strukturo, ki dopušča prilagoditve.

Prav ta pristop – brez ekstremov in brez pritiska – omogoča, da spremembe postanejo del vsakdana, ne še ena kratkotrajna faza.

Ekipa strokovnjakov, ki stoji za programom Fit akademija 18, s svojim znanjem, izkušnjami in energijo pomaga udeležencem ustvarjati trajne spremembe. Foto: Fit akademija

Zakaj se udeleženci vedno znova vračajo?

Ko program ne ponuja le vadbe in prehrane, temveč tudi podporo, razumevanje in jasen okvir, se spremeni odnos do gibanja in skrbi zase. Udeleženci ne iščejo več hitrih rezultatov, temveč dolgoročno ravnovesje. Mnogi se zato programu pridružijo večkrat zapored, ne zato, ker bi začeli znova, temveč zato, ker želijo ohranjati rutino, ki jim ustreza.

Uspeh se tako ne meri le v kilogramih, temveč v boljšem počutju, povečanju energije, večji samozavesti in občutku, da končno obvladuješ svoj življenjski slog – ne obratno.

Patricia Pangeršič, ustanoviteljica programa Fit akademija, s strokovnim znanjem in energijo vodi udeležence skozi celoten program. Foto: Fit akademija Letošnja novost Fit akademije je, da je zasnovana v dveh stopnjah. Osnovni program ponuja celosten nabor raznolikih vadb – od treningov za začetno in napredno raven do funkcionalnih, pilates in fizioterapevtskih vadb – ter jasno strukturiran prehranski del s šesttedenskimi jedilniki, več kot 70 recepti in nakupovalnimi seznami. Program dopolnjujejo vodene meditacije, dnevnik treningov, dodatne motivacijske vsebine in dostop do zaprte skupine na Facebooku, kjer udeleženci najdejo podporo in spodbudo. Nakup Fit akademije 18 >> Za tiste, ki si želijo še več raznolikosti in nadgradnje, je na voljo Fit akademija 18 Premium. Ta poleg vseh osnovnih vsebin vključuje dodatne treninge tabate, plesa, korakanja in posebno online Premium knjižico receptov, ki sta jo pripravila tekmovalca oddaje MasterChef, Barbara in Luka. Premium različica je namenjena vsem, ki želijo program še bolj prilagoditi sebi in ohraniti motivacijo na daljši rok. Nakup Premium Fit akademije 18 >>

Skrivnost programa, ki že leta prinaša rezultate, ni v posebnih vajah ali zapletenih dietah. Je v kombinaciji jasnega sistema, realnih pričakovanj in močne skupnosti. V tem, da posameznik ni prepuščen sam sebi, temveč je del okolja, ki ga podpira tudi takrat, ko mu ne gre najbolje.

In prav zato Fit akademija ne traja eno sezono, pač pa leta.

Vsaka sprememba se začne z odločitvijo

V Fit akademiji pa pogosto tudi s fotografijo. Primerjave prej in potem, ki jih udeleženke Fit akademije neobvezno delijo, na prvi pogled pokažejo telesne spremembe: manj kilogramov, bolj čvrsto telo, drugačne obline. A tisto, kar zares izstopa, je nekaj drugega. Drža, pogled in samozavest, ki se pojavijo, ko nekdo končno naredi nekaj zase in pri tem vztraja.

Fotografije niso namenjene tekmovanju ali primerjanju z drugimi. So osebni opomnik, kako daleč je nekdo prišel. Nekatere udeleženke se odločijo svojo pot deliti javno, nekatere se fotografirajo le zase. Ustanoviteljica programa Patricia Pangeršič svetuje, naj se fotografirajo predvsem zase. Ne zaradi popolnosti, temveč kot dokaz napredka, za motivacijo v dneh, ko gre težje, ter opomnik, da so spremembe mogoče tudi brez stradanja, ekstremov in odrekanja.

Ko se po določenem času znova pogledate v ogledalo in v odsevu prepoznate več samozavesti in zadovoljstva, postane jasno: fotografije so le zapis poti. Prava zmaga je občutek, da ste končno na pravi strani spremembe.

Mnogi udeleženci so pred tem poskusili z dietami, intenzivnimi vadbami in dragimi programi, a so vedno znova obstali na isti točki: brez energije, rezultatov in volje. Šele ko so se odločili za Fit akademijo, so spoznali, da lahko telo spreminjajo tudi brez skrajnosti ter s strukturiranim in vzdržnim pristopom, ki deluje na dolgi rok.

