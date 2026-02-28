Sum ponarejenih bankovcev: policija primer preiskuje po več krajih države

Mariborski policisti so v petek okoli 6.30 v eni izmed bank na območju Maribora obravnavali sum kaznivega dejanja ponarejanja denarja. Po do zdaj zbranih podatkih naj bi bili sporni bankovci že pred tem vnovčeni na več lokacijah po državi.

Med primeri, ki jih preverjajo, sta po en bankovec za 500 evrov na območju Ljubljane in Velenja, trije bankovci za 200 evrov na območju Novega mesta ter po en bankovec za 20 evrov na območju Ptuja in Hajdine.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin, po zaključku postopka pa bo zoper osumljene podala kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo.