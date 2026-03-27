Petek, 27. 3. 2026, 10.16

Radijska voditeljica Anja Ramšak potrdila, da je noseča

Anja Ramšak | Anja in Matevž sta poročena od leta 2024. | Foto Instagram

Anja in Matevž sta poročena od leta 2024.

Foto: Instagram

Jutranja ekipa Radia 1 je danes z velikim veseljem sporočila, da je njihova kolegica Anja Ramšak noseča.

Anja Ramšak je v radijskem programu Denis Avdić Show potrdila, da z možem Matevžem pričakujeta prvega otroka. Razkrila je, da se jima je s tem izpolnila močna želja in da bosta starša postala čez nekaj mesecev.

"Trenutno je velik med limono in jabolkom. Vsak dan je še malo večji. Ta svet še raste počasi in raste po planu. Naj ostane tako še nekaj mesecev," je v etru potrdila Anja in dodala, da se otroku "ravnokar razvijajo mala ušeska". 

Delila je še, da še sama ne more verjeti in da je izjemno hvaležna in srečna, a tudi zaskrbljena in prestrašena, predvsem pa zelo vesela.

Radio 1 pa ni odlašal z razkritjem novice, saj so na profilu na Instagramu poslušalce in gledalce že pozvali k ugibanju, ali bo Anja povila fantka ali punčko.

Anja in Matevž sta poročena od leta 2024, za njun skok v zakon pa so vedeli le redki. Voditeljica je to razkrila nekaj dni pozneje v etru – na podoben način, kot je danes z javnostjo delila veselo novico o nosečnosti.

Preberite tudi:

Deželak junak Cene Prevc
Trendi Radio 1 sporočil, kdo bo nasledil Deželaka junaka: novi obraz akcije je Cene Prevc
