Armenski kapital za prevzem Hranilnice Lon

Armenska banka Inecobank bo, kot kaže, nova lastnica Hranilnice Lon, ki je za nakup oddala tudi najboljšo ponudbo. Zeleno luč za nakup bodo morali Armenci najprej pridobiti od Banke Slovenije, nato pa bi lahko sledila objava ponudbe za nakup vseh delnic Hranilnice Lon, poroča časnik Dnevnik.

Armenska banka Inecobank je del finančne skupine Ineco Group, ki upravlja več kot dve milijardi ameriških dolarjev sredstev. Z nakupom Lona naj bi zasledovala predvsem širitev na trg Evropske monetarne unije, za kar ima Hranilnica Lon že ustrezna dovoljenja. Po navedbah virov je bila ponudba Inecobank bistveno višja od konkurenčnih, med katerimi so bili tudi Sparkasse, Deželna banka in Leanpay.

"Naprodaj je približno tretjinski lastniški delež Hranilnice Lon, ki ga skupaj obvladujeta gradbeno podjetje GIC gradnje, v katerem sta posredni lastnik Ivan Cajzek in poslovnež Otmar Zorn, v preteklosti predsednik nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe, predhodnice Slovenskega državnega holdinga. Po ocenah dobrega poznavalca razmer naj bi bila Inecobank sprejemljiv prevzemnik Hranilnice Lon za Banko Slovenije, regulatorja slovenskega bančnega trga. Ta si namreč želi, da bi Hranilnica Lon naposled dobila strateškega lastnika," so zapisali pri Dnevniku.

Hranilnica Lon se že več let sooča z nestabilno lastniško strukturo. Največji posamični lastnik ostaja švicarsko podjetje Kylin Prime Group, katerega glasovalne pravice so delno zamrznjene, prodaja njegovega deleža pa se doslej ni uspešno zaključila.

Poslovni rezultati Hranilnice Lon za leto 2025 še niso znani, je pa leta 2024 dosegla rekorden dobiček v višini 3,2 milijona evrov. Bilančna vsota je ob koncu leta znašala 345,8 milijona evrov, hranilnica pa ima devet poslovalnic in okoli sto zaposlenih, še med drugim poroča časnik.