Priljubljena blagovna znamka fitnesov Clever Fit ugaša

Veriga fitnes studiev Clever Fit, ki je pri nas prisotna na kar 15 lokacijah predvsem v Ljubljani in okolici, se bo očitno preimenovala v Shape house, so sporočili svojim sledilcem.

Foto: Instagram/posnetek zaslona Preimenovanje je verjetno povezano z lanskim prevzemom verige Clever Fit, ki ga je konec lanskega leta izpeljala nemška veriga Basic-Fit. Za prevzem naj bi skupaj odšteli kar 175 milijonov evrov. Clever Fit je imel ob lanskem prevzemu približno milijon članov, pod to blagovno znamko pa je delovalo več kot 450 fitnes klubov v sedmih državah, vključno z Nemčijo (406 klubov), Avstrijo (48 klubov), Švico (20 klubov), Slovenijo (15 klubov), Romunijo (dva kluba), Hrvaško (en klub) in Češko (en klub).

Basic-Fit je najhitreje rastoča fitnes veriga v Evropi. "Z razširitvijo na franšizni model bo veriga postala še bolj kapitalsko učinkovita in bo evropsko mrežo razširila na 2.150 klubov. Z združitvijo moči bosta obe verigi znatno okrepili fitnes ponudbo v Evropi, saj bosta še naprej zadovoljevali spreminjajoče se potrebe svojih članov in ostali dostopni vsem. Člani in franšizojemalci Clever Fit bodo imeli koristi od močnih zmogljivosti Basic-Fita na področju nepremičnin, trženja, opreme in obsežnega tehnološkega nabora. Hkrati bo združitev še dodatno okrepila vodilni položaj Basic-Fita na trgu in utrdila njegov položaj najmočnejšega fitnes podjetja v Evropi," so novembra lani zapisali v sporočilu za javnost.