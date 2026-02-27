Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
27. 2. 2026,
6.32

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
ZPIZ uskladitev denar izplačilo pokojnina upokojenci

Petek, 27. 2. 2026, 6.32

51 minut

Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Upokojenci, zimski dodatek | Če bo vlada potrdila še izredno uskladitev, bodo upokojenci višje zneske prejeli pri izplačilu pokojnin za maj. | Foto Shutterstock

Če bo vlada potrdila še izredno uskladitev, bodo upokojenci višje zneske prejeli pri izplačilu pokojnin za maj.

Foto: Shutterstock

Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine, ki bodo redno usklajene za 4,2 odstotka. Hkrati bodo dobili razliko za januar, saj redna uskladitev velja od 1. januarja. V skladu z novo pokojninsko reformo je bila pri uskladitvi v 50 odstotkih upoštevana rast plač, v 50 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin.

Povprečna bruto plača se je lani po podatkih državnega statističnega urada zvišala za 5,9 odstotka, povprečna rast cen življenjskih potrebščin pa je znašala 2,4 odstotka. Seštevek obeh delnih rasti, zaokrožen na eno decimalko, po pojasnilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije znaša 4,2 odstotka.

Kdor je pred uskladitvijo prejemal pokojnino v višini tisoč evrov, bo danes prejel 42 evrov več, torej 1.042 evrov. Usklajeni znesek zagotovljene pokojnine in zagotovljene vdovske pokojnine medtem po novem znaša 817,97 evra. Uskladitev na letni ravni za pokojninsko blagajno pomeni 341 milijonov evrov.

S soglasjem vlade še izredna uskladitev za en odstotek 

Finančni načrt zavoda je sicer glede na jesensko napoved urada za makroekonomske analize in razvoj predvidel petodstotno uskladitev, a je bila nato rast bruto plač nižja od pričakovanj. Svet zavoda je zato v četrtek sprejel sklep, po katerem bi bila od 1. marca izvedena še izredna uskladitev v višini enega odstotka. Višji zneski bi bili po sklepu nakazani pri izplačilu pokojnin za maj, vendar pa je za veljavnost sklepa potrebno še soglasje vlade.

Predlog za izredno uskladitev so svetu zavoda na njegovi seji v četrtek predstavile članice, ki so bile imenovane na predlog ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ob tem so spomnile, da je vlada že večkrat izrazila razumevanje glede zahteve po dodatni izredni uskladitvi v višini enega odstotka, ki so jo utemeljile predstavnice upokojencev v svetu. Tako po njihovem pojasnilu meni, da je izredna uskladitev v višini enega odstotka upravičena.

Generalni direktor zavoda Marijan Papež je predlog ocenil kot razumno odločitev tudi zato, ker so v finančnem načrtu zagotovljena sredstva za njegovo izvedbo.

Anton Dobrina, pokojninski svetovalec
Novice Pokojninski svetovalec: Če spregledate to pravico, bo vaša pokojnina nižja
Zpiz
Novice Znano je, za koliko se bodo letos povišale pokojnine
Pokojnina, upokojenci
Novice Vlada predlagala še dodatno zvišanje pokojnin
starejši moški upokojenec
Novice Starostna ali invalidska pokojnina: zakaj se je ZPIZ odločil za starostno?
starejša ženska
Novice Pokojnina iz tujine: kdaj jo morate prijaviti Fursu in kdaj plačate davek
ZPIZ uskladitev denar izplačilo pokojnina upokojenci
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.