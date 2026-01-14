Mamica štirih otrok: "Menjala sem celotno garderobo iz konfekcijske številke 44 na 36"

"To je čas, ki si ga bom zapomnila za vselej," pove 31-letna Suzana Strmšnik o obdobju, ko je tehtnica kazala skoraj 94 kilogramov. Mama štirih otrok, zaposlena v družinskem podjetju, je dolgo časa verjela, da težava ni tako velika. A so odvečni kilogrami sčasoma začeli vplivati na njeno zdravje in vsakdan. Prišlo je celo tako daleč, da je v enem letu trikrat iskala pomoč na urgenci zaradi bolečin v križu. "Nisem bila sposobna niti hoditi," se spominja. Še huje pa ji je bilo, da se je začela izogibati dejavnostim na prostem, kjer so bili vključeni njeni otroci. "Za ta čas mi je danes najbolj hudo," pove odkrito. S Suzano smo se pogovarjali o tem, kako ji je uspelo konfekcijsko številko 44 menjati za 36, kaj je bilo tokrat drugače in kako se je njen odnos do sebe in življenja postopoma začel spreminjati.

Spopadali ste se z odvečnimi kilogrami. Koliko kilogramov ste imeli in kaj je botrovalo temu?

To je obdobje, ki si ga bom zapomnila za vse čase, imela sem 94 kilogramov. Do tega ni prišlo čez noč, temveč postopoma, zaradi več dejavnikov. Soočala sem se s čustvenimi težavami, ki sem jih dolgo časa tolažila s sladkim in prenajedanjem, tudi sicer sem od vedno rada kuhala, pekla in jedla.

Moja slaba razvada je bila, da sem pogosto jedla iz navade. Niti se ne spomnim, ali sem kdaj zares čutila lakoto, saj sem jo vedno že prej utišala s hrano. Med slabimi navadami so bile tudi energijske in gazirane pijače, ki so postale del mojega vsakdana.

Foto: Osebni arhiv Ste se zaradi odvečnih kilogramov soočali s kakšnimi omejitvami v vsakdanjem življenju?

Seveda. V enem letu sem bila kar trikrat na urgenci zaradi hudih bolečin v križu. Enkrat so me morali tja celo pripeljati na vozičku, ker nisem bila sposobna hoditi. Pogosti so bili glavoboli, napihnjenost in vaginalna vnetja, za katera danes vem, da so povezana s prekomernim uživanjem sladkorja. Med ležanjem se je vse pogosteje pojavljal občutek težkega dihanja, tudi hoja je bila vse bolj naporna.

Najbolj mi je danes hudo, ker sem se zaradi odvečne teže izogibala dejavnostim na prostem z mojimi otroki.

Kaj je bil razlog, da ste se odločili spremeniti svoj življenjski slog?

Prelomni trenutek je bil pogovor z bivšim možem. Spomnim se njegovih besed, ki so se mi vtisnile v spomin: "Saj ne da mislim slabo … si morda bolna, tebe je vedno več skupaj." Takrat sem se prvič zares ustavila. Do takrat sama nisem videla težave, niti ko sem se gledala v ogledalo. Zatiskala sem si oči in si govorila: ah, saj ni tako hudo. Prav ta trenutek iskrenosti pa je bil tisti, ki me je prisilil, da sem si priznala, da spremembo potrebujem – ne jutri, ampak takoj.

S kakšnimi težavami ste se srečevali, ko ste poskušali shujšati? Kje so bile največje ovire?

Pred Fit akademijo sem poskusila že skoraj vse. Herbalife, keto dieta, LCHF prehrano. A nisem bila uspešna. Pravzaprav imam občutek, da sem pri nekaterih poskusih celo še pridobivala telesno težo.

Odločila sem se za strogo dieto in iz prehrane izločila sladkor in določene ogljikove hidrate. Sanjala sem, da jem. Moje telo je doživelo pravi šok. Pojavili so se hudi glavoboli, postala sem zoprna in nepotrpežljiva. Tisti teden sem pojedla največ analgetikov v svojem življenju. Pogosti so bili napadi lakote. Vse izkušnje so potrdile moje prepričanje, da hitre rešitve in ekstremni pristopi zame preprosto ne delujejo.

Poseben izziv je bil tudi vsakdan doma. Kuhati sem morala zase in hkrati za ostalo družino. Zase sem tehtala hrano in zelo premišljeno izbirala sestavine. To je bila ena večjih preizkušenj, a tudi pomembna lekcija, da sprememba življenjskega sloga ni le telesni, temveč tudi organizacijski in miselni proces.

Foto: Osebni arhiv

Kje vidite bistveno razliko Fit akademije, če jo primerjate z drugimi programi?

Največja razlika je v podpori. Dostop do zasebne skupine 24 ur na dan je nekaj, česar prej nisem imela. Pa tudi recepti so božanski. Gre za zelo premišljeno sestavljene obroke, ki zadostijo dnevnim potrebam posameznika – ne glede na to, ali hujša, želi pridobiti mišično maso ali se samo prehranjevati bolj uravnoteženo. Zelo mi pomeni tudi to, da je strokovna ekipa Fit akademije vedno dostopna, ko jo potrebuješ. Brez spodbude, razumevanja in strokovnih nasvetov trenerjev ter skupnosti, ki te spodbuja, bi bilo vztrajanje zagotovo veliko težje. Občutek, da te nekdo spremlja in verjame vate, naredi ogromno razliko.

Iskreno povedano sem pred udeležbo v Fit akademiji tudi precej kolebala. Danes lahko rečem, da je bila to ena najboljših odločitev.

Tudi vi se lahko pridružite programu, ki je že več kot 83 tisoč posameznikom pomagal narediti konkretne spremembe. Z novim zagonom, osveženimi vsebinami in preverjenim pristopom se vrača Fit akademija 18, nadaljevanje enega najbolj prepoznavnih online programov za celostno preoblikovanje življenjskega sloga pri nas. Prijave na Fit akademijo 18 so že odprte. Zagotovite si dostop po akcijski ceni 27,90 evra!

Več o programu:

Kakšna pričakovanja ste imeli pred udeležbo in kaj vas je pri Fit akademiji najbolj pozitivno presenetilo?

Pred vključitvijo v Fit akademijo sem si predvsem želela najti program, ki bi se prilagodil mojemu življenjskemu slogu. Iskala sem jasna navodila, podporo in sistem, ki mi bo pomagal vztrajati, ne pa še enega hitrega poskusa hujšanja. Želela sem si vodenja – korak za korakom – in razumevanja, kako dolgoročno živeti bolj zdravo.

Najbolj pozitivno me je presenetila celostna zasnova programa. Ne gre le za vadbo ali prehrano, temveč za spremembo miselnosti, odnosa do sebe in do lastnega telesa. Veliko mi pomeni tudi podpora trenerjev in skupnosti, kjer se človek počuti sprejetega in razumljenega. Ko imaš slabši dan, te bodrijo, prav ta podpora je eden ključnih razlogov, zakaj mi je uspelo vztrajati.

Foto: Osebni arhiv

Kakšne cilje ste si zastavili pred udeležbo in katere ste do danes že dosegli?

Postavila sem si jasne cilje – izgubiti odvečne kilograme, izboljšati počutje in zdravje ter pridobiti več energije in samozavesti. Zelo pomembno mi je bilo tudi, da razvijem bolj uravnotežen odnos do hrane, brez nenehnega odrekanja in občutkov krivde. Ob tem sem si zadala še en pomemben cilj: postati bolj dosledna, disciplinirana in prijazna do sebe.

Danes lahko rečem, da sem večino teh ciljev dosegla. Izgubila sem odvečne kilograme, predvsem pa sem pridobila veliko boljše počutje, več energije in zadovoljstvo s sabo. Naučila sem se poslušati svoje telo, se gibati redno in z veseljem ter imeti bolj zdrav odnos do hrane in gibanja.

Moj cilj ni popolnost, ampak ravnovesje. Želim si še dodatno utrditi nove navade, izboljšati telesno pripravljenost in moč ter dolgoročno ohraniti dosežene rezultate. Zavedam se, da moramo včasih nahraniti tudi svojo dušo, ne samo telesa. Pomembno je le, da znam najti ravnovesje in se po sproščenih obdobjih brez slabe vesti vrniti na pot.

Foto: Osebni arhiv Kako bi opisali svoje občutke ob začetku aktivnega sodelovanja v Fit akademiji?

Na začetku sem imela precej mešane občutke. Po eni strani sem bila polna motivacije in upanja, da mi bo tokrat uspelo, po drugi strani pa sem bila tudi negotova in v strahu, ali bom znala vztrajati. Za seboj sem imela že več neuspešnih poskusov, zato so bili dvomi povsem razumljivi.

Zelo hitro pa so začetno negotovost zamenjali občutki podpore in sprejetosti. Program mi je dal jasen okvir in občutek varnosti, kar me je pomirilo. Najbolj mi je pomagalo to, da sem vedela, da nisem sama. Skupnost ljudi s podobnimi cilji mi je dala zagon in pogum za prve korake na poti spremembe.

Po kolikšnem času ste opazili prve spremembe in katere so bile?

Prve spremembe sem opazila že po nekaj tednih. Najprej so bile to spremembe v počutju – imela sem več energije, manj utrujenosti in boljšo koncentracijo. Šele kasneje so začele prihajati tudi telesne spremembe. Oblačila so mi postajala bolj ohlapna, počutila sem se lažje in bolj gibčno, kar me je dodatno motiviralo za nadaljevanje.

Moj največji "aha trenutek" pa je bil, ko sem dojela, da za spremembo ni potrebna popolnost, ampak doslednost. Ni konec sveta, če pride slabši dan, pomembno je le, da naslednji dan nadaljujem.

Kako so treningi prilagojeni vašim ciljem in telesni pripravljenosti?

Treningi v Fit akademiji so zelo prilagodljivi in primerni različnim stopnjam telesne pripravljenosti. Vsak lahko prilagodi intenzivnost svojim zmožnostim in napreduje v lastnem tempu. To mi je omogočilo, da sem postopoma gradila moč in kondicijo, brez občutka preobremenjenosti ali pritiska, da moram nekaj narediti na silo.

Patricia Pangeršič, ustanoviteljica programa Fit akademija, s strokovnim znanjem in energijo vodi udeležence skozi celoten program. Foto: Fit akademija Da bi se programu lahko pridružil vsak, ne glede na izhodišče, je Fit akademija 18 zasnovana v dveh stopnjah. Osnovni program ponuja celosten nabor raznolikih vadb – od treningov za začetno in napredno raven do funkcionalnih, pilates in fizioterapevtskih vadb – ter jasno strukturiran prehranski del s šesttedenskimi jedilniki, več kot 70 recepti in nakupovalnimi seznami. Program dopolnjujejo vodene meditacije, dnevnik treningov, dodatne motivacijske vsebine in dostop do zaprte skupine na Facebooku, kjer udeleženci najdejo podporo in spodbudo. Nakup Fit akademije 18 >> Za tiste, ki si želijo še več raznolikosti in nadgradnje, je na voljo Fit akademija 18 Premium. Ta poleg vseh osnovnih vsebin vključuje dodatne treninge tabate, plesa, korakanja in posebno online Premium knjižico receptov, ki sta jo pripravila tekmovalca oddaje MasterChef, Barbara in Luka. Premium različica je namenjena vsem, ki želijo program še bolj prilagoditi sebi in ohraniti motivacijo na daljši rok. Nakup Premium Fit akademije 18 >>

Ste kdaj doživeli trenutke, ko ste želeli odnehati? Kaj vam je pomagalo vztrajati?

Da, takšni trenutki so seveda prišli, predvsem v obdobjih utrujenosti ali pomanjkanja motivacije. Takrat mi je pomagala podpora trenerjev, skupnosti in občutek odgovornosti do same sebe. Spomnila sem se, zakaj sem sploh začela in kako daleč sem že prišla.

Veliko mi je pomagalo tudi to, da sem pogledala fotografije prej in danes. To me je vedno znova dodatno motiviralo.

Ste se po spremembi življenjskega sloga soočali s kakšnimi izzivi?

Izzivi so se pojavili predvsem pri usklajevanju novega življenjskega sloga z vsakodnevnimi obveznostmi. A sčasoma sem se naučila, da ni treba biti popoln, temveč prilagodljiv. Zdrave navade so postopoma postale del moje rutine. Denarnica je tudi nekaj časa kar trpela – menjala sem celotno garderobo, iz konfekcijske številke 44 na 36–38. A to je izziv, ki ga danes sprejmem z veseljem. Počutim se veliko bolje – tako fizično kot psihično. Predvsem pa srečno in izpopolnjeno.

Foto: Osebni arhiv

Kaj vas danes najbolj motivira, da vztrajate s spremenjenim življenjskim slogom?

Največjo motivacijo mi dajejo dobro počutje, več energije in zadovoljstvo s sabo. Zavedanje, da skrbim za svoje zdravje in da sem dober zgled svojim bližnjim, mi pomeni ogromno. Z otroki danes počnemo veliko stvari, ki mi prej sploh ne bi padle na pamet. Lepo mi je, ko slišim pohvale in vem, da delam prav.

S svojo zgodbo sem navdihnila tudi nekatere ljudi okoli sebe. Velikokrat dobim vprašanja o programu, vadbi in prehrani. Lepo je videti, da lahko s svojo izkušnjo komu pomagaš ali ga spodbudiš, da naredi prvi korak.

Kakšno sporočilo bi dali nekomu, ki še okleva pred prvim korakom?

Svetovala bi mu, naj začne z majhnimi koraki in verjame vase. Ni treba čakati na popoln trenutek. Pomembno je le, da začneš. Vsak korak šteje in vsaka sprememba se začne z odločitvijo.