V novi izbor sto najobetavnejših glasbenih izvajalcev v Evropi so uvrstili tudi Slovence – skrivnostni spletni duet Gliste in pevko ZEVIN.

Razkrit je letošnji seznam 100 Artists to Watch oziroma sto evropskih glasbenih izvajalcev, na katere velja biti pozoren, ki ga je evropsko združenje neodvisnih glasbenih založb IMPALA v sodelovanju z YouTubom objavilo že peto leto zapored.

V izbor sta se uvrstili tudi dve slovenski imeni, morda za koga tudi nepričakovano: duo Gliste, viralni spletni fenomen, ki je s svojimi skladbami, kot je Stanka tanka tank, obsedel družbena omrežja, ter pevka in vizualna ustvarjalka ZEVIN, ki je letos sodelovala na hrvaškem evrovizijskem izboru Dora.

Z izborom najobetavnejših glasbenikov želi združenje IMPALA izpostaviti evropske izvajalce z izjemnim potencialom in ustvarjalnostjo, ki bi lahko oblikovali prihodnost evropske glasbe, so še pojasnili in dodali, da so na seznam uvrstili glasbenike v različnih fazah kariere, ki s svojim talentom utelešajo duh neodvisne scene.

